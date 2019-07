Nakon razdoblja od dvije godine, Saturn prelazi iz znaka Raka u znak Lava 16. srpnja, a lekcije koje smo morali naučiti sada će dobiti novo značenje. Mladi Mjesec naći će se u znaku Raka 6. srpnja te nam donijeti šansu za novi početak.

Što su nam zvijezde pripremile u srpnju, saznajte u nastavku.

OVAN

Zahvaljujući Marsu koji se sada nalazi u vašem znaku, imat ćete puno više samopouzdanja i bit ćete čak i uporniji no inače u ustrajanju prema zacrtanim ciljevima. Toliko ste zaposleni da nemate vremena za oklijevanja što će vas učiniti pomalo bezosjećajnima prema tuđim potrebama. U životu vas očekuju velike promjene, stoga nemojte dopustiti da vaša nestrpljivost sve pokvari.

Posljednje dvije godine preuzele su vas obaveze i odgovornosti prema obitelji, no ulaskom Saturna u znak Lava, teret odgovornosti bit će puno lakši. Ovo je vrijeme u kojem ćete naučiti više o sebi i svojim potencijalima. Marljivost i disciplina koju pokazujete u svim područjima života bit će dugoročno nagrađena, čak i na polju kreativnosti. Samci, očekuje vas velika romansa, i to vrlo brzo.

BIK

Posljednje dvije godine Saturn je imao značajan utjecaj na vaše polje komunikacija, edukacije i društvenog života, a tijekom tog razdoblja osjećali ste ograničenja u tim područjima ili ste pak bili primorani naučiti neke nove metode pristupa neočekivanim situacijama.

Mladi Mjesec sada vam omogućava novi početak u ovim područjima života, što će dodatno olakšati ulazak Saturna u znak Lava i vaše polje povezano s domom i obiteljskim životom. Sljedeće dvije godine očekuju vas veće odgovornosti u tom području. No, tijekom srpnja, zahvaljujući Veneri u Lavu osjećat ćete se opuštenije no ikad i uživat ćete u obiteljskom okruženju. Također, osjećat ćete potrebu za uređivanjem doma.

BLIZANCI

Vaš vladajući planet Merkur nalazi se u znaku Lava tijekom cijelog mjeseca, a to je područje povezano s komunikacijom i društvenim životom. Osim toga, Venera se nalazi na istom polju, što znači da će vaš društveni život procvjetati, a očekuje vas zabava i vesela, ljetna druženja.

Tek nakon 23. u mjesecu, pod utjecajem retrogradnog Merkura morat ćete se pobrinuti da ne dođe do nesporazuma u komunikaciji. Ulaskom Saturna u područje komunikacija, možete očekivati kako će tijekom sljedeće dvije godine vaš društveni život dobiti puno ozbiljnije značenje. Dobra vijest je da će ograničenja u financijskom sektoru koja su vam zadavala muke tijekom prošle dvije godine, sada nestati.

RAK

Protekle dvije godine Saturn se nalazio u vašem znaku i životne lekcije koje ste morali naučiti nisu uvijek bile lake, no bez sumnje iz njih ste izašli kao sasvim nova osoba. Sada Saturn ulazi u znak Lava, područje koje je povezano s financijama i imovinom.

Ukoliko ste naučili potrebne lekcije iz prethodnih godina, ova promjena neće puno utjecati na vas,. No, ukoliko niste naučili pravilno rasporediti financije, sada ćete biti prisiljeni. Dobra vijest je da ćete iz svega izaći s puno boljim imovinskim stanjem. U stvari, mladi Mjesec koji ulazi u vaš znak početkom srpnja pružit će vam šansu za novi početak – zašto je ne biste iskoristili? No, pripazite, Venera u znaku Lava mogla bi vas učiniti rastrošnim!

LAV

S ulaskom Venere u vaš znak, osjećat ćete se privlačno, pokazivat ćete nježnost i biti spremni na kompromise kako bi održali harmoniju odnosa s okolinom. Zahvaljujući utjecaju Merkura, s lakoćom ćete komunicirati i izražavati svoje osjećaje i mišljenja. Tek krajem srpnja, zobg retrogradnog Merkura i Venere u Djevici morat ćete se pobrinuti kako ne bi došlo do nesporazuma u komunikaciji.

Ulazak Saturna u vaš znak sredinom srpnja nagovijestit će neke nove obaveze i odgovornosti u vašem životu. Saturn vas poziva da naučite više o sebi i svojim potencijalima, a iz onoga što će vam se možda činiti kao teži period, izaći ćete još snažniji no što ste bili.

DJEVICA

Vaš vladajući planet Merkur bit će u znaku Lava tijekom cijelog mjeseca, a vi ćete izbjegavati rasprave vezane uz brige koje vas muče. Spranj će za vas biti mjesec u kojem ćete više željeti samoću kako biste posložili misli, a društveni život stavit ćete sa strane.

Krajem mjeseca, pod utjecajem retrogradnog Merkura morat ćete se pobrinuti kako vaše oklijevanje za izražavanjem mišljenja ne dovede druge do nekih krivih zaključaka. Osjećat ćete potrebu da dobro promislite o onome što ste postigli, a što ne. Ovo nije dobro vrijeme za nove projekte- umjesto toga, razmislite o svojim postignućima tijekom prošle godine i prema tome odredite koje promjene morate donijeti u narednim mjesecima za bolje rezultate.

VAGA

Zahvaljujući Veneri u Lavu, grupne aktivnosti izrazito su vam povoljno aspektirane. Poslovni sastanci bit će vrlo uspješni, a juspješno ostvarenje dugotrajnih ciljeva bit će vrlo izgledno. Upravo u tom polju sljedeće dvije godine nalazit će se planet Saturn, a u tom razdoblju od vas će se tražiti suradnja s drugima te možete očekivati dodatne zahtjeve na poslovnom planu.

Sve do listopada predstoji vam period osobnog , ali i profesionalnog razvoja te možete očekivati kako ćete trebati preuzeti neke nove odgovornosti. Pred vama će se stvoriti nove poslovne mogućnosti, a ključ uspjeha bit će u vašem pravilnom odabiru grupe suradnika. U međuvremenu, Mars ostaje u vašem polju parnterstva i bliskih odnosa, stoga će odbijanje kompromisa s vaše strane ili strane partnera stvoriti tenzije.

ŠKORPION

Zbog položaja Marsa u znaku Ovna osjećat ćete pritiske na poslovnom planu. Iako možda imate mnogo posla i obaveza, činit će se kako ne dobivate dovoljno priznanja za svoj trud. Brinut će vas zdravlje, no očekujte poboljšanja krajem mjeseca. U svakom slučaju. Zahvaljujući Merkuru i Veneri u znaku Lava, vaš glas će čuti oni koji trebaju.

Osobe s autoritetom bit će vam naklonjene, a odnosi u poslovnom životu povoljno aspektirani. Unatoč utjecaju Marsa, moći ćete ugodno surađivati s drugima. Sredinom mjeseca Saturn prelazi u znak Lava i ondje će se zadržati naredne dvije godine, a to je sektor zadužen za karijeru i poslovni imidž, stoga će sav vaš prethodni rad biti nagrađen. Ako ste ambiciozni i dobro pripremljeni, ovo može biti vrijeme velikog uspjeha, no i vrijeme velikih odgovornosti, što će negativno utjecati na obiteljski život.

STRIJELAC

Mladi Mjesec početkom srpnja pružit će vam mogućnost za novi početak, pogotovo ako je riječ o dijeljenju zajedničke imovine. Zbog Merkura i Venere u znaku Lava osjećat ćete veliku želju za širenjem horizonta, bilo da je riječ o putovanjima ili daljnjem školovanju.

No, bilo bi dobro da finalizirate planove, pogotovo u pravnom aspektu prije retrogradnog Merkura 23. u mjesecu kako ne bi došlo do zastoja u planovima. Ulaskom Saturna u znak Lava sredinom srpnja, tijekom sljedeće dvije godine možete očekivati kako ćete sva daleka putovanja poduzeti zbog obaveze i ozbiljnijih razloga, a ne zbog užitka.

JARAC

Pun Mjesec nalazio se u vašem znaku prošlog mjeseca, a krajem srpnja ponovno će biti u vašem znaku, što vam donosi razrješenje ili finalizaciju nekog vašeg osobnog pitanja od velike važnosti. Nakon što se vaš vladajući planet Saturn protekle dvije godine nalazio u znaku Raka, što vam je donijelo dodatne odgovornosti i iskušenja u području veze, Saturn sada prelazi u znak Lava.

Sada, i tijekom sljedeće dvije godine, zajednička imovina ili zajedničke financije zadavat će vam više briga. Ukoliko vam treba novac, teže ćete ga moći posuditi, stoga bi takve pregovore trebalo zaključiti do sredine srpnja, dok je Venera još u znaku Lava i pruža vam povoljan utjecaj u području financija.

VODENJAK

Zahvaljujući Veneri u Lavu, bliski odnosi i veze bit će pod povoljnim aspektom tijekom cijelog mjeseca. Merkur će vam pomoći u provođenju značajnih rasprava i postizanju kompromisa, što će donijeti sreću i harmonične odnose s osobama koje su vam važne.

No, najvažniji događaj ovog mjeseca bit će prelazak Saturna iz znaka Raka u znak Lava. Posljednje dvije godine Saturn se nalazio u vašem polju poslovnog života i zdravlja te vam je otežavao ove aspekte i od vas tražio puno discipline u životnom stilu koji je utjecao na vaše zdravlje. Prelaskom Saturna i dolaskom Mladog Mjeseca pružit će vam se šansa za novi početak u ovim područjima. No, Saturn će sljedeće dvije godine biti pozicioniran u vašem polju partnerstva i bliskih odnosa te vam donijeti teške zahtjeve i odgovornosti. Tijekom ovog perioda, snažne veze postat će još snažnije, ali one koje su za vas pogrešne vjerojatno će završiti.

RIBE

Mars u znaku Ovna pruža povoljan utjecaj na područje dobitka i imovine gdje ćete usmjeriti svu svoju energiju i vrijeme te braniti ono što je vaše, osjetite li ikakvu opasnost od gubitka vlasništva. Povoljno vam je aspektirano podučje zdravlja i poslovnog okruženja, a Merkur će vam omogućiti uspješnu komunikaciju, dok će Venera osigurati dobre poslovne odnose s kolegama.

Zdravlje će biti dobro tijekom cijelog mjeseca, no Venera će poticati i neka pretjerana uživanja i opuštanja, što bi moglo uzrokovati probleme. No, sredinom mjeseca, Saturn ulazi u vaše polje poslovnih odnosa, gdje će ostati sljedeće dvije godine. Tijekom ovog perioda očekujte veće odgovornosti bez priznanja, no vaša upornost dugoročno će se isplatiti. Što se tiče zdravlja, promjena životnog stila i disciplina donijet će vam pozitivne rezultate.

