Hrvatsku je u prvih osam mjeseci ove godine posjetilo 13 milijuna turista koji su ostvarili 75,1 milijun noćenja što su rekordni rezultati i znatno bolji od prošle godine, izvijestili su u četvrtak iz Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (HTZ), na temelju podataka iz sustava eVisitor i eCrew (nautika).

U prvih osam mjeseci najviše noćenja ostvareno je u jadranskim županijama odnosno najviše u Istri, 20,7 milijuna, koju sa 14,4 milijuna slijedi Primorsko-goranska te s 14 milijuna noćenja Splitsko-dalmatinska županija.

Zadarska županija može se pohvaliti s 9,7 milijuna noćenja, Dubrovačko-neretvanska s gotovo 6 milijuna, a Šibensko-kninska s 5,3 milijuna noćenja.

Među stranim turistima najviše su noćenja uobičajeno ostvarili Nijemci, 14,2 milijuna, a drugi su također uobičajeno Slovenci s 8,4 milijuna noćenja. Slijede Austrijanci s 5,7, Talijani s 4,7 te Poljaci s 4,5 milijuna noćenja.

»Ova sezona je pokazala koliko je važna suradnja javnog i privatnog sektora i kako se u kratkom vremenu mogu postići zaista odlični rezultati koji su, posebice tijekom ljeta, nadmašili dosadašnje rekorde. To je nešto na što trebaju biti ponosni svi u turističkom sektoru«, poručio je tehnički ministar turizma Anton Kliman.

Naglasio je da su najave za posezonu odlične te da se u skorom razdoblju može očekivati premašivanje prošlogodišnjih 80 milijuna noćenja, čime će ova godina biti najbolja turistička godina u samostalnoj Hrvatskoj.

S njime se slaže direktor Glavnog ureda HTZ-a Ratomir Ivičić koji ističe da su ostvarene brojke rezultat rada svih turističkih djelatnika.

»Hrvatska je turistička destinacija s velikim potencijalom, a iako imamo velik broj stalnih gostiju, postoji i puno njih koji nisu najbolje upoznati s našom ponudom. Upravo stoga HTZ već intenzivno radi na sljedećoj sezoni, a određene pripremne strategije radimo i za sezonu 2018. želeći biti nekoliko koraka ispred, jer samo tako možemo pratiti snažne turističke trendove«, naglasio je Ivičić.

Prema podacima iz eVisitora u prvih osam mjeseci ove godine najviše turističkih noćenja ostvareno je u objektima u domaćinstvu, hotelima i kampovima.

Hrvatsku je u tom razdoblju posjetio podjednak broj muških i ženskih turista, ali najviše onih u dobi od 41 do 50 godina. Slijede oni u dobi od 31 do 40 godina te od 19 do 30 godina.

Odlični rezultati i u kolovozu

Rekordne brojke turističkog prometa ostvarene su i u kolovozu s 4,1 milijunom dolazaka turista i 29,7 milijuna noćenja, od kojih je najviše ili ostvareno u Istri, 8,1 milijun.

U Primorsko-goranskoj bilo je gotovo 6 milijuna noćenja, Splitsko-dalmatinskoj 5,6 milijuna, Zadarskoj 4,1 milijun, Šibensko-kninskoj 2,3 milijuna, a Dubrovačko-neretvanskoj 2 milijuna.