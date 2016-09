Za glasovanje na predstojećim prijevremenim izborima za novi saziv Hrvatskog sabora na području Bosne i Hercegovine registrirano je nešto manje od 35 tisuća hrvatskih državljana koji imaju prebivalite u susjednoj zemlji, potvrđeno je petak Hini iz hrvatskog veleposlanstva u Sarajevu koje je provodilo proces registracije.

U zakonskom roku koji je istekao 31. kolovoza sukladno odredbama Izbornog zakona za glasovanje se aktivno registriralo 34848 hrvatskih državljana koji imaju prebivalište u BiH.

Riječ je hrvatskim državljanima s pravom glasa koji su osobno zatražili aktivno registriranje ili je to učinjeno po automatizmu temeljem činjenice da imaju hrvatsku osobnu iskaznicu s adresom u BiH.

Svi oni glasuju za kandidate unutar XI. izborne jedinice.

Na temelju osobne prijave pravo glasanja na hrvatskim izborima na teritoriju BiH osigurala su i 1043 hrvatska državljana koji imaju prebivalište u Hrvatskoj a u vrijeme izbora boravit će u BiH.

Najviše registriranih glasača je, kako je to gotovo uobičajeno, na području koje pokriva Generalni konzulat Hrvatske u Mostaru. Tamo se za glasovanje registriralo nešto više od 21 tisuće birača.

U Sarajevu je prijavljeno 5900 birača, Tuzli 4700 a u Banja Luci 2538.

No mogućnost sudjelovanja na izborima i dalje je otvorena i za one glasače koji se nisu aktivno registrirali u zakonom predviđenom roku. Oni će također moći glasovati no prije toga moraju ishoditi posebne potvrde o upisu u popis birača koje će im se izdavati u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Hrvatske u BiH.

Glasovanje u BiH bit će organizirano dva dana i to 10. i 11. rujna. Bit će otvorena ukupno 34 glasačka mjesta.

U Mostaru će ih biti 20, u Sarajevu 8, Tuzli 4 a u Banja Luci 2.