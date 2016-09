Uhićen je Ahmad Khan Rahami, Amerikanac afganistanskog podrijetla koji živi u Elizabethu u New Jerseyu, blizu New Yorka. Uhićen je u mjestu Linden, 15-ak kilometara od Elizabetha, nakon razmjene vatre s policijom, prenijeli su kanali NBC i CNN

NEW YORK Osumnjičeni za bombaške napade u subotu na Manhattanu i u New Jerseyu uhićen je u ponedjeljak, javili su američki mediji, a predsjednik Barack Obama pozvao da se ne podlegne strahu, obećavajući da će »pravda biti zadovoljena«.

Osumnjičen je za eksploziju u subotu navečer u četvrti Chelsea na Manhattanu u kojoj je ranjeno 29 osoba i za postavljanje bombe na rutu utrke koju su organizirali marinici u subotu ujutro u Seaside Parku u New Jerseyu. Od te bombe nitko nije stradao jer je start utrke pomaknut.

Tijekom vikenda pronađeno je još eksplozivnih naprava u New Yorku i New Jerseyu koje nisu eksplodirale,

Te informacije sve više upućuju na tezu o višestrukim islamističkim atentatima, piše France presse.

Predsjednik Obama, koji se nalazi u New Yorku gdje će sudjelovati na Općoj skupštini UN-a, rekao je kako su obojice »pokušali ubiti nevine ali žele i potaknuti strah.. i promijeniti način na koji živimo kako bi potkopali naše vrijednosti«.

»Iako trebamo biti oprezni i agresivni kako bi spriječiti ta nerazumna djela i pronašli počinitelje kako bi im sudili, mi svi imamo i ulogu kao građani a to je da osiguramo da ne podlegnemo strahu«, rekao je.

Obama je kazao da zasad nije utvrđena povezanost između atentata u New Jerseyju i u New Yorku za koje je uhićen Rahami.

»Džihadisti nastavljaju gubiti teren u Iraku i u Siriji«, kazao je predsjednik, podsjećajući da će se u ponedjeljak na marginama Opće skupštine UN-a sastati s iračkim premijerom Haiderom al-Abadijem.