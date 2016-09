Nevelike promjene u estetskom, ali brojne u tehnološkom smislu – najvažnije su novosti koje se vezuju uz redizajnirani SUV B segmenta Mokka što sada uz svoj naziv nosi i dodatak – X, a koji je Opel prošlog tjedna predstavio u Škotskoj.

I dalje, kako je istaknuto na prigodnoj konferenciji za novinare, cilja na ljude koji se penju na ljestvici socijalne uspješnosti, 20 posto od njih imaju obitelji, odnosno djecu, a ono što je također zanimljivo – Mokka je u pravilu jedini automobil u obitelji, zapravo ako ne i jedini ono svakako najveći. K tome, prvi je u Opelovoj obitelji koji ima dodatak X, oznaku koja će u buduće označavati sve njihove automobile s mogućnošću pogona na sve kotače.

Tri motora u ponudi

Redizajn podrazumijeva promjene na maski, posebno na svijetlim koja su dobila LED dodatak. Nove su i boje što automobil stilom primiču premium segmentu. Promjene su zahvatile i stražnja svijetla, a najuočljivije su u unutrašnjosti vozila. Središnjom konzolom dominira veliki na dodir osjetljivi ekran, kvalitetniji su materijali, komfornija sjedala certificirana d AGR-a, krovnog njemačkog instituta koji definira vrijednosne razrede za taj dio automobila, dok je instrument ploča još informativnija i naravno poveziva s »pametnim« telefonima.

AFL LED svjetla podrazumijevaju čak devet svjetlosnih modela, odnosno funkcija, efikasnija su od halogenih, automatski mijenjaju snagu snopa. Osim inovativnih svjetala Mokka X ima i praktično sve sigurnosne sustave poznate iz najluksuznijih modela – signal za napuštanje trake i upozorenje od mogućeg naleta na vozilo ispred sebe su jedni od njih.

Motori koje koristi obnovljena Mokka su dva benzinca – 1.4 Turbo u dvije opcije snage, sa 140, odnosno 152 KS dok je dizelaš samo jedan – moderni 1.6 CDTi od 136 »konja«. Najavljena je i mogućnost da manji benzinac dobije i serijski ugrađenu plinsku komponentu.

Testna ruta na kojoj smo se mogli uvjeriti u sposobnosti obnovljene Mokke, sada dakle s dodatkom X u nazivu, bila je vrlo zahtjevna, duga skoro 300 kilometara. lšla je iz Edinburgha preko Highlandsa u njegovom zaleđu, brdskog djela koji zalazi i u područje nacionalnog parka. Konfiguracija prometnica – od autoceste do planinskih puteva, u jednom dijelu i off roada, makadama. Dodatno je opterećenje predstavljala i činjenica da je volan bio na »europskoj« poziciji, a da se vozilo »pogrešnom«, »britanskom« stranom. No, upravo te otegotne okolnosti utjecale su na to da se o vozilu može dati cjelovitija ocjena.

Prvi obiteljski izbor

Ona je dakako visoka jer je Mokka X u svakom smislu uglađeni automobil. Dovoljno snage za svladavanje i nešto težih brdskih prijevoja, koji si istina u usporedbi s našima ipak benigni, ritam zadovoljavajući ma na kojoj se podlozi vozilo. Ono zbog čega je odabir Škotske bio također jako dobar je činjenica da u njoj kiša ne prestaje padati. Sunčana su razdoblja skoro pa čudo tako da je permanentno skliska podloga odmah bila test i za integralni pogon kojim je testna Mokka bila opremljena. Mane Mokke su, kako smo ustanovili i nakon ovog testiranja, rijetke, skoro da ih ni nema, tako da nam je potpuno jasno kako se vrlo brzo, unatoč tome što se na početku mislilo kako je »malena volumenom prostora u kabini«, prometnula u jedino vozilo u obitelji. Odnosno ako i nije jedino, svakako je najvažnije.

Dodajmo još da nam je zahvaljujući uglađenosti cjelokupnog sustava, ali i rigoroznim propisima – 30 milja na sat u naselju, 50 na otvorenoj i 70 milja na autocesti – prosječna potrošnja bila vrlo skromna – samo 4,8 litara!

Pristali, ugodni i u svakom smislu privlačni automobil. Istina, za hrvatske prilike i ne baš povoljan, no vraća uloženo, u to smo više nego sigurni. Mokka, sada s oznakom X. Početak prodaje nove Mokke u Hrvatskoj očekuje se u drugoj polovici listopada po vrlo sličnim cijenama.