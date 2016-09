Tri televizije s nacionalnom koncesijom, tri vrijedne, iznimne novinarke i tri – psa! Zapravo, tri psa koja su i natjerala tri znana TV lica da se po zvizdanu popnu na savski nasip. Lotta, Roki i Tito! Bigl, patuljasti njemački špic i engleski buldog. Tatjana Gržan – RTL Kockica, Daniela Trbović – HRT i Ivana Paradžiković – Nova TV. A sve zbog nedavno objavljenih rezultata istraživanja GfK koji kažu kako preko polovice ljudi (56 posto) u svijetu posjeduje kućne ljubimce, kako su najpopularniji u Latinskoj Americi te kako ih vole i u Hrvatskoj koja se nalazi u gornjem dijelu ljestvice sa 61 posto kućanstava koja posjeduju barem jednog ljubimca. Još se veli da su u Hrvatskoj najpopularniji psi i da ih posjeduje 41 posto građana, a slijede mačke koje ima 29 posto osoba obuhvaćenih online istraživanje GfK – Centra za istraživanje tržišta. Istraživanje je pokazalo i to da se o kućnim ljubimcima najviše brine stanovništvo Sjeverne Hrvatske (76 posto), a najmanje Dalmatinci (46 posto) te da manja naselja imaju veći broj kućnih ljubimaca.

Oličenje čeličnih živaca

Elem, zašto se to vole psi, i kakvi su ti naši kućni ljubimci pitali smo spomenute trojke. Mjesto radnje nasip uz Savu, sa strane bliže zagrebačkom Hipodromu, tamo nasuprot zgrade HRT-a i Kockice. Lotta i Tatjana stižu prve. Ne čudi to, one su tu praktički doma. Pače, Lotta je – vjerujte nižepotpisanom koji Lottu zna otkada je u njega Otta – najveća kulerica s ove strane Save. Nema tog psa, nema te kavge koja bi Lottu mogla izbaciti iz njena kolosijeka. »E da si Otto malo više k'o Lotta«, cvili dan danas Ottov vlasnik. A Lotta kao da je znala da je naš susret nešto važno i posve drugačije. Potrčala je put novinara kao da su najbolji prijatelji makar to nikada ranije učinila nije, a onda zauzela pozu pred fotoaparatom.

- U čudu me gledala kad sam došla doma po nju. Kao da govori: »Što radiš u ovaj sat kod kuće!« – smije se Tatjana.

Nije doduše bila na kauču, ali je zgodna priča kako se nakon sedam i pol godina odlučila svojim vlasnicima priznati da to čini i da joj je dosta da istinu od njih skriva.

– Znali smo da zna biti na kauču dok nas nema doma i svi smo na to uredno žmirili. Ali, prije tjedan dana se malo okuražila, pa smo je našli na kauču, moj dečko Dražen i ja, dok smo bili kod kuće. Šok i nevjerica! No, nije se ona previše uzrujala – priča Tatjana.

A, zašto i bi. Ako nakon sedam i po godina neće donositi neke svoje odluke, k' vragu kad će. Lotta, oličenje čeličnih živaca, ona koja, kako kaže Tatjana, nikada nije ulazila u konflikte i koja je uvijek obožavala štence.

– Sa starijim psima se ponjuška, vidi što ima i to je to. Uglavnom se ne zamara previše. Ali zato obožava ljude – priča Tatjana.

Živa i znatiželjna

Stoga je posve 'ljudski' da Lottu ovih dana muči činjenica da je na dijeti. I super joj ide, barem tako misli njena vlasnica. Blagi višak kila nas, međutim, vodi od onih sitnih malih razlika u tretmanu Lotte od strane Dražena i Tatjane. On je, naime, onaj koji razmazi, Tatjana ona stroga i pravedna, odnosno on je onaj kojem se Lotta više razveseli, ali je Tatjana ona kojoj potrči kad zagusti. A tko je 'kriv' za višak kila, lako je odgonetnuti.

Lotta je Tatjani i Draženu došla nakon što su kod prijatelja vidjeli koliko je lijepo imati psa. Prvi bigl kojeg su nabavili je uginuo nakon pola godine zbog urođene zdravstvene mane. Tatjana priznaje kako je tad mislila da nikada više neće imati psa, ni ljubimca većeg od ribice. Ali sudba je htjela drugačije. Lotta je živa i znatiželjna na Tatjanu, kulerica na Dražena, ona zbog koje se trči čim prije doma, ona koja je druželjubiva, ona koja ti se uvuče pod kožu, ona koja šetnje uz Mrežnicu voli koliko i šetnje nasipom.

– Ona koja mi se veseli jednako kad dođem s posla, s puta, ili me samo kratko nije bilo jer sam skočila do trgovine – veli Tatjana.

Mrtav umoran

U taj čas, Lottino poziranje prekida – Roki! Evo ga ravno s treninga, s tečaja one osnovne dresure.

– Evo ga, mrtav umoran kao i gazdarica – kaže Daniela.

Bit će da je 'štreber' na gazdaricu!?

– Za sada sve rješava, lijepo i brzo uči. Ne znam u kojoj će fazi, kao svi muškarci, stati – na to će Daniela.

Roki je onaj koji ostao zadnji u leglu. Zato ga je Daniela i uzela, a ne, recimo zato što je muško. Navodno je, kaže mu vlasnica, patuljast. Sigurno mu je šest i pol mjeseci. A evo je blizu i šest kila. A zašto je Roki došao u kuću Trbović?

– Moj sin je rekao, kriza srednje dobi. Bila je to, priznajem, malo kompulzivna odluka. Godinama razmišljam o psu i to bi me držalo deset dana. No, ovaj put me u bezdan gurnula nećakinja koja obožava pse. I sad nema natrag. Sada sam ja glavna 'kuja' u obitelji i najviše brinem o psu. Inače, Roki je došao u našu obitelj na Tjelovo. Mislim da je to znak. Ništa nema slučajno – kaže Daniela.

Ima ona i dobar rezon glede istraživanja, odnosno rezultata koji kažu da su Hrvati u vrhu po broju kućanstava koji imaju kućne ljubimce.

– Opće je poznato je da smo mi dobri, topli ljudi, pa ako baš ne možemo uspostaviti kontakt s ljudima možda možemo s životinjama – kaže.

Njoj je Roki – koji bi se, da je bilo po njenom, zvao Griša – donio samo dobra, recimo to da je puno više vremena vani.

– Jutarnju kavu još i stignem popiti, ali ne pamtim kad sam pogledala središnje informativne emisije – kaže.

Inače, Roki nakon treninga i nije bio od volje pokazati kako sjeda na gazdaričin mig, ali je uredno lajao na trkače nasipom i tešku motorizaciju koja je kosila travu. Reda mora biti.

Ljubav je velika

Lotta, Roki i – Tito! Pa ako je ona kulerica, a Roki mlad i lijep primjer pristojna ponašanja, Tito je dvogodišnja bekrija!

Nego, Tito!?

– Baš mi neki dan na tržnici govori kumica: »Di Tito!? To se Ivana od tebe nisam nadala!« – smije se Ivana.

A Tito ne samo da je Tito nego je drug, pardon drugi Tito!

– Prvi Tito je doživio osam godina i moj ga sin nikako nije prebolio. Čekala sam da odraste dovoljno da se i on može brinuti o psu. Kada je napunio osam shvatila sam da je vrijeme za novog psa. A kad je vidio buldoga na vratima, nije tu više dolazilo u obzir nijedno drugo ime. Morao je biti Tito – priča Ivana.

Hugo, njen sin, ni plišance ne priznaje ako nisu buldozi. Osam takvih ima. Ljubav je to velika. A da Tito voli skakati po ljudima pokazao je odmah, marno skačući po našem fotoreporteru. Vlasnica će mu na to reći da je emotivno nestabilan i da samo traži pažnju. Bit će da ga se razmazilo.

– Tito ne zna ništa. Svi koji imaju buldoge znaju da ih nećeš baš naučiti da skaču na mig i daju pet. Tvrdoglav je užasno, ali je jako privržen. Zato smo ga i uzeli. On je treći član obitelji. I za buldoga je jako aktivan. Jedino kad je kiša neće van. On tad spava. A hrče da je milina – kazuje Ivana.

No, u njenoj kući, koliko god da se vole, pas je i dalje pas. Ta se granica nije izgubila unatoč industriji kojekakvih drangulija za kućne ljubimce i agresivnom marketingu. Ima ionako Tito zadnjih dana važnijih stvari za obavit.

– Tražimo mu curu! Napravili smo oglas na kojem piše da je spreman postati tata i oblijepili njime cijeli grada. Odaziv, međutim, nikakav. Nula bodova. Nijedna ga neće, tako da koristim i ovu priliku za objavu – smije se Ivana.

Tita, sudeći po nastupu na nasipu, jalova potraga za družicom i nije ubila u pojam. Pri tom valja znati da, kako mu kaže vlasnica, uopće nije izbirljiv. Sve igra.

– Ja sam gay ok. Ako mu se Roki svidi, registrirat ćemo izvanbračno partnerstvo – na to će vlasnica Rokija.

Lotta je, na Titovu žalost, kastrirana tako da ova ekipa uistinu neće pomoći demografskoj obnovi. Ali su se zato lijepo podružili Lotta, Roki i Tito, tri psa koji za reć' pravo pojma nemaju što je 'pasji život'!