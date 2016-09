Daniela Mikičić, 34-godišnja je Riječanka kojoj će na pločicama na trbuhu pozavidjeti i mnogi muškarci. Fotografkinja, sportašica, rolerica, blogerica, mišićava pin-up mama svojim avanturama iz teretane privlači pažnju i na svom Instagram profilu daniela.gymfreak što i nije tako čudno obzirom da "six pack" prati velika doza ženstvenosti i iznimne fotografije.

- Zašto to radim? Jer jednostavno volim trening, volim mišiće i najviše od svega volim biti jaka! Nije samo stvar estetike, stvar je mog inata, discipline, pronalaska unutarnjeg mira. Prije je to bila atletika i puno pretrčanih kilometara, danas je to teretana. Tamo je uvijek srećica i veselje. Koliko god da je loš dan, kad uđem u teretanu počnem se kesiti. I pričam sa svima, iako inače nisam komunikativna sa strancima. Ponekad mi se čini da ljudi misle kako moj "gym buddy" Kax i ja nismo normalne, ali to je OK… Normalni ljudi su dosadni. Hvala svima u teretani Terminal 7 što nas trpe, što nas vole i što se smiju s nama, kaže Daniela.

- Motivaciju crpim iz mnogo smjerova. Ponajprije od svoje Tije. Znam da je ponosna što ima jaku mamu. Kaže da je njena mama jača od svih tata u školi. Znam da sam joj prenijela zdrave navike i ljubav prema sportu. Dobro dođe i kada netko prepozna tvoj trud i predanost. Takvo priznanje je nedavno došlo iz Proteini.si. Potpisali smo ugovor jer im se svidjela moja profesionalnost i karizma. Stvarno velika čast i hvala im na tome! Sve je nekako došlo prirodno, samo od sebe. Kax i ja smo TinyBizz Photography, puno treniramo, puno se slikamo. Ljudi vole naše slike. Nisu patetične i nisu dosadne. Od pin-up modela postale smo i fitness modeli. Pružila se prilika da pišemo motivacijske članke na koje ljudi super reagiraju, treniramo još više, slikamo se još više… Logično.

A kada ponestane motivacije uzmemo nekoliko dana odmora i za početak odemo na palačinke sa sladoledom. Motivacija se brzo vrati.

Komentari nikad nisu loši, dapače. Već se dugo bavim sportom, svi me znaju kao takvu. Osim toga, nikada se nisam trudila uklopiti u konvencionalne standarde ljepote. Kada bi sve žene bile jednake, svijet bi bio jako dosadno mjesto. Osjećam se poprilično samouvjereno, ženstveno i seksi u svojem tijelu. Volim mišiće, volim i pretjerivanje. Na pitanje "Zar ti sada nije dosta?" moj odgovor je "Ne postoji nešto kao dosta mišića!" I uvijek su tu ljudi čija podrška puno znači. Oni koje poznajem i oni koji su potpuni stranci, a jave se porukom u kojoj mi zahvale što ih motiviram. E pa hvala vama!

Ovisnica sam o slatkom, međutim važno mi je ispravno se hraniti i ne unositi prazne kalorije. Zato sam stalno u potrazi za receptima koji ce zadovoljiti moju opsesiju slatkim, a nakon kojih neću imati grižnju savjesti. Jedan od njih je i onaj za muffine od slanutka i borovnica.

Potrebni sastojci za muffine su 150 grama ispranog i ocijeđenog slanutka, 115 g običnog grčkog jogurta, 2 jušne žlice meda, 250 g zobenih pahuljica, 1 žličica praška za pecivo, 1 žličica sode bikarbone, 1 žličica cimeta,100 ml bademovog mlijeka s vanilijom, 2 bjelanjka, 2 žličice čistog ekstrakta vanilije ili vanilin štapić, 50 grama šećera (ja izbacim šećer jer smanjujem unos bijelog šećera i dovoljno su mi slatki bez), 200 grama svježih ili zaleđenih borovnica, a za grudaste kapice (slobodno ih izostavite ako nastojite smanjiti unos kalorija) treba vam žlica šećera, žlica maslaca, žlica zobenog ili univerzalnog brašna. Priprema: U blenderu sjedinite sve sastojke. Borovnice umiješajte zadnje. Po jednu žličicu grudaste smjese utisnite na vrh svakog muffina. Pecite 25 minuta na 180 C.