Apple je u petak krenuo s prodajom najnovijih modela iPhonea, a pred trgovinama su zabilježeni dugački redovi, uz puno frustriranih kupaca jer su neki modeli već rasprodani.

Prizori pred prodavaonicama diljem svijeta podsjećaju na ranije slučajeve, no nejasno je je li do nestašice iPhonea 7 i iPhonea 7 Plus došlo zbog goleme potražnje ili nedovoljnih zaliha.

Australci su u petak rano ujutro postali prvi kupci novog iPhonea, koji je vodootporan, nema utora za slušalice, ali mu je poboljšana kamera.

Slične scene mogle su se vidjeti i u Aziji, Europi i u Sjevernoj Americi.

Tehnološki gigant Apple u srijedu je predstavio iPhone 7, a glavna je novost da je novi model vodootporan pa korisnici više neće morati strahovati od toga da će im telefon pasti u sudoper ili zahodsku školjku.

Ali kako bi dobio na vodootpornosti iPhonea 7 i iPhonea 7 Plus, Apple se na tim modelima morao odreći utora za slušalice.

Novi iPhonei zamijenili su iPhone 6s i iPhone 6s Plus.

»Ovo je najbolji iPhone koji smo napravili. To je iPhone 7,« rekao je prvi čovjek Applea Tim Cook pred tisućama predstavnika telekomunikacijske industrije i novinara.

»Sedmica« ima ekran od 11,9 centimetara dijagonalno, poboljšanu kameru i 'home' tipku osjetljive na pritisak. »Sedmica plus« ima ekran od 14 centimetara i dvostruku kameru.