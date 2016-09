Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović izjavila je u utorak u New Yorku da u slučaju novog migrantskog vala Hrvatska ne bi mogla propuštati izbjeglice jer su granice susjednih zemalja zatvorene te da mora zaštititi svoj teritorij, ali i pomoći svakome kome je pomoć potrebna.

Predsjednica, koja sudjeluje na zasjedanju Opće skupštine UN-a, rekla je da je Hrvatska prošle godine propuštala migrante u druge države zato što nisu postojale ograde na granicama sa Slovenijom i Mađarskom, dok su granice danas zatvorene.

»Ne mislim da smo se dobro snašli zato što se u načelu nitko nije pobrinuo za te ljude. Utvrdilo se da su preko 85 posto njih ekonomski migranti, a ne stvarne izbjeglice. I dok su ljudi prolazili, slažem se svakom treba pomoći, ali što je s onima koji su ostali u Siriji? U svemu tome nažalost pokazali smo dvoličnost i držim da treba pokazati malo više odgovornosti«, rekla je Grabar Kitarović novinarima.

»Bez zajedničkog europskog dogovora, bez dogovora sa zemljama koje su u konačnici bile ključne kad je riječ o porukama migrantima zbog čega su migranti i dolazili na prostor Europe, bez tog zajedničkog odgovora bit će vrlo teško. Međutim mi se moramo pripremati za to da ovisimo ponajprije o sebi, da smo pripremni zaštititi svoj teritori i svoje granice i da pomognemo svakome kome treba pomoć«, zaključila je.

O izbjeglicama se u UN-u razgovaralo u ponedjeljak, a to će biti tema mini summita koji je za utorak sazvao američki predsjednik Barack Obama. On je rekao da na tom skupu želi samo one zemlje koje su spremne dati konkretan doprinos rješavanju izbjegličkog pitanja.

»Mislim da svi mi moramo i možemo dati konkretan doprinos rješavanju izbjegličkog pitanja, jer nije riječ o kvotama i distribuciji...Riječ je iskorijenjivanju upravo tih korijenskih uzroka migracija od rata i sukoba do nedostatka obrazovanja, siromaštva i ekstremizma«, rekla je hrvatska predsjednica.

Ponovila je da migrantska kriza nije europski problem i da se nijedna država od nje ne može sakriti i reći da nema s time nikakve veze.