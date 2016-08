Srbijanski premijer Aleksandar Vučić izjavio je u ponedjeljak na tiskovnoj konferenciji da je prešutio najgore uvrede na račun Srba i Srbije jer ne želi Hrvatima i Hrvatskoj uzvraćati jednako.

»Prešutio sam najteže uvrede. Nema teže uvrede nego kad netko kaže da smo 'šaka jada'. Prešutio sam i prešutjet ću to i danas«, rekao je Vučić, naglasivši da to ne radi zato jer se »boji« odgovoriti ili zato jer mu to ne bi donijelo političke poene.

»Ne, na tako nešto ne možete odgovoriti, a da ne uvrijedite neke druge. Ne želim uvrijediti ni hrvatsku državu ni hrvatski narod«, rekao je Vučić.

Predsjednik SDP-a Zoran Milanović na neformalnom sastanku s predstavnicima hrvatskih branitelja nazvao je srbijansku vladu »šakom jada« i »beogradskom čaršijom« i više puta ponovio da s eksponentima velikosrpske politike 90-ih koji su sada na vlasti u Beogradu, Aleksandrom Vučićem i Tomislavom Nikolićem, ne želi razgovarati.

Vučić kaže da takav rječnik nema veze s predizbornom kampanjom u Hrvatskoj, nego da se radi o višegodišnjoj antisrpskoj politici.

»Nikakve to veze s izbornim kampanjama nema. Ako ima, onda još i gore. Riječ je o kontinuiranoj antisrpskoj politici, to traje već nekoliko godina«, kazao je.

»Toga kod nas nema. Kod nas tema na izborima nije bila Hrvatska. Ja vam neću nijednu lošu riječ reći ni o Milanoviću ni o Plenkoviću, a oni su o meni govorili u svom sučeljavanju«, kazao je srbijanski premijer.

»Ostavite Srbiju na miru«

Naglasio je da će politika vlade i dalje biti politika šutnje, neodgovaranja i neogovaranja, iako se s tim nije složio ministar vanjskih poslova Ivica Dačić.

»Vitalni interes Srbije je mir i nekome to zvuči kao fraza, ali to je bit napretka u budućnosti. Naglasio sam da će naša politika biti, s čim se Dačić nije suglasio, politika suzdržavanja i neodgovaranja, politka šutnje, jer se mi ne bojimo svoje budućnosti ako budemo mogli raditi, ali se bojim ako se budemo bavili stvarima koje nisu rad i ekonomski napredak'', rekao je Vučić.

»Ajde samo ostavite Srbiju na miru da se bavimo svi zajedno svojim poslom'', poručio je.

Na kraju je rekao da na nedavno završeni Dubrovnik Forum nije došao jer su mu dali do znanja da nije dobrodošao.

»Radit ćemo sve da poboljšamo odnose s Hrvatskom, imao sam dvostruki poziv da dođem u Dubrovnik, a onda sam na lijep način dobio poruku da ne dolazim. A htio sam doći. Ne bih osramotio Srbiju ni u Dubrovniku, ali su mi jasno dali do znanja da nisam dobrodošao, a to znaju i međunarodni čimbenici«, rekao je.