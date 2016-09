Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u četvrtak navečer izvijestio je kako je, na tužbu Udruge za zaštitu okoliša Jakuševec, Upravni sud donio presudu protiv Ministarstva zaštite okoliša i poništio okolišnu dozvolu za odlagalište otpada Jakuševec, objasnivši kako se ne radi o dozvoli za rad tog odlagališta, nego za nadziranje te je pozvao ministra Slavena Dobrovića (Most) da u petak izda okolišnu dozvolu.

Tim povodom Bandić je sazvao konferenciju za novinare u Gradskoj upravi na temu: "Pravni presedan - okolišna dozvola Jakuševec - pravni skandal na štetu građana Grada Zagreba", odnosno kako je rekao, na štetu zdravlja građana Zagreba.

Zbog te presude, Bandić je pozvao tehničkoga ministra zaštite okoliša i prirode Slavena Dobrovića (Most) da reagira i da u petak izda okolišnu dozvolu. Istaknuo je da je odlagalište Jakuševec "pod palicom gradonačelnika 2006. sanirano po najmodernijoj tehnologiji - jedino u Hrvatskoj, poput odlagališta pored Graza ili Beča", te da se na Jakuševcu "proizvodi tri megavata struje dnevno". Podsjetio je je da to "odlagalište datira od 1964. te da je tamo proveo oko šest mjeseci obuke 1979. na 1980. kada je bio u vojsci, kopao je rovove, a oko njega su bili pajceki te nije ni sanjao da će jednoga dana biti gradonačelnik koji to mora riješiti".

Dozvola za rad odlagališta na Jakuševcu je iz 2000. i na snazi je, rekao je. Dodao je kako je, "neligitimna udruga za očuvanje okoliša Jakuševec u drugom mjesecu prošle godine podnijela tužbu Upravnom sudu, a Upravni sud je, ne provjeravajući legitimnost te udruge, donio presudu protiv Ministarstva zaštite okoliša i poništio tu okolišnu dozvolu". Objasnio je kako je to "dozvola za nadziranje svih aktivnosti na odlagalištu".

"Gledajte apsurda te skupine smiješnih ljudi iz Jakuševca. Ta nelegitimna skupina 'ruši' okolišnu dozvolu, tako da, kada bi mi bili neodgovorni, sada bi mogli tamo raditi svašta jer Ministarstvo nema nikakvoga nadzora, a nema ni okolišne dozvole", istaknuo je Bandić i najavio da će u petak isplatiti naknadu za smanjenu vrijednost nekretnina za 80 Jakuševčana.

Poručio je kako se on ne brine samo o "zdravlju tih pet ljudi iz Jakuševca nego o svim Jakuševčanima i svim građanima grada Zagreba", jer je to njegova odgovornost, te da je ovu situaciju morao podijeliti s novinarima, s obzirom na da je sutra zadnji dan kampanje za parlamentarne izbore na kojima i on sudjeluje sa svojom Koalicijom za premijera te je, kako kaže, "sve moguće".

"A s obzirom da sam ja bio na mjerama, da su me hapsili, pušem na hladno. Ali, ja sam čovjek od krvi i mesa i hodam uspravno i hodat ću i dalje. Ništa drugo neću reći jer može se sutra 'dogoditi' Vuk Đuričić kao prije šest godina, kada je bila najava moga hapšenja". Podsjetio je kako se, zadnji dan predsjedničke kampanje 2009. na 2010., pustila vijest popodne u petak te je cijeli idući dan 'brujilo' da u gradu Zagrebu ima kriminala, što se demantiralo nakon tjedan dana. Ali, upozorio je," učinak je postignut jer su izbori bili u nedjelju. I zato pušem na hladno".

Nakon konferencije za novinare gradonačelnika Bandića, novinarima se u predvorju Gradske uprave obratila i predsjednica udruge "Zatvorimo Jakuševec - Dišimo zdravo" Tihana Tomas koja je rekla kako je činjenica da je Udruga za zaštitu okoliša Jakuševec, umjesto da pomogne u izradi što kvalitetnijih uvjeta zaštite okoliša i tehničko-tehnološkog rješenja, podignula tužbu protiv rješenja Ministarstva. Kaže da to samo pokazuje smjer kojim ta udruga ide - poduzimaju se koraci koji onemogućavaju smisleni i organizirani nadzor nad odlagalištem, zbog čega se u biti prolongira njegovo daljnje zatvaranje.

Ustvrdila je kako je Udruga za zaštitu okoliša Jakuševec interesna grupacija maloga broja građana koji maltretiraju cijeli Zagreb i sve Zagrepčane, dok njezini članovi i njihove obitelji primaju za hrvatske uvjete, astronomske iznose s osnove umanjene vrijednosti nekretnina i umanjene kakvoće življenja. Istaknula je da su predsjednik te udruge Ratko Bedeković i njegova obitelj, od 2000. do danas dobili najmanje 730.000 kuna.

"I ovih dana s nevjericom čitamo da je predsjednik te udruge/interesne grupacije ujedno i kandidat Mosta na ovim izborima", rekla je Tomas.