Bivši predsjednik Srbije i predsjednik Socijaldemokratske stranke (SDS) Boris Tadić ocijenio je aktualnu situaciju u regiji gorom nego 90-tih godina prošlog stoljeća, ukazujući da su posljedice zapaljive retorike drugačije samo zato jer su se promijenile i međunarodne okolnosti.

»U drugim okolnostima ovakva retorika bi već dovela do zveckanja oružjem«, izjavio je Tadić u intervjuu za beogradski list Danas, komentirajući napetosti u regiji.

»Nažalost, na čitavom prostoru Balkana prevladava stav da se u izbornoj kampanji može sve reći i to je temeljna razlika u odnosu na moju politiku. U vrijeme mog mandata nismo imali problema s Hrvatskom jer smo mi inicirali i generirali prijateljske regionalne odnose i doprinosili politici pomirenja«, rekao je Tadić.

Bivši srbijanski predsjednik ocijenio je da aktualna srbijanska vlada »samo simulira politiku pomirenja«.

»Tjedan dana razmjenjuju uvrede, organiziraju se televizijske emisije govora mržnje i huškanja, a onda tjedan dana upućuju mirotvorne poruke. Tu nema nikakve iskrenosti«, rekao je Tadić u intervjuu.

Po Tadićevoj ocjeni, od toga je još opasnije što Tomislav Nikolić, kao predsjednik Srbije, uspoređuje bivšeg hrvatskog premijera s Antom Pavelićem i ustašama jer Zoran Milanović ne obnaša državnu dužnost, a poznato je, kaže Tadić, da se uvijek »otvoreno suprotstavljao ustašluku u hrvatskoj državi«.

Tadićeva je ocjena i da su odnosi u regiji sada takvi da jedna teška riječ može srušiti sve što je učinjeno na izgradnji regionalnih odnosa do 2012.

»Pušten je plin iz boce u čitavu regiju i jedna iskra može sve zapaliti«, tvrdi Tadić i sugerira da bi EU trebala reagirati ne samo na ono što dolazi iz Hrvatske već i Srbije.

– Srbija će učiniti sve da očuva mir i stabilnost u regiji, ali od EU očekuje da reagira i spriječi pokušaje rehabilitiranja fašističke ideologije kojima se izravno ugrožavaju europske vrijednosti, poručio je u utorak srbijanski šef diplomacije Ivica Dačić, ocijenivši da diplomati iz EU-a o stanju u regiji »govore filozofski kao da su na Tibetu«.

»Predstavnici EU-a govore filozofski, kao da se nalaze na Tibetu. Govore da eskalacija retorike nije dobra u regiji... U Hrvatskoj i kod bošnjačkih političara postala je normalna antisrpska kampanja«, ocijenio je Dačić za Radio-televiziju Srbije (RTS), naglasivši da je »protiv simetrije krivnje koju nameću predstavnici EU-a«.

Srbija će, istaknuo je Dačić, učiniti sve da se očuva mir ali drži da se EU mora oglasiti jer jedna od njezinih članica ugrožava europske vrijednosti.

Na poziv srbijanskog premijera na suzdržanost u reakcijama, Dačić je istaknuo kako »rijetko koja zemlja može odšutjeti ono što se događalo proteklih mjeseci«.

»I zaista bih htio upozoriti one koji govore da se svi u regiji trebaju suzdržavati. Ja sam reagirao na postupke službenih organa BiH i Hrvatske. Ne postoji nijedna zemlja koja ne bi reagirala na napade na svog premijera ili dužnosnike u drugoj zemlji. Mi smo reagirali na pokliče 'za dom spremni' i na pokušaje rehabilitiranja jedne ideologije koja je ubijala srpski narod«, rekao je Dačić.

Premda je premijer Aleksandar Vučić rekao da će se Srbija maksimalno suzdržavati od reagiranja na ocjene i poruke iz BiH i Hrvatske, srbijanski šef diplomacije rekao je za RTS da će on, kao ministar vanjskih poslova, uvijek reagirati na »izravne napade na Srbiju i njezine dužnosnike«.

Vučić je izjavio u ponedjeljak na tiskovnoj konferenciji poslije sastanka s predstavnicima diplomtaskog zbora kako je prošli tjedan bio »jedan najtežih tjedana« za njega zato što je kao predsjednik vlade morao prešutjeti najteže uvrede na račun Srbije jer nije želio Hrvatima i Hrvatskoj uzvraćati jednako.

»Prešutio sam najteže uvrede. Nema teže uvrede nego kad netko kaže da smo 'šaka jada'. Prešutio sam i prešutjet ću to i danas«, rekao je Vučić, naglasivši kako to ne radi zato jer se »boji« odgovoriti ili zato jer mu to ne bi donijelo političke poene.

»Ne, na tako nešto ne možete odgovoriti, a da ne uvrijedite neke druge. Ne želim uvrijediti ni hrvatsku državu ni hrvatski narod«, rekao je Vučić na tiskovnoj konferenciji.