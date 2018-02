Od 2002. do 2014. godine traje hrvatska berba odličja na zimskim olimpijskim igrama. Nastavak olimpijske berbe bio bi malo čudo. Filip Zubčić u veleslalomu najveća je, možda i jedina nada

Tomislav Čižmešija, Vedran Pavlek, Janica Kostelić (triput), Jakov Fak i Ivica Kostelić nalaze se na listi nositelja hrvatske zastave na otvaranjima zimskih olimpijskih igara od Albertvillea 1992. godine.

Njima će se danas priključiti Natko Zrnčić Dim, 31-godišnji Zagrepčanin, koji će se naći na čelu hrvatske delegacije, koja u Pjongčangu broji ukupno 20 sportaša i sportašica.

Od 2002. do 2014. godine traje hrvatska berba odličja na ZOI. Krenulo je u Salt Lake Cityju s tri zlata i srebrom Janice Kostelić, nastavilo se Janičinim zlatom i srebrom u Torinu, gdje joj se priključio brat Ivica kombinacijskim srebrom. Bilo je to prvo od četiri srebra, koje će Ivica osvojiti zaključno sa Sočijem prije četiri godine (superkombinacija). Od ostalih hrvatskih sportaša jedino je još jedino broncu osvojio Jakov Fak. Mrkopaljac danas nastupa pod zastavom Slovenije, Janica je državna tajnica Središnjeg ureda za sport, njen brat Ivica je u Pjončangu samo u funkciji savjetnika. Stoga bi za hrvatski sport na ZOI istinski uspjeh bio sam nastavak olimpijske berbe. Bilo bi to zapravo jedno malo čudo. Filip Zubčić u veleslalomu najveća je, možda i jedina nada. Natko Zrnčić Dim ima svjetsko odličje, broncu u super-kombinaciji sa SP-a 2009. održanog u Val d’Isereu, prije četiri godine bio je deseti u istoj disciplini u Sočiju, ali u Svjetskom kupu ove sezone još nije osvojio ni boda.

Američki derbi

Ostatak ekipe držat će se Pierrea de Coubertina i »važno je sudjelovati«. Neki će imati zaista dobra mjesta za praćenje velikog američkog dvoboja između 22-godišnje Mikaele Shiffrin i 33-godišnje Lindsey Vonn, koje zbog ozljede koljena nije bilo u Sočiju. Shifrin brani slalomsko zlato, ali to nije jedina disciplina u kojoj želi na vrh postolja.

Kod alpinaca Austrijanac Marcel Hirscher bit će sam – protiv svih. Dominator Svjetskog kupa još nema olimpijsko zlato, tek srebro u slalomu iz Sočija. Dakle, vrijeme je.

Na hokejaškom turniru prvi poslije 1994. neće biti NHL igrača, što mnogima otvara prigodu za zlato. Poljak Kamil Stoch brani dvostruku krunu iz Sočija i želi samo nastaviti blistav niz pobjeda sa Novogodišnje turneje četiri skakaonice.

Neki će zvijezde tek postati, neki to već jesu samim dolaskom. Kanadski brzi klizač Denny Morrison, koji ima olimpijsko zlato iz Vancouvera, u svibnju 2015. doživio je tešku prometnu nesreću za upravljačem motocikla, a nepunu godinu kasnije – srčani udar. Srećom, njegova sadašnja supruga, i sama sudionica Igara u Pjončangu, prepoznala je simptome... Za Morrisona ovo će biti četvrte ZOI.

Točno u podne

Neki su prošli pakao da bi se našli u Pjončagu, Morrison nije mogao stati ni na noge od bolova, a neki su dobili priliku otići na izlet na temelju kvota.

Svečano otvaranje počinje u podne po srednjeuropskom vremenu. Puno se toga čuvalo u tajnosti, ali bit će zanimljivo. Scenom će proći više od dvije tisuće ljudi, a bit će svega, od životinja do 5D tehnologije. U mimohodu, po tradiciji, prvi će izaći olimpijci Grčke, a kasnije redom sportaši zemalja po abecedi korejskog jezika. Posljednje će zajedno izaći delegacije Južne i Sjeverne Koreje...

Želja domaćina je da ostanu upamćene kao Igre mira i harmonije.

Manuel Osborne-Paradis najbrži na prvom treningu

Kanađanin Manuel Osborne-Paradis bio je najbrži na prvom treningu spusta, voženom na stazi Jeongeon uz visinsku razliku od 825 metara. Osborne-Paradis je prošao stazu za 1:40.45 minuta, nadmašivi Norvežanina Kjetila Jansruda za 31, a Švicarca Maura Caviezela za 45 stotinki. Četvrti je bio branitelj spustaškog zlata iz Sočija Austrijanac Matthias Mayer (0.75). Staza je dugačka 2.965 metara i svjevrsni je sprint.

Prvi trening odradila su i dva hrvatska skijaša. Natko Zrnčić Dim završio je na diobi 52. mjesta sa 4.37 sekundi zaostatka, dok je 58. vrijeme imao Filip Zubčić (5.33).

Trening je vožen po sunčanom vremenu. Na startu je bilo minus 10, u cilju minus 11 stupnjeva Celzijusa. Utrka je na programu u nedjelju, ali vremenska prognoza nije povoljna. Očekuje se jak vjetar, što će dovesti do problema u radu gondole, pa je bilo razmišljanja o prebacivanju utrke na subotu. No, MOO je to odbio.

Raspored nastupa

ALPSKO SKIJANJE

Nedjelja, 11. veljače (3.00)

SPUST: Natko Zrnčić Dim, Filip Zubčić

Ponedjeljak, 12. veljače (2.15 – 5.45)

VELESLALOM: Leona Popović, Ida Štimac, Andrea Komšić

Utorak, 13. veljače (3.30 – 7.00)

ALPSKA KOMBINACIJA: Natko Zrnčić Dim, Filip Zubčić

Srijeda, 14. veljače (2.15 - 5.45)

SLALOM: Leona Popović, Ida Štimac, Andrea Komšić

Četvrtak, 15. veljače (3.00)

SUPER G: Natko Zrnčić Dim, Filip Zubčić

Subota, 17. veljače (3.00)

SUPER G: Leona Popović

Nedjelja, 18. veljače (2.15 – 5.45)

VELESLALOM: Filip Zubčić, Elias Kolega, Samuel Kolega

Srijeda, 21. veljače (3.00)

SPUST: Leona Popović

Četvrtak, 22. veljače (2.15 – 5.45)

SLALOM: Filip Zubčić, Matej Vidović, Istok Rodeš i Elias Kolega

Petak, 23. veljače (3.00 – 6.30)

ALPSKA KOMBINACIJA: Leona Popović

Subota, 24. veljače (3.00)

TEAM EVENT

NORDIJSKO SKIJANJE

Nedjelja, 11. veljače (7.15)

SKIATHLON (15 + 15 km): Edi Dadić, Krešimir Crnković

Utorak, 13. veljače (5.30 – 12.00)

KLASIČNI SPRINT, POJEDINAČNO: Vedrana Malec, Gabrijela Skender, Edi Dadić, Krešimir Crnković

Četvrtak, 15. veljače (7.30)

10 KM SLOBODNIM NAČINOM: Vedrana Malec, Gabrijela Skender

Petak, 16. veljače (7.00)

15 KM SLOBODNIM NAČINOM: Edi Dadić, Krešimir Crnković

Srijeda, 21. veljače (9.00 – 11.00)

SPRINT, EKIPNO: Vedrana Malec, Gabrijela Skender, Edi Dadić, Krešimir Crnković

Subota, 24. veljače 2018. (6.00)

50 KM KLASIČNO: Krešimir Crnković

SANJKANJE

Ponedjeljak, 12. veljače (11.50 – 14.00)

ŽENSKI SINGL (1. i 2. vožnja): Daria Obratov

Utorak, 13. veljače (11.30 – 13.40)

ŽENSKI SINGL (3. i 4. vožnja): Daria Obratov

BOB

Nedjelja, 18. veljače (12.05 – 14.45)

BOB DVOSJED (kvalifikacijske utrke): Dražen Silić, Benedikt Nikpalj

Ponedjeljak, 19. veljače (12.15 – 15.00)

BOB DVOSJED (borba za medalje i ukupni redoslijed): Dražen Silić, Benedikt Nikpalj

Subota, 24. veljače (9.30 – 12.00)

BOB ČETVEROSJED (kvalifikacije): Dražen Silić, Mate Mezulić, Benedikt Nikpalj i Antonio Zelić

Nedjelja, 25. veljače 2018. (9.30 – 12.30):

BOB ČETVEROSJED (borba za medalje i ukupni redoslijed): Dražen Silić, Mate Mezulić, Benedikt Nikpalj i Antonio Zelić