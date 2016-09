Srbijanski mediji o gubitnicima, pobjednicima i budućoj vladi

U Zagrebu se nije dogodilo ništa novo u omjeru snaga dviju vodećih stranaka, pa će buduća vlada nejvjerojatnije biti rezultat iznuđenih kompromisa i koalicija, pišu u ponedjeljak srbijanski mediji o nedjeljnim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj.

Radio-televizija Srbije prenosi da je HDZ proglasio pobjedu na izborima, »a da SDP ne odustaje, a B92 navodi da izbori nisu donijeli ništa novo.

List Politika na temelju preliminarnih rezultata piše »Plenković potukao Milanovića?«.

Portal lista Blic u prvim analizama konstatira pobjedu HDZ-a uz naslov »Jutro poslije debakla: Pobjeda HDZ-a, šut karta za Milanovića?«

»Dok mnogi dane nakon izbora vide kao posljednje na čelu SDP-a za Zorana Milanovića, analitičari ističu kako on izjavama pokazuje da želi veliku koaliciju sa HDZ«, piše Blic.

»Birači u Hrvatskoj kaznili su nacionalističku politiku Milanovića, koji je često tijkom kampanje govorio o prošlosti, nerijetko pominjao Srbiju i hvalio se ustaštvom u svojoj obitelji. Ipak, sve to nije pomoglo pa je Narodna koalicija, na čijem je čelu, osvojila 54 mandata, odnosno sedam manje od HDZ-a, koji će – prema mišljenju većine analitičara – formirati vladu s Mostom«, ocjenjuje dalje Blic i ukazuje na jednu od novina – da u Saboru »najvjerojatnije neće biti nijednog zastupnika iz konzervativnih pravaških stranaka«.

Večernje novosti su na naslovnici današnjeg beogradskog izdanja proglasaili da je HDZ na izborima bio uspješniji od SDP-a naslovom »Milanoviću nije pomogao ni djed«, aludirajući na njegove izjave u kampanji o djedu ustaši.

Portal ruske agencija Sputnjik na srpskom jeziku ocjenjuje »Milanovic´ gubitnik, Plenkovic´ pobednik, Most i manjine odlučuju!«, uz komentar da je porazu vođe SDP-a pridonijela i izjava o Srbima kao »šaci jada«.

»Gledajući rezultate izbora i mjesta u kojima 'šaka jada' (čitajte: Srbi koji žive u Hrvatskoj) i poslije svih 'Oluja' i 'Bljesaka' čini vec´inu u Hrvatskoj, izgleda da je ona ili ostala kod kuće ili je izišla na izbore i nije glasovala za Narodnu koaliciju, predvođenu SDP-om Zorana Milanovića, što je imala običaj svih ovih prethodnih godina«, ocjenjuje komentaror Sputnjika.

Profesor Fakulteta političkih znanosti u Beogradu i nekadašnji diplomat Ivo Visković ocijenio je mogućnom koaliciju HDZ-a i Mosta, ukazujući da Most može uvjetovati svoje sudjelovanje u vladi, ali se nada da to neće dovesti do daljnje nestabilnosti izvršne vlasti u Zagrebu.

»Mislim da je stabilnost ono što je regiji najpotrebnije i jedna stabilna, umjerena vlada koja neće preko polemika, a poglavito ne preko ispraznih i bespotrebnih polemika, hvatati političke poene, a to Srbiji itekako odgovara«, rekao je Visković za televiziju Pink.

Diplomat rođen u Makarskoj i bivši veleposlanik Srbije u Sloveniji i Njemačkoj, drži značajnim i tko će biti ministar vanjskih poslova – aktualni šef diplomacije Miro Kovač ili glavni tajnik HDZ-a Goran Jandroković.

Visković ocjenjuje kako je Jandroković sinoć u izbornom stožeru HDZ-a bio »jako primjetan«, što po njegovom mišljenju, »možda nagovještava i tu smjenu«.

Za lidera SDP-a Zorana Milanovića, Visković kaže da je »doživio debakl, prvenstveno svoj osobni«, jer je izabrao »potpuno pogrešnu taktiku za izbore«.

O preliminarnim rezultatima izbora u Hrvatskoj još se nije očitovao nitko od srbijanskih dužnosnika, što nije bio slučaj poslije prošlogodišnjeg glasovanja kad je premijer Aleksandar Vučić čestitao na pobjedi tadašnjem vođi HDZ-a Tomislavu Karamarku već prvog dana nakon izbora.