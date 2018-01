Na svim počecima je uvijek sve bajno i krasno, vjerojatno će rezultati će biti ti koji će odrediti moj daljnji život u Bosni i Hercegovini. Doduše, puno mi znači činjenica da sam jednoglasno izabran, da sam dobio svih petnaest glasova ljudi koji su odlučivali. To je jako bitno. Prihvaća me i obična raja, izašao sam nekoliko puta na Baščaršiju, dojmovi su zaista super. A znate kako je u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, raja je najbitnija, ha, ha, ha… – kaže Prosinečki

Robert Prosinečki vratio se iz Sarajeva pun dojmova. Pozitivnih, naravno. Novi izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u tih je nekoliko sarajevskih dana poslije inauguracije mogao na licu mjesta opipati bilo nacije koja sanja veliki rezultat nacionalne momčadi. Ovo je njegova sarajevska priča:

– Prihvatio sam tu funkciju, jer stvarno mislim da Bosna i Hercegovina ima odličnu reprezentaciju. To je baš veliki izazov za mene, gorim od želje da Bosnu i Hercegovinu odvedem na veliko natjecanje. Nije to zato što tako moraš reći kad preuzimaš novi posao, nego zato što zaista tako mislim. Da, jedno ću vrijeme živjeti na relaciji Zagreb – Sarajevo. Odabrao sam stan u Sarajevu, ali neću stalno biti tamo, uhvatit ću vremena i obilaziti obitelj u Zagrebu. Novac sigurno nije bio motiv… To ne želim niti potencirati. Vjerojatno sam negdje drugdje mogao uzeti puno veći novac, jer je bilo ponuda, ali novac mi nije bio na kraj pameti kad sam donosio ovu odluku. U ovih nekoliko dana provedenih u Sarajevu osjetio sam da je moj izbor prihvaćen jako dobro i to mi daje još više entuzijazma. Ne želim da neka moja obećanja zvuče otrcano, ali ja ću zaista napraviti sve da Bosna i Hercegovina konačno ostvari rezultatski iskorak. Pogotovo poslije neodlaska na Svjetsko prvestvo u Rusiju.

Ćirine pohvale

Da, prvi sam stranac na klupi bosansko-hercegovačke reprezentacije, ali stvarno se ne osjećam tako. Poslije tih nekoliko sarajevskih dana osjećam se kao da sam stalno tamo, ha, ha, ha… Valjda je Sarajevo takav grad koji te obuzme. Uostalom, cijela Bosna i Hercegovina je lako prihvatljiva i izuzetno gostoljubiva. U redu, sve je to još početak, a na svim počecima je uvijek sve bajno i krasno, vjerojatno će rezultati će biti ti koji će odrediti moj daljnji život u Bosni i Hercegovini. Doduše, puno mi znači činjenica da sam jednoglasno izabran, da sam dobio svih petnaest glasova ljudi koji su odlučivali. To je jako bitno. Prvi dojmovi su u svakom slučaju sjajni.

Prihvaća me i obična raja, izašao sam nekoliko puta na Baščaršiju, dojmovi su zaista super. A znate kako je u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, raja je najbitnija, ha, ha, ha… Istina, može se reći da sam na ovim našim prostorima bio prihvaćen gdje god sam igrao i poslije radio kao trener. U »Crvenoj zvezdi« ili »Dinamu«. Vjerojatno velikim dijelom i zbog toga što me politika nikad nije zanimala, ja sam isključivo i uvijek bio samo sportaš. Naravno da će uvijek biti ljudi koji će negdje nešto reći i loše o meni, ali do sada sam uglavnom bio dobro prihvaćen u svim sredinama gdje sam igrao i radio.

Stručni stožer Robert Prosinečki odabrao je svoj stručni stožer. U njemu će biti Gordan Ciprić, Dragan Spasić, Elvir Rahimić i trener vratara Kenan Hasagić. Uzgred, Prosinečki je deseti izbornik BiH reprezentacije.

Eto, Ćiro me opet hvali na sva usta… Je li iskren? Htio ja to priznati ili ne, Ćiro je obilježio moju igračku karijeru. I kada govorimo o njezinim počecima i kada govorimo o njezinom kraju. A vidim da bi Ćiro mogao obilježiti i moju trenersku karijeru, ha, ha, ha… Ćiro je uvijek Ćiro. Bio i ostao. Jedan jedini. Uglavnom, Ćiro i ja smo u dobrim odnosima. Ja sam mogao u ono vrijeme kad sam bio klinac biti ljut na njega, kada sam zbog njega morao otići iz »Dinama« i Zagreba, ali danas… Svi vi koji me malo bolje poznajete znate da ja s tim nemam nikakvih problema i kompleksa. Kad god se vidimo, Ćiro i ja popričamo i to vrlo iskreno i otvoreno. Prema tome, mislim da su ove njegove pohvale na moj račun na početku moje izborničke misije s Bosnom i Hercegovinom ipak vrlo iskrene i popločene dobrim namjerama.

Igrom do rezultata

Razgovarao sam sa senatorima u svlačionici i njihove su reakcije vrlo pozitivne. Općenito gedajući, moj početak u Bosni i Hercegovini je isključivo samo pozitivna priča. Dobro mi je, nadam se da će tako biti i ubuduće. Počinju utakmice, najprije nas čeka odlazak u SAD, poslije će doći Liga nacija pa kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Što se mene tiče, jedva čekam! Činjenica je da u Americi nećemo biti kompletni, jer nije riječ o FIFA-inom terminu pa klubovi nemaju obavezu pustiti igrače, ali kadar ću popuniti igračima iz U-21 reprezentacije koja ima zanimljivu generaciju. A kada budemo kompletni…

Rusija velika prilika »kockastih« Za neke hrvatske igrače Svjetsko prvenstvo u Rusiji bit će vrhunac njihovih reprezentativnih karijera, a opet… Mi sve češće doživljavamo da se neka generacija oprašta pa spominjemo neke zadnje prilike, opet se pojavi neka nova, dobra generacija. Međutim, gro igrača ove aktualne generacije je u zenitu svojih karijera i naravno da svi od njih očekuju »boom« u Rusiji. Rezultat? Čujem da se spominje prolazak skupine kao primarni cilj i to poštujem, ali Rusija će vjerojatno biti zadnja šansa ove generacije napraviti nešto više. Vidjet ćemo… Imali smo veliku priliku i na Europskom prvenstvu u Francuskoj pa nam se dogodio taj gol protiv Portugala… Mislim da bi u Rusiji to trebalo biti to.

Bosna ima jako dobru momčad, ne samo velike igrače poput Pjanića, Džeke i Kolašinca, koje svi spominju. Ima tu još puno igrača koji igraju u velikim klubovima i ligama. Eh, sad… Zašto je Bosna i Hercegovina do sada igrala samo na jednom velikom natjecanju… Uvijek je nešto nedostajalo, neke sitnice koje katkad u nogometu puno znače. U ovom trenutku mi je teško reći što je to što je nedostajalo, ali duboko vjerujem da ću uspjeti to promijeniti i napraviti rezultat. Bez obzira što mi je jasno da je u nogometu sve relativno, jer… Protivnici, sreća ili nesreća, raznorazne pozitivne ili negativne okolnosti… Sve su to stvari što u konačnici mogu utjecati na rezultat. Međutim, onako kako ja rezoniram, Bosna i Hercegvina mora otići na Europsko prvenstvo 2020. godine. Tim više što je ipak puno lakše otići na europsko nego na svjetsko prvenstvo.

Kako ćemo igrati? Naravno da se treneri u jednom trenutku moraju prilagoditi momčadi i na taj način pokazuju u kojoj su mjeri sposobni voditi tu istu momčad. Ja sam po vokaciji trener koji traži igru, a Bosna i Hercegovina po mentalitetu i kvaliteti želi tako igrati pa ću nastojati igrom doći do rezultata. Nastojat ću svojim igračima ukazati da BiH ima odličnu reprezentaciju koja mora dominirati i igrati prepoznatljivo. Ofanzivni dio momčadi trebao bi u svakom slučaju biti forte ove reprezentacije, a nastojat ću izbalansirati momčad da se može i dobro braniti. Jer... Bilo je utakmica u prošlom kvalifikacijskom ciklusu kada baš i nije sve štimalo. Recimo, u utakmici protiv Belgije daš tri, ali primiš četiri pogotka. To jasno ukazuje na problem u defanzivi, ali to ćemo rješavati u hodu. Današnji nogomet igra se u dva smjera, mislim da ova momčad to može.

Nogometna Bosna i Hercegovina jučer i danas? U onim vremenima mojih igračkih dana, ali i prije toga, uvijek je bilo poznato da je Bosna i Hercegovina vrelo nogometnih talenata, ta je zemlja stvarno iznjedrila puno velikih igrača, da ih sve ne spominjem, jer bih nekoga sigurno nenamjerno izostavio. A danas… Savez je jako dobro organiziran, u svim aspektima. Tamošnji čelnici imaju jako velike ambicije, svjesni su da je nužno odlaziti na velika natjecanja i ulažu maksimalne napore da to u skoroj budućnosti postane standard. U tom kontekstu su jako motivirani. Što se infrastrukture tiče, svi nogometni savezi u ovom, ajmo reći, istočnom bloku, htjeli bi da insfrastruktura bude puno bolja. Pritom mislim na stadione, jer kamp bosansko-hercegovačkog Saveza u Zenici ima zaista sve što je potrebno jednoj velikoj momčadi.

Povratak u Hrvatsku

Znao sam da će doći i ta tema na red… Bio sam trener »Crvene zvezde«, sada sam postao izbornik Bosne i Hercegovine, a, izuzev onog posla u stožeru Slavena Bilića, Hrvatska me nekako zaobilazi… To je točno. Ne volim o tome pričati, a opet moram. Evo, prije nekoliko dana opet me spominjao Zdravko Mamić, kaže da ga proklinjem, a ja nit’ pričam o njemu, nit’ ga spominjem. Nemam, zapravo, pojma zašto mi to radi. Možda zato što sam svojedobno rekao da trebamo tražiti nove stvari u hrvatskom nogometu, a na početku mog trenerskog posla da u Hrvatskoj ne možeš raditi nigdje ako ne pitaš Zdravka Mamića. Mogao se jedino zbog toga naljutiti, iako ja mislim da je to istina. U svakom slučaju, smatram da je suvišno opet davati izjave o tome zašto nisam i zašto neću raditi u hrvatskom nogometu.

Gdje su najbolji ćevapi u Sarajevu? Uuu, svugdje, ha, ha, ha… To je nevjerojatno. Stvarno su izvanredni, ne mo’š falit’ gdje god da odeš, ha, ha, ha… Cijela ta njihova kuhinja je fenomenalna. Da, linija će biti u opasnosti. Toga se jako bojim, jer sam već sada jako pretjerao, a dolje se stvarno fenomenalno jede svugdje, ha, ha, ha…