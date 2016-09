Čedomil Božić jednom je prilikom došao do mene, u kuću, pitati za uslugu, prijevoz prstaca. I tako, kada bih išao na posao u Italiju, u Trst, usput bih prenio prstace do Kopra. Božić bi dovozio prstace u moju garažu i ostavljao ih u hladnjaku, a ja preuzimao i odvozio jedanput tjedno. Prstace sam preko granice odvezao četiri-pet puta, maksimalno 12-13 kilograma po navratu. Dobivao sam od Božića pet eura po kilogramu za prijevoz. Vozio sam u Kopar i prstace predao Božiću koji je čekao na parkiralištu na ulazu u taj slovenski grad. Plaćao bi odmah – izjavio je to jučer Mirko Kresić iz Buja, svjedočeći u nastavku suđenja šestorici optuženih koje USKOK tereti da su bili članovi organizirane skupine koja je u pulskom priobalju i Limskom kanalu u Istri ilegalno izlovila više od pola tone prstaca i prodavala kupcima u Sloveniji, a proračun Hrvatske tako oštetila za 2,8 milijuna kuna. Prvooptuženi Čedomil Božić iz Umaga tereti se da je organizirao i vodio to zločinačko udruženje. I Mirko Kresić bio je optužen da je bio karika u lancu ilegalnog biznisa sa strogom zaštićenim prstacima, čiji je izlov i trgovina zabranjen, ali se u međuvremenu nagodio oko kazne s USKOK-om (osuđen je na godinu dana zatvora, što mu je odmah pretočeno u rad za opće dobro), pa je sada na suđenju svjedok. Sutkinja Ika Šarić ukazala mu je da spominje manji broj prijevoza i manju količinu. »One večeri kada sam priveden potpisao bih bilo što. Radio sam u Italiji i nisam mogao ostati u istražnom zatvoru«, ustvrdio je svjedok. Kresić se prisjetio da je u posao s prstacima ušao nakon što je Božić, kojeg je ranije znao iz viđenja, došao do njegove kuće u bujskom selu Kršete i predstavio se. Svjedok je objasnio da je tada prihvatio ponudu i zato što je bio u lošijoj financijskoj situaciji.

– Božić je vjerojatno čuo da sam nekad davno, kada sam bio mlad, ronio prstace – konstatirao je Kresić. Pojasnio je da je prstace švercao stavljajući ih u branik svog automobila fiat marea, koji je »malo prepravio«. U njega bi tako stalo 12-13 kilograma školjkaša. Prenio je u Sloveniju sve prstace koje je u njegovom hladnjaku ostavio Božić, kojeg uglavnom ne bi ni vidio, jer je tada radio u Trstu. Svjedok je potvrdio da je na kraju zaustavljen dok je krijumčario devet kilograma prstaca, bilo je to lani 21. kolovoza na graničnom prijelazu Plovanija. Svjedočila je jučer i Ksenija Makovac iz Umaga koja se u međuvremenu, kao i Kresić, nagodila s USKOK-om i osuđena je na rad za opće dobro. Oglašena je krivom zbog toga što je u devet navrata u svojoj mazdi prenijela u Kopar najmanje 120 kilograma prstaca i predala »robu« Božiću. Ispričala je kako je s Božićem, kao obiteljskim prijateljem, dogovorila posao u kojem će ona voziti pošiljke prstaca preko granice.

– Čedo (Čedomil Božić, op. n.) bi mi preko telefona samo rekao: »Može!« Onda bih ja išla u Barbarigu, obično bi to bilo ujutro, i na dogovorenom mjestu čekao bi Dražen Đurčević s prstacima. Ja bih mu za to predala u kuverti novac, koji bi mi ranije dao Čedo. Prstace bih zatim vozila preko granice i predala ih u Kopru Čedi. Plaćao mi je 70 eura po vožnji – opisala je svjedokinja. Kazala je da nije znala o kojoj se točno količini radilo, jer bi ona dobila pripremljene vreće.

– Najveća količina, 23 kilograma, bila je upravo onda kada me zaustavila policija – osvrnula se svjedokinja na slučaj iz 13. srpnja lani kada je na prijelazu Plovanija zatečena sa zabranjenom robom. Božić je pitao svjedokinju nije li istina da je ona od njega tražila da joj nađe prstace jer ima tržište u Sloveniji, na što je ona odgovorila negativno.