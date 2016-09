Neke tehnološke stranice savjetuju korisnicima da odgode kupnju novog modela do sljedeće godine, kada se očekuje nova verzija i kada će se obilježiti 10-godišnjica iPhonea

Globalno predstavljanje pametnog telefona iPhone 7 očekuje se u srijedu u San Franciscu, međutim mnogi potrošači i investitori već su se odlučili pričekati iduću Appleovu verziju to popularnog uređaja, koja se očekuje 2017., u nadi da će donijeti značajnija poboljšanja.

Blogeri i analitičari očekuju da će Apple, najvrjednija svjetska javno izlistana kompanija na lansiranju svojih proizvoda predstaviti iPhone bez utora za slušalice, utirući tako put za bežične slušalice, s tipkom za vraćanje na početni zaslon osjetljivom na dodir koja vibrira, kamerom s dvije leće i drugim dodatnim poboljšanjima.

Apple obično svom glavnom proizvodu, kojim ostvaruje više od polovine prihoda, mijenja izgled svake druge godine, a posljednji veliki redizajn bio je iPhone 6 u 2014. godini.

Skromna poboljšanja ukazuju na to da bi sada ciklus promjene izgleda mogao trajati tri godine. »Izgleda da je ove godine zadržan prijašnji dizajn dijelom i to to što rade na većim promjenama za sljedeću godinu«, smatra analitičar Jan Dawson iz tvrtke Jackdaw Research.

Prodaja iPhonea pala je u ovoj godini dva tromjesečja zaredom, što je prvi pad u povijesti tog uređaja. Uz mnoge potrošače koji su kupili iPhone 6 i 6 plus zbog nadogradnje, Apple bi mogao za model 7 zabilježiti jednoznamenkasti rast prodaje, rekao je Dawson.

Neke tehnološke stranice savjetuju korisnicima da odgode kupnju novog modela do sljedeće godine, kada se očekuje nova verzija i kada će se obilježiti 10-godišnjica iPhonea. Analitičari ističu da bi iPhone 8 smogao imati veći zaslon i tipku za vraćanje na početni zaslon koja je integrirana u zaslon.

Wall Street nestrpljivo čeka rast prodaje pa će Apple ove godine biti pod velikim pritiskom da preokrene silazni trend, tvrdi analitičar Colin Gillis iz tvrtke BGC Partners. »IPhone 7 nosi rizik da razočara investitore«, rekao je.

Potrošači dulje koriste svoje telefone prije nego ih zamijene, što je promjena koju Apple mora uzeti u obzir pri lansiranju novih verzija proizvoda, kazao je analitičar Ben Bajarin iz tvrtke Creative Strategies.

Analitičari predviđaju da će Apple Watch biti drugi uređaj koji će se pozorno pratiti na godišnjem predstavljaju u srijedu u San Franciscu. Očekuje se nadogradnja tog uređaja s bržim procesorom i GPS čipom, što će omogućiti korisnicima da prate trčanje i druge vježbe bez mobitela. Većina analitičara vjeruje da prodaja Appleovog sata neće opravdati najave.

Uz najnižu cijenu od 299 dolara, što je više od cijene drugih sličnih uređaja na tržištu, najviše smisla bi imalo da Apple smanji cijenu, rekao je Bajarin. »Ta kategorija uređaja vrlo je osjetljiva na cijene«, kazao je.