Cinque Terre ili "Pet zemalja" pravi je talijanski dragulj kojeg treba posjetiti. Riječ je o nacionalnom parku koji se nalazi u provinciji La Spezia, Liguria u sjevernoj Italiji, a sastoji se od malih ribarskih naselja Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza i Monterosso. Nalaze se na strmim liticama obale Toskane i idealna su destinacija za one koji žele iskusiti sve čari malih talijanskih sela.

Ova pitoreskna naselja svojim živopisnim bojama, prekrasnom arhitekturom i surovim pejzažem oslikavaju pravi duh Italije. Mala ribarska mjesta dio su UNESCO- ove svjetske baštine, a osvojit će vas svojim talijanskim šarmom i jednostavnim načinom življenja. No, morat ćete se potruditi želite li iskusiti sve njihove čari- naime, od 2016. ceste od Riomaggiore do Manarolle i od Manarolle do Corniglie su zatvorene. Zato ćete morati platiti ulaznicu za pješačenje ili pak vožnju vlakom/ autobusom. Ako ste jedan od onih putnika koji traže avanturu otkrivanja prirode i uživanja u autentičnom životu malih naselja, Cinque Terre je dragulj koji trebate otkriti.

Cinque Terre- pet sela, pet nezaboravnih krajolika i pet razloga zašto ih trebate posjetiti:

1. Nezaboravan doživljaj krajolika sa litica

Mislite li pješačiti stazama Sciacchetrail ili pak Plavom stazom (Sentiero Azzuro), pripremite se na nezaboravan pogled na Ligursko more i prekrasne gradiće koji će vam oduzeti dah.

2. Plivanje, ronjenje i kayaking

Azurne boje mora mamit će vas na uživanje, a oni pustolovnijeg duha mogu zaroniti u dubine ili pak kajakom istražiti brojne špilje i vodopade u nacionalnom parku.

3. Druženje s lokalcima

Želite li osjetiti sav šarm malih talijanskih gradića, popijte kavu na trgu s lokalcima, za koje kažu da su izrazito ljubazni i susretljivi. Doznajte sve o povijesti grada, hrani i vinu i osluškujte njihov pjevni toskanski dijalekt.

4. Autentični talijanski specijaliteti

Riblji menu ravno iz mora, poznati ligurijski inćuni, agrumi u sladoledu i likerima ili zamaman pesto genovese...gdje god da odete čeka vas neodoljiva i autentična talijanska kuhinja. Za izležavanje na plaži preporučamo da naručite piće Sciacchetrà medenog okusa.

5. Uživanje bez gužvi

Iako su mali talijanski gradići doživjeli turistički procvat, ovdje nećete naići na velike gužve. Zbog toga su Cinque Terre savršen izbor za opuštanje udvoje, daleko od vreve grada.

Foto: @besetcinqueterre, @cinqueterre Instagram