Međunarodni filmski festival u Veneciji, 73. Mostra, otvoren je u srijedu navečer retro jazz mjuziklom Damiena Chazellea »La La Land« o mukama i radostima s kojima se suočavaju oni koji slijede svoje snove, a glavne uloge su, kako govore prve kritike, briljantno odigrali Ryan Gosling i Emma Stone.

»Mladi su postali jako cinični (...) u svemu vide pogreške, a ovaj film je sve samo ne to«, kazala je Stone, izrazivši nadu da će mladi ipak odlučiti »marljivo raditi kako bin ostvarili svoje snove«.

Chazelle ističe da je film rađen po svim klišejima koje ljudi imaju o Los Angelesu, uključujući »prometne gužve, grozne partije, kulturu poznatih i slavnih i plitkost«, ali da film također pokazuje »da postoji nešto vrlo poetično u tom gradu, čemu su pridonijeli ljudi sa svojim nerealnim snovima«.

Prema najavama organizatora, nakon otvorenja festivala, u znak poštovanja prema žrtvama potresa koji je prošloga tjedna pogodio središnju Italiju, neće se održati tradicionalna gala večera i primanje.

Chazelleov film jedan je od dvadeset uvrštenih u konkurenciju za Zlatnoga lava. U četvrtak slijedi projekcija filma »Les beaux jours d'Aranjuez« Wima Wendersa, a Riječ je o adaptaciji drame austrijskoga pisca Petera Handkea u kojemu se u cameo ulozi pojavljuje australski pjevač i tekstopisac Nick Cave.

U glavnoj konkurenciji najstarijega festivala na svijetu bit će prikazan i film Terrencea Malicka »Voyage of Time«, dokumentarac o svemiru u kojemu ulogu pripovjedača ima Cate Blanchett, triler modnoga dizajnera Toma Forda »Nocturnal Animals« s Jakeom Gyllenhaalom i Amy Adams, »Jackie«, biografski film Pabla Larraina o Jackie Kennedy koju glumi Natalie Portman te europski vestern »Brimstone« Martina Koolhovena.

Tu je i film Dereka Cianfrancea »The Light Between Oceans«, ljubavna priča s Michaelom Fassbenderom i Aliciom Vikander, »On the Milky Road« (Na mliječnom putu) Emira Kusturice s Monicom Bellucci, science ficton triler »Arrival» Denisa Villeneuvea s Amy Adams, Jeremyjem Rennerom i Forestom Whitakerom te »Paradise« Andreja Končalovskog o troje pojedinaca čiji se putevi križaju usred rata.

Italiju će predstavljati »Questi giorni» Giuseppea Piccionija, »Piuma« Roana Johnsona i talijansko-švicarska koprodukcija »Spira Mirabilis« Massima d'Anolfija i Martine Parenti.

Osim toga bit će prikazani i filmovi »The Bad Batch« Ane Lilly Amirpour, »Une vie« Stephanea Brizea, »El ciudadano ilustre« Mariana Cohna i Gastona Duprata, »Ang Babaeng Humayo« (The Woman Who Left) Lava Diaza, »La region salvaje« (The Untamed) Amata Escalantea, »El Cristo ciego« Christophera Murraya i »Frantz« Francoisa Ozona.

Izvan konkurencije na festivalu će premijerno biti prikazane prve dvije epizode serije »The Young Pope« talijanskoga oskarovca Paola Sorrentina s Judeom Lawom u glavnoj ulozi američkoga kardinala izabranoga da predvodi katoličku crkvu.

Izvan konkurencije bit će prikazana i drama na temu Drugoga svjetskog rata »Hacksaw Bridge«, u režiji Mela Gibsona i s Andrewom Garfieldom u glavnoj ulozi te remake klasičnoga vesterna »Sedmorica veličanstvenih« Nica Pizzolata.

Zlatnoga lava za životno djelo primit će francuski glumac Jean-Paul Belmondo i poljski redatelj Jerzy Skolimowski, dok će posebne projekcije biti posvećene redatelju Michaelu Ciminu i Abbasu Kiarostamiju koji su preminuli u srpnju

Deveteročlani žiri predvodi britanski redatelj Sam Mendes, a odluka o nagradama bit će objavljena zadnjega dana festivala, 10. rujna. Uz Mendesa u žiriju su venezuelski redatelj Lorenzo Vigas, prošlogodišnji dobitnik Zlatnoga lava za film »From Afar«, glumice Zhao Wei iz Kine i Nina Hoss iz Njemačke, talijanski pisac krimića i sudac Giancarlo De Cataldo te američki autor dokumentarnih filmova Joshua Oppenheimer.

Na venecijanskoj Mostri sudjelovat će i hrvatski filmovi i filmaši pa će u paralelnom programu festivala Dani autora biti prikazan debitantski dugometražni igrani film Hane Jušić »Ne gledaj mi u pijat«, a u sklopu natjecateljskog programa Horizonti bit će prikazana manjinska hrvatska koprodukcija, kratkometražni igrani film redateljice Sare Kern »Sretno, Orlo!«.