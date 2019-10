Nedavna studija u Švedskoj otkriva da pacijenti koji se vraćaju iz bolnice svojim psima, nakon srčanog ili moždanog udara, imaju manji rizik od smrti od onih koje po povratku doma nije dočekao četveronožni ljubimac. Kompletno istraživanje je objavljeno u časopisu "Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes".

Istraživači Sveučilišta Uppsala koristili su glavni državni zdravstveni registar pomoću kojeg su došli do liste od gotovo 182 tisuće pacijenata u dobi od 40 do 85 godina. Isti su u razdoblju od 2001. do 2012. godine pretrpjeli srčani udar. Istovremeno su prikupili informacije i za 15 tisuća pacijenata jednake dobi koji su pretrpjeli moždani udar.

Čak i nakon najbolje medicinske pomoći, zdravstveno strane pacijenta se po povratku kući može pogoršati. U godinu dana nakon srčanog udara, gotovo je 30 tisuća pacijenata preminulo. Nekoliko godina ranije, isti su istraživači otkrili da ljudi koji imaju psa, imaju i bolje kardiovaskularno zdravstveno stanje. Sada je bilo vrijeme otkriti odnosi li se to i na mogućnost preživljavanja nakon povratka iz bolnice, prenosi Science Alert.

U novoj su studiji istražene dvije grupe nalaza pacijenata, a otprilike jedan na dvadeset pacijenata je imao psa. Znanstvenici su došli do tog podatka jer je Švedska 2001. godine uvela obveznu zakonsku registraciju pasa.

Uspoređivanjem stope mortaliteta između vlasnika pasa i ostalih pacijenata, tim je otkrio da psi ne doprinose samo boljem zdravlju već jačaju i mogućnost preživljavanja pacijenta. Za one koji žive sami sa svojim psom, rizik od smrtnosti nakon srčanog napada bio je tri puta manji. Čak i ako pacijent ima partnera ili dijete koje ga čeka kod kuće, dodavanje psa u ekipu za doček poboljšava šanse za preživljavanjem za 15 posto.

Pas je dobra motivacija za fizičku aktivnost

Rezultati su bili slični i u skupini pacijenata koja je imala moždani udar. Kod onih koji žive sami sa psom, primijećen je pad od 27 posto. Kod pacijenata koji uz dijete i partnera imaju i psa, brojka je iznosila 12 posto. Istraživači su provjerili i rizik od smrti u nadolazećim godinama nakon srčanog udara, što se također smanjilo na manje od 10 posto za vlasnike pasa.

Najkritičnije vrijeme za pacijente koji su preživjeli srčani udar je sljedeći mjesec - tek je jedan posto pacijenata imao ponovni napad, a kod pacijenata koji imaju psa - 0.3 posto.

Studija nije u potpunosti dala konkretno objašnjenje rezultata, ali u svijetlu prijašnjih istraživanja oko vlasništva psa, ljubav prema psima može učiniti čuda za naše zdravlje. Temeljem drugih studija, zaključeno je da ljudi koji dolaze u praznu kuću u startu imaju mali zdravstveni manjak. Bilo da je riječ o partneru ili bliskom krugu prijatelja, dobro je društvo ključ za dugovječniji život.

"Znamo da je društvena izolacija visoki čimbenik rizika za pogoršanje zdravlja te preuranjenu smrt. Prethodne su studije ukazale na to da vlasnici pasa iskuse manju socijalnu izolaciju i imaju jaču interakciju s drugim ljudima", kaže Tove Fall, epidemiolog sa Sveučilišta Uppsala. "Nadalje, imanje psa je dobra motivacija za fizičku aktivnost koja je važan čimbenik u rehabilitaciji i mentalnom zdravlju", dodaje Fall, a prenosi Science Alert.

Fall objašnjava da bi, iz perspektive dobrobiti životinja, pse trebali uzimati jedino ljudi koji znaju da posjeduju kapacitet i znanje da životinji priuštiti kvalitetan i dobar život.