RIJEKA Kanadski brodar Algoma krenuo je s otkazivanjem svoje serije novogradnji u Uljaniku. Zasad je otkazan jedan brod, za preostala tri Kanađani su ostavili rok od još dva tjedna, o čemu su navodno obavijestili i resorno Ministarstvo gospodarstva.

Kako neslužbeno doznajemo, Algoma je mogla jednostrano raskinuti ugovore za sve četiri novogradnje jer za takvo što imaju uvjete, a ovaj kratki prolongat naši sugovornici tumače kao još jedan pokušaj Kanađana da dođu do svojih naručenih brodova. Riječ je o specifičnim samoiskrcavajućim brodovima za prijevoz rasutog tereta, posebno projektiranim za plovidbu i operacije na Velikim jezerima, na granici SAD -a i Kanade. Očito je da je Algomi stalo da ih dobije i da im ti brodovi trebaju, no naš izvor upozorava kako je ovo njihov zadnji ustupak. Ovo je šesta novogradnja koja je »prekrižena« u knjizi narudžbi Uljanik grupe u posljednja dva mjeseca.

Kraj restrukturiranja?

Povuku li se Kanađani kompletno bilo kakav plan restrukturiranja pulskog brodogradilišta, sve pa da je i najbolji na svijetu, više neće imati nikakvog smisla. Formalno bi se u knjizi poslova tada vodilo sedam brodova, ali od toga jedan je u vlasništvu »3. maja«, dva su u izgradnji i to tako da ih završavaju sami brodovlasnici u pulskom škveru, a za dodatne tri novogradnje čini se da se već neko vrijeme više vode na papiru nego što su realna opcija.

U Uljanikovom priopćenju o raskidu ugovora za kanadsku novogradnju 529 apostrofira se kako su sve aktivnosti na ovom brodu već ranije obustavljene te da njegova proizvodnja nije ni započela.

Međutim, po svemu sudeći, to ne znači da i u ovom slučaju neće biti financijskih reperkusija po državni proračun. Kanađani su, navodno platili prvu ratu za ovaj otkazani brod što znači da bi po protestiranim jamstavima za avanse ministru financija Zdravku Mariću moglo stići na naplatu nešto više od četiri milijuna eura. Izgleda da je to još i manji problem jer naši izvori kažu da je bilo i kredita koje su uljanikovci uzeli pod kontom gradnje ovog broda, a koji su također »pokriveni« državnim jamstvima, i to u 80-postotnom iznosu.

Od tri Algomina broda, koja vise na niti koja samo što nije pukla, dva su u »3. maju«. »Algoma Innovator« je u opremnom bazenu, poluzavršen, a drugi je na navozu. Dok iz vrha Uljanika ovih dana tvrde da su uspjeli osigurati polovicu iznosa za rujanske plaće radnicima što bi značilo da na računu imaju barem 25 milijuna kuna – naravno, ako je to istina – račun »3. maja« i dalje je u blokadi, sada već više od mjesec dana.

Apel iz Rijeke

Iz sindikalnog odbora »3. maja« i jučer su uputili javni apel resornom ministru Darku Horvatu, kad im već ne odgovara na njihove urgentne dopise. U zahtjevima trećemajaca stalno je isti prioritet – a to je postavljanje krizne uprave koja će zaštititi interese riječkog brodogradilišta, možda još i više sada, kada je očito da agonija ide prema svom kraju. Da je riječko brodogradilište vrhu Uljanika »zadnja rupa na svirali« i da mu se čak i sada zatire svaka šansa, trećemajski su sindikalisti jučer potkrijepili time da se u pulskom brodogradilištu uspio naći model za nastavak gradnje brodova, tako da naručitelji sami financiraju materijal i plaćaju rad, dok se u slučaju novogradnji u »3. maju« takvo što brodovlasnicima nikad nije ni ponudilo, ogorčeni su trećemajci.