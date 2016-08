ZAGREB Nakon nekoliko vjetrovitih, točnije burovitih vikenda, ovaj posljednji vikend u kolovozu donio je prave ljetne temperature, koje su se jučer u većini Hrvatske kretale oko 30 stupnjeva Celzija.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom se kretala od 27 do 32 °C, a uz obalu ponegdje i koji stupanj viša. Plaže su bile pune kupača, mahom turista i gostiju koji svoj godišnji odmor koriste u Hrvatskoj, ali i domaćih ljudi s obzirom da je bio vikend, pa su mnogi osvježenje od pravih vrućina u protekla dva dana potražili u moru, čije su se temperature jučer kretale između 22 i 24 stupnja.

Bez bure

Naime, bura što je posljednjih dana u nekoliko navrata zadala velike probleme u prometu, rashladila je i more, ali se ono ovih dana ponovno počelo vraćati u temperaturnu normalu.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, sunčano i vruće bit će na Jadranu i u posljednja tri dana kolovoza, odnosno prva tri dana novog tjedna. Vrijeme u Hrvatskoj danas će biti sunčano, ujutro će ponegdje biti sumaglice ili magle, a poslijepodne u unutrašnjosti male do umjerene naoblake.

- Potkraj dana u sjeverozapadnim predjelima moguć je lokalni pljusak i grmljavina. Vjetar će biti većinom slab, prema kraju dana do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu u noći i ujutro ponegdje umjeren burin, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Krajem dana će na sjevernom Jadranu, osobito u Velebitskom kanalu zapuhati umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će se kretati između 12 i 17 stupnjeva, a na Jadranu od 18 do 23, dok će najviša dnevna biti većinom od 27 do 33 stupnja, ističu u DHMZ-u.

Najtopliji zabilježeni srpanj Kako je na svojim stranicama objavio DHMZ, američka nacionalna oceanografska i atmosferska služba (NOAA) objavila je 17. kolovoza priopćenje o rezultatima analize globalnih temperatura u srpnju. U priopćenju je navedeno da je ovogodišnji srpanj do sada najtopliji zabilježeni srpanj, a ujedno i najtopliji mjesec od kada se bilježe podaci (od 1880. godine). Ovo je bio i 15. uzastopni mjesec u kojem je cijeli planet bio rekordno topao, a što je najdulje takvo razdoblje od kada NOAA bilježi podatke.

Toplo i vruće

Izgledi vremena koje objavljuje DHMZ, pokazuju kako će u utorak u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, ponegdje s malo kiše ili lokalnim pljuskom i grmljavinom te slabim i umjerenim sjeveroistočnim i sjeverozapadnim vjetrom.

Na Jadranu se očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz slabu do umjerenu, a uglavnom podno Velebita i jaku buru te sjeverozapadni vjetar. Zatim posvuda slijedi pretežno sunčano vrijeme, uz slabljenje vjetra. Bit će vrlo toplo i vruće, u unutrašnjosti u utorak malo svježije, a zatim se očekuju svježa jutra.

Prema biometeorološkoj prognozi DHMZ-a, u većem će dijelu dana biometeorološke prilike biti povoljne većini ljudi u cijeloj zemlji. No, kod meteoropata i kroničnih bolesnika, moguće su noću na Jadranu smetnje sna, a u drugom dijelu dana druge manje tegobe.