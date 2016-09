Ime Zagrepčanke Asje Petersen u svijetu Pilatesa itekako je poznato. Ona je verificirana međunarodna Pilates instruktorica i edukatorica, a ujedno je i pokretačica trenda vježbanja autentične Pilates tehnike u Hrvatskoj i vlasnica studija s najdužom tradicijom vježbanja te tehnike u Hrvatskoj. Petersen je i utemeljiteljica i predsjednica udruge Pilates instruktora u Hrvatskoj te članica krovne međunarodne udruge Pilates Method Alliance. A svoju karijeru u svijetu fitnessa počela je kao body bilderica.

Više sreće no pameti

Kako se jedna body bilderica prije 16 godina našla u svijetu Pilatesa?

– To su me često pitali jer se ljudima činilo čudnim da sam iz relativno muškog sporta, pogotovo davnih 90-tih kada nije bilo sasvim normalno vidjeti atletski građenu ženu, tako žestoko promijenila smjer. Više je razloga zbog kojih sam se prestala natjecati, ali glavni razlog je bio da sam shvatila da ne želim izgledati kao tadašnje europske i svjetske bilderske zvijezde koje su osvajale prva mjesta. Presložile su se i neke druge situacije privatno, udala sam se i više nisam bila spremna na tu vrstu odricanja koju zahtjeva takav način života.

Pilates metodu učili ste u Milanu u svjetski poznatom studiju Anne Marije Cova, kako ste došli do nje? Tko je Anna Marie Cova u svijetu Pilatesa?

– Do škole poznate Anna Marie Cova sam došla sasvim slučajno i imala sam više sreće nego pameti. Naime, da sam tada znala to što znam danas, sigurno bih uložila puno više u istraživanje i provjeru gdje ću se školovati. Srećom sam odabrala jednu od najboljih škola. Anna Maria Cova spada u takozvanu drugu generaciju Pilates učitelja. To znači da je učila izravno od Romane Kryzanovske, koja je učila od samog Pilatesa i kad je on preminuo 1967. Romana je nastavila njegov rad. Dakle, vrlo čista linija, bez previše šumova u transferu znanja. Ja sve to nisam znala pri upisu, samo sam imala sreće.

Odabrala sam teži put

Je li bilo teško prije 15 godna početi s promocijom Pilatesa u Hrvatskoj?

– Bilo je teško, ali sam uživala u svakom trenutku. Nije bilo jednostavno pokrenuti taj trend, ali sam bila u čistom zanosu, sigurna u sebe, puno mlađa i nisam se bojala.

Tko je prvi »zagrizao« za Pilates u Hrvatskoj?

– Moram reći da su u moj studio prvo došli ljudi iz poslovnog svijeta, liječnici, arhitekti..., ali i mnogi koji su došli iz čiste znatiželje, možda i bez namjere da se upišu, a onda smo kliknuli i ostali su sa mnom do danas. Imam jako puno klijenata koju vježbaju u mom studiju od 2003. godine.

Sve metode treninga se s godinama se razvijaju. Što se u Pilatesu promijenilo od vremena kada ste postali instruktor do danas?

– To je odlično pitanje i mislim, to jest nadam se, da će škole Pilatesa, vlasnici Pilates studija i njihovi instruktori shvatiti da su principi Pilates tehnike potpuno suvremeni, ali nažalost jako puno samih vježbi nije. Sigurna sam da bi jedan genijalni um kao što je bio Pilates, da je danas živ, i sam mnogo tih zastarjelih vježbi promijenio. Uostalom ta, za sada, tiha revolucija se događa i u jogi, koja je puno starija od Pilatesa.

Kako se metoda nastala prije stotinu godina nosi s novim trendovima i novim saznanjima u svijetu kineziologije? Nadograđuje li se Pilates novim saznanjima?

– Nažalost, loše. Ne smijemo zaboraviti da je fitness ogromna industrija i da se tu vrte veliki novci. Škole rade i dalje, i manje-više sve je po starom. Tu i tamo citiraju poznate znanstvenike koji se bave biomehanikom kralježnice, ali u praksi se i dalje rade loše i opasne stvari. Nažalost, kad upisujete edukaciju nemate kriterije koji će vam pomoći da procjenite što valja, a što ne. Tek kasnije vidite da stvari ne funkcioniraju kako treba. Onda imate dvije mogućnosti – tragati za odgovorima, što može potrajati i prilično je skupo, ili se praviti da je sve u redu, po logici: pun je studio, dvorana, klijenti su zadovoljni, a kad dođe do štete već je prekasno, i nastaviti tim putem. Ja sam odabrala srećom ovaj teži put.

Motivacija kratko traje

Koji su osnovni principi suvremenog Pilatesa?

– Ono što je dragocjeno u radu J.H. Pilatesa su principi njegove tehnike, koja se dok je on bio živ zvala Contrology. Znao je da je rješenje leži u harmoniji i skladu cijelog tijela, traženju prave mjere u treningu, povezanosti uma s kretnjom koju izvodimo, važnosti pravilnog disanja, važnosti odmora, boravka u prirodi... Sve to zvuči prilično suvremeno, zar ne? Nekom prilikom je Pilates izjavio da se rodio 100 godina prerano i nažalost je to zaista tako.

Poznato je da je Pilates oduvijek veliki naglasak stavljao na stabilizaciju donjeg dijela leđa i na sigurnost od ozljeda. Je li tome i danas tako i kako se to referira na uredsku populaciju koja sjedi više nego nekad?

– Mislim da se silno miješaju pojmovi kao što je stabilno i kruto, rigidno. Stabilno ne znači da nije djelomično i mobilno te obrnuto. Nije jasna razlika izmedu opuštanja i istezanja, a to su sve neophodne informacije. Ne možemo kralježnicu gledati kroz segment donjeg dijela leđa. Razumijem da je jednostavno napraviti takvu pogrešku jer većina ljudi ima probleme u lumbalnoj regiji. Ali to je često samo posljedica nesklada između svih dijelova kralježnice i njenog položaja u odnosu na zdjelicu. Ili nekog drugog problema, a koji se onda kao posljedica pokaže negdje u donjim leđima.

Možemo li reći da su se i vježbači s vremenom promijenili, odnosno da danas dolaze s posve drugačijim motivom za trening?

– Vježbači polako shvaćaju da neke stvari ne bi trebali raditi. To me jako veseli jer prije pet ili šest godina su te »novosti« nailazile na priličan otpor. Ljudi bi često pitali kako je moguće da se nešto toliko krivo može zadržati tako dugo u praksi. Na primjer, postoji velika razlika u principu između pojma »utisnite leđa u podlogu« i »zadržite leđa stabilnim«. Zapitajte se koji od ta dva položaja podsjeća na krivo držanje i na lošu posturu? Ali za velike promjene u svijesti i trenera i vježbača treba nešto vremena. Dobro je da se sad mi treneri, koji vrlo slično razmišljamo i radimo, pronalazimo i surađujemo i tako utječemo na sve veći broj ljudi. Vjerujem u sinergiju jer tada je 1+1=3.

Koji je po vama najbolji motiv za odlazak na trening?

– Motivacija je važna, ali relativno kratko traje. Treba ljude navesti na razmišljanje, onda ste postigli svoju svrhu. Moja misija kao trenera i edukatora je baš u tome da pomognem u tom procesu. Dugoročno to daje rezultate koje većina priželjkuje.

Sjajne vijesti

Često se može pročitati da se Pilates metoda preporuča ljudima koji imaju problema s donjim dijelom leđa. Koliko ima istine u tome? Kome je uistinu namjenjen Pilates?

– Iznenadilo me koliko nam fizioterapeuta šalje ljudi na vježbanje. I sve više liječnika. To su sjajne vijesti, jedino što je loše ili nikako reguliran standard u smislu tko se od trenera uskladio s novim saznanjima iz biomehanike i svih drugih za našu struku važnih područja. Nije važno kako se pokret ili tehnika zovu, bitno je da pomažu, a ne odmažu. Jedan od problema jest da nažalost taj da loš, nepravilan pokret ne izaziva odmah bol kao upozorenje, već se nakuplja malo po malo dok vas jednog dana ne »presječe odjednom«.

Pilates je »spora« metoda vježbanja i možda je zato neki ne žele niti isprobati. Zašto je dobro raditi i »spore« treninge?

– Ritam je bitan i mijenja se ovisno o mogućnostima klijenta. Nažalost, prečesto se događa da se forma žrtvuje zbog ritma, a to je polagan, ali siguran put prema povredi. To da je Pilates neka vrsta laganog istezanja uz »bling bling muziku« je jedna od većih zabluda. Isto tako polako se ruši mit da je jedino mjerilo dobrog odrađenog treninga upala mišića i puno znojenja. Ja jesam za muku i znoj, ali pametno. Najlakše je nekog »ubit'« na treningu. Treba ljude naučiti što je što i zašto i kako stvari u našem tijelu funkcioniraju.

Često držite edukacije, a bili ste i gošća na riječkom Fitness učilišu.

– Već četvrtu godinu radim kao predavač Pilates tehnike na Fitness učilištu u Zagrebu. Naši programi su odobreni od Ministarstva obrazovanja i sporta i upisuju se u radnu knjižicu. Zbog velikog interesa već drugu godinu imamo svoje podružnice u Rijeci i Splitu, pa moji kolege i ja putujemo na sve strane. Ali bez suradnje s kolegama iz tih gradova bi bilo jako teško uspješno održavati nastavu.

Što prema vama mora imati jedan dobar instruktor?

– Dobar trener, instruktor mora vladati jako dobro materijom, poznavati osnove anatomije i biomehanike, treba znati prenijeti svoje znanje što nije nimalo lako i baš zato postoji razlika izmedu demonstratora i instruktora, i naravno sa svakom godinom postaje bolji jer skuplja iskustvo. I mora imati osjećaj odgovornosti, surađivati s kolegama i uvijek se treba nastaviti educirati. To je neko moje viđenje kvalitenog instruktora.