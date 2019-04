Zelena prostranstva, ulice popločane kamenom i gradovi prepuni života – Irska je zemlja koja zaista ima sve što putnik može poželjeti. Bilo da tražite avanturu ili ste pak zaluđeni serijom "Igra prijestolja", Irska je jedna od europskih destinacija koju je zaista vrijedno posjetiti.

Zbog toga vam donosimo sedam mjesta u Irskoj koja će vas osvojiti na prvi pogled.

1. Klifovi Mohera- tihi stražari Irske

Veličanstvene kamene litice dugačke 8 km te visoke čak 213 metara uzdižu se poput tihih stražara iznad uburkanih valova Atlantskog oceana. Za vrijeme oluja ovo je zaista negostoljubivo mjesto, no to ne sprječava najveće entuzijaste u avanturističkom pohodu na osvajanje litica koje pružaju prizor za pamćenje. Procjenjuje se da litice nastanjuje čak 30.000 ptica koje su, osim pogleda koji zaustavlja dah, razlog zašto toliko mnogo turista odluči posjetiti ovo spektakularno mjesto.

2. Knjižnica Sveučilišta Trinity

Ova čarobna knjižnica koja odiše poviješću mjesto je koje su voljeli posjećivati neki od najvećih imena književnosti poput Oscara Wildea, Samuela Becketta i Jonathana Swifta. Njezina očaravajuća arhitektura vodi vas u neka druga vremena, a kompleksi poput Stare knjižnice i Duge dvorane razlog su zašto je knjižnica Sveučilišta Trinity proglašena za jednu od najljepših knjižnica svijeta.

3. The Dark Hedges- bajkoviti tunel stabala

Ovaj spektakularni drvored bukovih stabala spada u jedne od najljepših cesta svijeta te je zbog svoje mističnosti i očaravajuće ljepote jedno od najfotografiranijih mjesta u Irskoj. Osim što ste ga mogli vidjeti u seriji Igra prijestolja, ova popularna turistička atrakcija također je i omiljena destinacija za vjenčanja iz snova.

4. Aransko otočje- zeleni hram Irske

Aransko otočje sastoji se od tri prekrasna otoka koji se nalaze na zapadnoj obali Irske. Zbog svoje netaknute prirode i autentičnosti predstavljaju pravi hram tradicionalnog života Iraca. Ovo skriveno blago Irske nalazi se nadomak obala Galwaya od kojih vas dijeli kratki let u zeleno srce irskog duha.

5. Dingle

Šarmantni lučki gradić smješten na jugozapadnom dijelu istoimenog poluotoka svakako je jedno od mjesta u Irskoj koje morate posjetiti. Ondje ćete pronaći prekrasne prizore, vijugave puteljke i pješčane plaže savršene za opuštanje. Gradić je poznat po tradicionalnim irskim pubovima, fantastičnom sladoledu i glazbenim festivalima koji privlače mlađe turiste iz svih dijelova Europe.

6. Glendalough

Zaželjeli ste se planinarenja? Tada morate posjetiti pitoreskni Glendalough smješten u okrugu Wicklow. Njegovo ime potječe od starog galskog naziva koji u prijevodu znači "Dolina dva jezera". Šetnje uz šume, jezera i slapove ili pak posjet ostacima starog samostana razlog je zašto se mnogi turisti odlučuju za ovu destinaciju, a one najupornije dočekat će prekrasan prizor na jezero Guinness.

7. Prolaz divova- dragulj Irske

Prolaz divova, odnosno Giant's Causeway mjesto je koje oduzima dah- stupovi nastali vulkanskom erupcijom tvore impozantnu stepenastu liticu koja uranja u Irsko more. Ovo čudo prirode stoljećima je inspiriralo umjetnike, ali i lokalno stanovništvo koje je naraštajima prenosilo legendu o divu imena Fion mac Cumhaill koji je stvorio Prolaz divova kako bi mogao skočiti u Škotsku i poraziti svog suparnik. No, pritom je zaspao, a njegova supruga ga je zamotala u platno kako bi izgledao kao dijete. Nakon što je njegov suparnik došao do obala Irske i vidio zamotano dijete, zgrozio se pomislivši koliko tek mora biti velik njegov otac te je brzo pobjegao natrag u Škotsku, a Prolaz divova ostao je kao podsjetnik na domišljatu pobjedu.

Foto: Instagram

