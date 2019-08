ZAGREB - Dok poslodavci u turizmu, posebice u ugostiteljstvu, negoduju jer, prema njihovom mišljenju, predugo čekaju na odobravanje radnih dozvola za strane radnike, pa u jeku sezone još nisu dobili zeleno svjetlo za konobare i kuhare koje su uspjeli pronaći u susjednim zemljama, statistika Ministarstva unutarnjih poslova otkriva da je u turizmu ostalo još 1.307 slobodnih kvota, a da su one pokrivene s 1.128 zahtjeva koji su u postupku.

To znači da država još uvijek ima 179 slobodnih kvota za strance u turizmu. Podaci su to za jučerašnji dan, a iza tih 179 slobodnih mjesta, skriva se činjenica da u pojedinim zanimanjima ima više kvota nego zahtjeva, a da su u pojedinim zanimanjima zahtjevi veći od broja radnih dozvola koje je država spremna odobriti.

Tako je, primjerice, država odobrila po sedam i pol tisuća kvota za pomoćne radnike u turizmu i pomoćne radnike sezonce. I dok je za prve broj zahtjeva za 233 veći od preostalih kvota, za sezonce je ostalo oko 200 slobodnih kvota.

Za konobare slobodnih mjesta ima, jer je broj slobodnih kvota veći za 47 od zahtjeva koji su u postupku rješavanja. Vlada je kvote po zanimanjima odredila na zahtjev poslodavca u toj grani, pa su ti isti poslodavci u turizmu napravili krive procjene kad su u pitanju zanimanja poput masera, kuhara internacionalne kuhinje, brijača, spasioca i slastičara jer slobodne kvote višestruko premašuju broj zahtjeva koji se trenutno obrađuju. Ipak riječ je o zanimanjima za koja je pojedinačno odobreno najviše do 200 kvota.

Čekali do lipnja

Trenutno je u svim djelatnostima ostalo slobodno 14.446 kvota, na koje dolazi 5.017 zahtjeva, što znači da će, kad se i ti zahtjevi riješe, preostati 9.429 kvota. Malo će to pomoći onima koji traže radnike u turizmu jer kao što smo već rekli u njihovoj je djelatnosti ostalo tek 179 kvota više od trenutnih zahtjeva.

No, dok se poslodavci žale da MUP sporo rješava njihove zahtjeve, možda su se ipak i oni trebali potruditi i ranije pronaći radnike. Naime, sredinom svibnja, dakle pred sam početak sezone u turizmu je bilo slobodno 6.851 kvota za strane radnike, za ta mjesta je bilo tek 3.687 radnika. Kad se zna da je država sredinom lipnja odobrila dodatne kvote za turizam i to za dvije tisuće plus tisuću uvjetno, onda je jasno da su poslodavci tek u lipnju krenuli popunjavati gotovo sedam tisuća radnih mjesta.

I u graditeljstvu koje ima najveći broj kvota za strance ostalo je trenutno 3.120 mjesta, ali je i 2.441 zahtjev u postupku, što znači da ima 679 slobodnih mjesta za dodatnu radnu snagu iz inozemstva.

U poljoprivredi i šumarstvu odobren je, nakon graditeljstva i turizma, najveći broj kvota i zasad je njih gotovo 79 posto ostalo neiskorišteno. Na 2.786 tih preostalih slobodnih kvota u obradi su tek 172 zahtjeva, ali će vjerojatno s početkom jesenskih radova u toj djelatnosti ipak porasti i broj zahtjeva.

Strateške investicije

Promašaj je napravio i onaj tko je predlagao kvote za strateške investicije, jer je od 1.500 kvota ostalo slobodno njih čak 1.420, dok je za obradu preostao 91 zahtjev. Ništa bolje nije ni u segmentu poštanskih usluga za koje je odobreno 600 kvota, zasad je iskorištena tek jedna i to ona za poštara, a u postupku su tek tri zahtjeva, za još jednog poštara i dva vozača. Veliki broj kvota ostalo je slobodan i u mesnoj industriji te informatici.

No, ništa od toga dogodine neće biti problem jer iz Vlade najavljuju bezkvotni režim, odnosno slobodan uvoz radnika, uz uvjet poslodavcima da prije zapošljavanja pokušaju pronaći radnike na domaćoj burzi.

S obzirom na to da je bivši ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić priznao da velika većina poslodavaca koji su tražili kvote za strane radnike ni dosad nisu prvo kontaktirali domaću burzu rada, malo je vjerojatno da će to činiti dogodine kad će imati slobodan uvoz radnika. Tko u kolovozu sljedeće godine ne bude imao konobara ili kuhara neće moći reći da mu je za to kriva država.

Za sindikate je naravno takav plan Vlade dokaz da izlazi u susret poslodavcima koji i dalje, unatoč nedostatku radne snage i poreznim olakšicama u posljednje tri godine, ne žele značajnije povećati plaću, nego žele radnike iz zemlja u kojima je ekonomska situacija lošija nego u Hrvatskoj, pa predviđaju da će i ti radnici s vremenom otići prema zapadnoeuropskim zemljama.

Teško do radnika u zdravstvu

Odobreno je i 120 kvota u zdravstvu, ali je dosad ostalo neiskorišteno njih sto, što govori da će Hrvatska sve teže pronalaziti radnu snagu za taj sektor. Na tih sto mjesta zasad su aktualna tek dva zahtjeva. Od 20 kvota za doktore medicine na specijalističkom usavršavanju nije potrošena nijedna kvota, niti ima zahtjeva za njezino odobravanje.

Za medicinske sestre i tehničare bilo je odobreno 50 kvota, potrošene su četiri, za preostalih 46 mjesta nema zahtjeva. Slično je i u socijalnoj skrbi od 460 kvota preostalo je njih 390, pokrivene su s tek 18 zahtjeva. Za kuhare i socijalne radnike nije zasad nije potrošena nijedna kvota.