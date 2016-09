HRVATSKA PRATI GLOBALNE TRENDOVE: ČEKAJU NAS TOPLIJA LJETA I KIŠNIJE ZIME

Iako, unatoč novijem trendu dramatičnih »red alert« upozorenja u medijima, Hrvatska nije izložena vremenskim ekstremima kao neki drugi dijelovi Zemlje, i ovo područje, na žalost, usko prati globalne trendove. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, srednja mjesečna temperatura zraka za srpanj – zadnji mjesec za koji postoje dostupne analize – bila je u cijeloj Hrvatskoj iznad višegodišnjeg prosjeka. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka kretala su se tijekom srpnja u rasponu od 1,4 °C na Komiži do 3,0 °C izmjerenih u Gospiću. Vrlo toplo bilo je na Zavižanu, širem području Pazina i Varaždina, dijelu istočne Hrvatske i dijelu južnog i srednjeg Jadrana, dok je u svim drugim područjima, uključujući i Istru, Primorje i Gorski Kotar bilo ekstremno toplo u odnosu na nekadašnje prosjeke.

– Srpanj je bio vrlo topao i ekstremno topao, u većem dijelu Hrvatske zabilježeno je sušno i vrlo sušno razdoblje – primjerice u okolici Rijeke, jedino je Slavonija bila u kišnoj kategoriji. U Hrvatskoj, po onome što znamo iz mjerenja, jasno se vidi porast temperature – i minimalnih i maksimalnih vrijednosti i to nije nekakav slučajan porast, već je on statatički značajan. Što se tiče oborina, jesenske količine oborina u istočnom dijelu Hrvatsku pokazuju snažan trend smanjenja. Idućih godina očekujemo nastavak zagrijavanja, nešto veći u ljetnim no u zimskim mjesecima, te tijekom ljeta na području cijele Hrvatske smanjenje količine oborina. Taj trend očekuje se i na području cijelog Mediterana. Tijekom zime sjeverniji dijelovi Hrvatske mogu pak očekivati povaćanje oborina, kazao nam je dr. sc. Ivan Guettler, klimatolog u Sektoru za meteorološka istraživanja i razvoj DHMZ-a.