Nakon mjeseci najava, doziranih fotografija pa i pomalo mistike, prvog dana rujna u Berlinu su konačno su otkriveni svi detalji, i aduti, prvog Škodinog velikog SUV-a naziva Kodiak. A prema prvim impresijama – Škoda je opet pogodila »u sridu«. Riječ je naime o automobilu koji kombinira najbolje vizualne elemente već jako hvaljene i kod Superba.

K tome, unutrašnjost je vrlo modernistički osmišljena i oblikovana, dok će funkcionalnost sasvim sigurno pobrati same hvalospjeve. Posebno je uočljiva, elegantno dizajnirana instrumentna ploča podijeljena je u dvije simetrične zone – za vozača i za suvozača. Ostali elementi uređenja unutrašnjosti jasno daju do znanja kako je riječ o Škodi, ali svakako se očitava i »potpis« VW koncerna kojem taj češki proizvođač automobila pripada. Na najvišoj razini je i opća ergonomija, komande su, kako to za mnoge detalje svojih vozila vole isticati u Škodi »simply clever«: logične i intuitivne, svi su prekidači lako dostupni i jasni.

Za one pak koji često imaju potrebu prijevoza većeg broja putnika od uobičajenog, Kodiak nudi i verziju sa sedam sjedala. Tipično Škodina je i natprosječna ponuda prostora. Dužina Kodiaka je 4,7 metara, širina 1,88 metara, a ostane li se u konfiguraciji s dva reda sjedala, volumen prtljažnika je golemih 720 litara, odnosno čak 2065 litara s preklopljenom stražnjom klupom. Najavljena je i bogata dodatna oprema, posebno ona koja sigurnosni sustav podiže na najvišu moguću razinu.

Kodiaku je namijenjena i bogata paleta motora, ponajviše onih srednje snage kojima koncern obiluje. Tri su benzinca snage 125, 150 i 180 KS vrlo zanimljiva, dok dizelaši imaju 150 ili 190 KS. Kodiak će biti u ponudi i s integralnim pogonom, ne istina uz najmanji motor, 1,4-litreni benzinac od 125 »konja«. Prosječna potrošnja još nije poznata, no s obzirom da Kodiak nije pretežak, bazna mu je težina 1505 kilograma, ne bi trebala biti viša od 7 litara za dizelaše, te litru više za benzince.

Nastavak prezentacije Škodinog moćnika, i uopće jednog od najzanimljivijih primjeraka SUV segmenta D klase, je na salonu automobila u Parizu, no u prodaju ipak neće ove godine. Zimu će svakako imati prilike osjetiti jer je početak prodaje, kad bi trebao stići i na hrvatske ceste, u siječnju.