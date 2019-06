Internet zajednica složno potvrđuje kako je Keanu Reeves zaista dobar čovjek: društvenim mrežama već godinama kruže priče o njegovim brojnim dobročinstvima, poput priče kako se pri potpisivanju ugovora za nastavke Matrixa odrekao tantijema ne bi li osigurao da ekipa zaslužna za specijalne efekte dobije veću plaću. Keanu je, naime, čvrsto vjerovao kako su upravo specijalni efekti zaslužni za uspjeh filma te da je ekipa zaslužila poštenu naknadu. Tada se govorilo da je riječ o cifri od preko 70 milijuna dolara.

Zgodni glumac nedavno je u jednom intervjuu ogolio dušu i bez srama priznao kako je jako usamljen i još uvijek se nada da će pronaći ljubav svog života.

Film Matrix puno vam znači. Koliko ste zaista slični glavnom liku?

On je bolji čovjek od mene, no trudim se živjeti prema njegovim vrijednostima.

Kojim se njegovim karakteristikama posebno divite?

On je bio divan čovjek za ulogu. Uvijek sam mislio da je njegova ljubav prema Trinity tako čista. Zaista sam se poisovjetio s tom ljubavi. Također, volio sam njegovu potragu za odgovorima. On je snažan, pozitivan i moralan muškarac koji čini najbolje što može.

Što za vas znači ljubav?

Mislite na romantičnu ljubav? Znate, ja sam usamljen čovjek. Nemam nikoga u svom životu. No, ako se ljubav pojavi, poštovat ću i voljeti drugu osobu; nadam se da će mi se to i dogoditi.

Sebe opisujete kao usamljenu osobu. Jeste li zadovoljni takvim stanjem?

Ne zamaram se time previše. Ja sam glumac, tako da u okviru vašeg pitanja ne mogu dati odgovor.

Živite u Zapadnom Hollywoodu. Poštuju li drugi vašu privatnost? Možete li se pojaviti negdje bez da privučete pozornost?

Moji dani su prilično uobičajeni. Naravno, turističke rute posjete svačije domove. Izađem iz kuće ujutro podignuti novine i vidim ih. Ponekad se osjećate kao životinja u kavezu. No u Los Angelesu to nikoga nije briga. Paparazzi vas uvijek ganjaju, no ne izlazim previše i zapravo se ničim ne bavim. Prilično sam dosadan.

Ubrzo nakon intervjua, njegovi fanovi pohrlili su pokazati mu ljubav i podršku na društvenim mrežama: "Neka mu netko pruži pažnju i ljubav, želim da bude sretan jer ga toooooliko volim, on je divan čovjek", "Keanu, uvijek sam te voljela i znam da si prekrasan iznutra i izvana. I ja kao i ti još uvijek tražim svoju srodnu dušu", "Volio bih popiti pivu s tobom", "Možemo li ga zagrliti?", "Nadam se da će naći nekoga tko će ga voljeti do kraja života. On to i zaslužuje, nakon svega što je učinio" samo su neki od komentara podrške.

