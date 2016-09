ArtMašina ponovo pokreće svoju centrifugu! Riječki kreativni atelier koji je svoja vrata otvorio krajem prošle godine u prostorijama coworking prostora Kiwija na Mlaki, u prvoj se »sezoni« pokazao kao savršeno mjesto za poticanje vlastite kreativnosti i usvajanje novih vještina. Što sve donosi nova sezona u ArtMašini otkrile su nam njezine osnivačice i voditeljice – akademska slikarica Jadranka Lacković, drvna tehnologinja Marija Kajapi i povjesničarka umjetnosti Dunja Tišma.

ArtMašina se nezaustavljivo širi pa tako nova sezona, za početak, donosi novi prostor. Osim toga, od ovog mjeseca započinje održavanje radionica koje traju dva ili tri mjeseca kako bi se voditeljice polaznicima mogle bolje posvetiti i kako ne bi trebale brzati s »gradivom«.

– Neke radionice ponavljamo od lani, neke su nove. Najveća novost je novi prostor. U njemu planiramo, izuzev radionica, održavati i gostovanja umjetnika, izložbe, akustične svirke, otkrila je Jadranka, a nadovezala se Marija:

– Proširile smo se i u prizemlje Kiwija gdje smo uredile atelje s puno dnevnog svjetla te maleni dnevni boravak s knjižnicom i knjigama na temu kreativnosti, umjetnosti, likovnih tehnika itd. U novom dijelu ćemo održavati tečaj slikarstva te pripreme za upis na Akademiju.

Neke od radionica započele su već ovog ponedjeljka, zajedno s početkom školske godine.

– Startali smo sa šivanjem i Ispušnim ventilom jer su se te radionice zaista brzo popunile i tražilo se mjesto više, a s drugim radionicama započinjemo sljedećeg tjedana. Još primamo prijave za Muci Buci (radionica za mlade mame i roditelje), slikarstvo i radionicu izrade lutki i igrački. Sve informacije možete pronaći na našoj Facebook stranici ili nam se možete javiti putem mejla artmasina@gmail.com, rekla je Dunja. Kako doznajemo, najveće je zanimanje pobudilo šivanje, a u stopu ga slijedi – Ispušni ventil.

Čuvar flomastera Početak školske godine može biti zabavan. Nas u ArtMašini posebno veseli kada same izradimo razne ukrase koji će nam pomoći u organizaciji prostora. Budući da nam je za rad potrebno jako puno olovki, flomastera, kistova, odlučile smo napraviti male superjunake da čuvaju flomastere preko noći. Za izradu će vam biti potrebno svega 10-ak minuta, a sav potreban materijal zasigurno već posjedujete u svome domu. Materijal: prazna boca gela za tuširanje (poslužiti će i boca od šampona ili omekšivača), kolaž papir, škare, pištolj za vruće ljepilo, ostali ukrasi po želji (plastične oči, šljokice, naljepnice...) IZRADA 1. Praznu bocu gela za tuširanje prvo dobro operemo, čep odstranimo i bacimo u plastiku na reciklažu. 2. Flomasterom iscrtamo dijelove koje treba odrezati. Prilikom rezanja zamolite za pomoć odraslu osobu kako slučajno ne bi došlo do ozljede. 3. Od kolaž papira izrežemo oči, ruke, jezik, zube (...) i vrućim ljepilom spojimo sve dijelove na tijelo našeg čuvara flomastera. 4. Po želji ukrasimo superjunaka. Izradite mu kostim od kolaž papira, stavite plašt, dodatni par ruku da bolje čuva flomastere, pustite maštu na volju, a kada primijetite da je još jedna boca prazna napravite mu društvo.

Muci Buci

– Ispušni ventil svojim imenom malo zbuni ljude, ali ime sve govori. Uistinu je riječ o ispušnom ventilu. To je radionica na kojoj učimo razne kreativne tehnike (crtamo, slikamo, modeliramo, kolažiramo, šivamo), sa svrhom da ispušete višak stresa nakupljenog tijekom radnog tjedna. Spomenula bih i radionicu Muci Buci koja je u proljeće bila svojevrsni pilot-program i rezultati su bili odlični. Riječ je o programu na kojemu trudnice i mame učimo kako opremiti dječju sobicu, sašiti igračke, objasnila je Jadranka.

U prošloj sezoni u ArtMašini su se održavale radionice izrade lutki i igrački, šivanje i Muci Buci te jednodnevne radionice uoči Božića.

– Gostovale smo i na ArtBazaaru s radionicama za djecu i odrasle. Bilo je vrlo dinamično i zanimljivo, ponajviše s klincima jer koliko god se pripremaš za radionice s njima, uvijek te odvedu u nekom svom smjeru i na kraju radionica dobije neku dimenziju kojoj se nisi ni u snu nadao, u pozitivnom smislu naravno, rekla je Marija.

– Popularnost tečaja šivanja nas je stvarno iznenadila, šivanje je i dalje jako popularno, stalno se pitamo do kad. Ali i u svijetu vidimo rast popularnosti šivanja, pletenja, vezenja, kao nekakvog bunta protiv konzumerizma. ArtBazaar radionice su isto jako popularne i super nam je raditi s klincima i za klince. Radionica lutki i igrački je isto jako zabavna i popularna, dodala je Dunja.

Sve njihove radionice provode se u malim grupama. Budući da ih vodi misao o kvaliteti a ne kvantiteti, jako su ponosne što su više-manje svi polaznici njihovih radionica nastavili koristiti naučene tehnike. Veseli ih i što im se mnogi bivši »učenici« javljaju sa željom da uvedu i napredniji tečaj kako bi nastavili s učenjem.

– Radimo u grupama od pet ljudi, izuzetak je šivanje gdje radimo u grupama po četvero. Sve radionice su početničkog stupnja tako da nam je važno da se polaznici osjećaju sigurno, opušteno i da je u svakome trenutku netko od nas slobodan pomoći ili odgovoriti na pitanje. Također mi je zabavno kako se djevojke prebacuju iz radionice na radionicu, otkrila je Jadranka.

Muška i ženska energija

Na radionice većinom dolazi ženska populacija što bi kreativke iz ArtMašine htjele promjeniti jer je uvijek veselije i inspirativnije raditi kad se izmjenjuju i nadopunjuju muške i ženske energije.

– Na jednoj radionici prisustvovao je i tadašnji vratar Rijeke Ivan Vargić te smo se ugodno iznenadile kako dečki mogu biti predani u radu i ako ih nešto zanima, ne odustaju dok to ne savladaju i završe, rekla je Marija, dok je Jadranka dodala:

– S vremenom se stvorila misao kako je kreativnost nešto samo za žene što je poprilično apsurdno. Kod nas uistinu stvatko može doći i pristupiti ćemo mu individualno jer nam rad u malim grupama to omogućuje.

Tri kreativke kažu kako im je broj polaznika radionica svakako važan, ali im je zadovoljstvo polaznika ipak najvažnije.

– Lijepo s ostati u kontaktu s polaznicima i vidjeti kako svoje naučene vještine koriste i uveseljavaju obitelj i prijatelje, rekla je Dunja, dok je Jadranka dodala:

– Ja moram spomenuti i pohvaliti svoje polaznice radionice izrade lutki i igrački. Nakon samo tri mjeseca rada izrađuju izvrsne lutke i uvijek me iznova razvesele fotografijama novih uradaka koji su sada nečiji novi najbolji prijatelji. Preslatko! Javljaju nam se i mame sa slikama svojih beba i lutkica koje su im one same sašile upravo kod nas, a nedavno nam je u posjetu bila i naša prva »artMašinska beba«.