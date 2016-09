Svi mi želimo igrati u nekim top klubovima u Europi, to je bio i moj san, ali stvari su se posložile na drugi način. Pojavila se opcija odlaska u Južnu Koreju i prihvatio sam taj izazov. Ne osjećam se zbog toga loše, dapače dobro mi je – rekao je 26-godišnji veznjak koji bi trebao potpisati trogodišnji ugovor

RIJEKA Riječki prvoligaš će i istekom ljetnog prijelaznog roka odraditi jedan inozemni transfer koji bi u klupsku blagajnu donijeti solidnu količinu eura. Vedran Jugović prošle zime otišao je na posudbu u redove »Jeonnam Dragonsa«. Klubovi su već tada dogovorili uvjete pod kojima korejski prvoligaš može otkupiti Jugovićev ugovor od »Rijeke« što će se po svemu sudeći realizirati idućih dana. »Rijeka« bi od tog transfera trebala uprihodovati oko pola milijuna eura, a Jugović potpisati ugovor na tri godine, te praktički riješiti svoju egzistenciju. Osječki veznjak, koji je u dresu »Rijeke« sakupio točno sto službenih nastupa (sedam golova), očito je ostavio dobar trag za svojega dosadašnjeg boravka u Južnoj Koreji. Uostalom, odigrao je 22 od 28 prvenstvenih utakmica, postigao pritom dva pogotka. »Dragonsi« su na osmom mjestu prvenstvene ljestvice K-League Classic koja zalazi u svoju završnicu prije nego što se liga od 12 klubova podijeli na gornji i donji dom. Jugović i suigrači još uvijek se nadaju da mogu uhvatiti svoje mjesto u gornjoj polovici ljestvice.

Azijska Liga prvaka

– Ostalo je još pet kola do podjele lige – govori Jugović. – U posljednjih 10 kola smo napravili veliki posao. Prvi dio smo bili prezadnji, visjeli smo, a sada smo stigli na šest bodova od trećeg, odnosno tri boda od mjesta u gornjem dijelu ljestvice. Imamo povoljan raspored do kraja i moguće je da se na kraju nađemo među prvih šest momčadi, pa i u konkurenciji za mjesta koja vode u Azijsku Ligu prvaka iako nam to nije bio cilj uoči početka sezone. Nama je najbitnije da smo se odvojili od zone ispadanja na devet bodova. U tom dijelu smo mirni. Što se mojih igara tiče – ja sam zadovoljan. Igram standardno, na početku sam čak igrao polušpicu, pa ponekad i špicu. Sada sam na zadnjem veznom što mi odgovara i što volim igrati.

Iako u nogometnom pa i životnom smislu odlazak u Južnu Koreju za prosječnog Europljanina predstavlja veliki izazov, Jugović ne zvuči kao netko kome takvo nešto uopće ne pada teško.

– Udomaćio sam se što života tiče, ali i ekipa me vrhunski prihvatila – nastavlja 26-godišnji veznjak. – Mentalitet ovdašnjih ljudi je drugačiji. Rado prihvaćaju strance. Neobično je što su čak prema manje kritični nego prema svojim igračima. Jako dobro paze da strancima ugode, ne žele ih uvrijediti ni na jedan način. Lijepo je ovdje igrati jer nema negativnih kritika, nema pritiska, kultura sporta je drugačija. Dobro, nogomet njima nije sport broj jedan. Nogomet uživa popularnost, ali je primjerice osjetno iza baseballa koji je sport broj jedan u Južnoj Koreji.

Mrčela i Jugović

Jugovića je po dolasku u Južnu Koreju dočekao Mislav Oršić, igrač »Rijeke« čiji ugovor su »Dragonsi« otkupili (za 900 tisuća eura). »Orša« je otišao Kinu (Changchun Yatai), a »Jugo« ostao u društvu dva Brazilca i jednog australskog Hrvata.

– Došao nam je Mrčela iz »Lokomotive«. Ima australsku putovnicu pa se ne računa kao stranac jer svaki klub u Južnoj Koreji može imati tri stranca plus jednog igrača s azijskom putovnicom. Nas dvojica smo stalno zajedno, često mu pokazujem snimke kako smo pobjeđivali »Lokomotivu« pa ga pitam gdje je bio kod ovog ili onog gola... Oršić je dobro krenuo u Kini, zabio je neke golove na početku, no sada je uglavnom na klupi za pričuve. Doduše, u kineskom nogometu su se u posljednje vrijeme dogodile velike stvari. Novac koji Kinezi ulažu u transfere prelazi neke uobičajene okvire. U Južnoj Koreji nisu toliko opterećeni s time što se zbiva u Kini, ali i tu su ugovori koji se u Europi mogu dobiti samo u većim klubovima izuzmemo li one najveće kao »Real Madrid« ili »Barcelonu«.

»Rijeka« je Jugovića ustupila »Jeonnamu« do kraja godine, no po svemu sudeći taj ugovor će vrlo brzo biti raskinut da bi se potpisao onaj o transferu.

– Mislim da bi se ovih dana trebalo sve to riješiti, a ja bih potpisao ugovor na tri godine. Uglavnom sve smo dogovorili, oni žele da ostane, zadovoljni su i ponudili su mi ugovor na tri godine. S »Rijekom« je sve dogovoreno još ranije. Imao sam neke druge planove i želje što se tiče moje karijere, prirodno je da sam pogledavao prema Europi, ali već sam u nekim godinama kada moramo misliti o egzistenciji i o tome da riješim neke stvari. Svi mi želimo igrati u nekim top klubovima u Europi, to je bio i moj san, ali stvari su se posložile na drugi način. Pojavila se opcija odlaska u Južnu Koreju i prihvatio sam taj izazov. Ne osjećam se zbog toga loše, dapače dobro mi je. Lijepo je upoznati drugu kulturu, a povrh svega nogomet nije na lošoj razini. Liga je dobra, kažu mnogi najjača u Aziji. Sada će primjerice dva južnokorejska kluba igrati u polufinalu Azijske Lige prvaka.

Rijeka i Osijek

Iako vremenska razlika čini svoje, Jugović prati utakmice »Rijeke« i situaciju na Rujevici.

– Naravno da pratim. Ostaje žal za Europom, mislim da je »Rijeka« čak i nezasluženo ispala. Imala je dobre šanse u prvoj utakmici, da ih je iskoristila sve bi bilo lakše u uzvratu. U nogometu sreća često okrene leđa. No, s druge strane u prvenstvu je situacija dobra i baš imam neki osjećaj da bi »Rijeka« mogla ove sezone napraviti ono što je zaslužila – da bude do zadnjih kola u borbi za naslov, a ako Bog da i da se uzme naslov prvaka.

Kao rođenog Osječanina Jugovića vjerojatno veseli i da se i u Gradskom vrtu počela odigravati jedna lijepa nogometna priča.

– Znamo svi da nije lagano u nogometu preko noći napraviti rezultat unatoč novcu. Za sada »Osijeku« ide dobro i nadam se da to nije samo početni zanos, već da će tako nastaviti. Okupila se dobra ekipa i moglo bi biti zanimljivo ove sezone u HNL-u. »Dinamo« i »Rijeka« odskaču, ali »Osijek« i »Hajduk« su tu. Drago mi je da u HNL-u ima što više dobrih klubova. Liga ni ranije nije bila slaba kako se možda ponekad čini sa strane. Ima u HNL-u uvijek dobrih igrača, ali bitno je da se klubovi stabiliziraju jer onda će kvaliteta igrača doći dodatno do izražaja – rekao je Jugović.

JUGOJUGO