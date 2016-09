Snažna eksplozija odjeknula je u subotu navečer na njujorškom Manhattanu, a više ljudi tom je prilikom ozlijeđeno, objavila je njujorška policija ne navodeći uzrok eksplozije.

»Do eksplozije je došlo oko 20,30 (po lokalnom vremenu) u 23. ulici, između 6. i 7. avenije« na Manhattanu, objavio je na Twitteru glasnogovornik policije Peter Donald dodajući da je »nekoliko ozlijeđenih odvezeno u obližnje bolnice«.

Do eksplozije dolazi samo nekoliko sati nakon što je u New Yerseyu eksplodirala bomba u kanti za smeće zbog čega je otkazana humanitarna utrka američkih veterana. Lokalni ured državnog odvjetnika u tom gradu objavio je na Facebooku da nema ozlijeđenih i nije pričinjena šteta.

Odjel njujorških vatrogasaca također je objavio da je u okrugu Chelsea na Manhattanu došlo do eksplozije s više ozlijeđenih. Najmanje je troje ljudi odvezeno kolima hitne pomoći.

Predstavnici njujorške policije NYPD, Vatrogasnog odjela i drugih gradskih agencija nisu, međutim, bili dostupni za bilo kakve detaljnije informacije ili komentare, navodi Reuters,

Njujorški vatrogasci naveli su pak na Twitteru da je dvadeset i pet civila ozlijeđeno u eksploziji.

Eksplozija, za koju se navodi da je bila »zaglušujuća«, dogodila se ispred zgrade u kojoj se nalazi udruga slijepih osoba, u 23. ulici broj 135, u kojoj slijepci stanuju, prolaze obuku i dobivaju druge potrebne usluge.

Stotine ljudi viđeno je da napušta taj dio grada, a policija je opkolila područje.

Njujorška policija izdala je upute sa savjetima vozačima da se u širem području mogu očekivati velika prometna kašnjenja te zatražila od građana da izbjegavaju ovo područje.

Njujorški gradonačelnik: Eksplozija nije povezana s terorizmom

Njujorški gradonačelnik izjavio je u subotu navečer po lokalnom vremenu kako eksplozija koja se dogodila na Manhattanu, u kojoj je ozlijeđeno dvadesetak ljudi, »nema veze s terorizmom«.

Čini se da je eksplozija u njujorškom kvartu Chelsea bila »namjeran akt«, no nema »nikakvih dokaza o povezanosti s terorizmom«, kazao je gradonačelnik Bill de Blasio na tiskovnoj konferenciji.

U eksploziji je ranjeno 29 ljudi, no u ovom trenutku ništa ne ukazuje na to da ima veze s terorizmom, objavili su i drugi dužnosnici. Među ranjenima se samo jedna osoba nalazi u ozbiljnom stanju.

Od 29 ozlijeđenih njih je 24-ero odvedeno u bolnice s ozljedama koje je izazvalo staklo ili metal, kazao je čelnik vatrogasaca Daniel Nigro.

Po riječima gradonačelnika trenutno se ne čini da ova eksplozija ima veze s eksplozijom bombe u kanti za smeće u New Yerseyu na humanitarnoj utrci veterana, u kojoj nije bilo ozlijeđenih.

Eksplozija koja je potresla područje Chelsea na Manhattanu natjerala je nadležne službe da u velikom broju zaposjednu jedno od najživahnijih područja grada u toplu subotnju večer. Prema policijskim izvorima, prvi nalazi istrage pokazuju da se eksplozija dogodila u kontejneru, no uzrok je još uvijek nepoznat. Čelnik njujorške specijalne policijske postrojbe naveo je na Twitteru da je »možda locirano i drugo eksplozivno sredstvo« u istom području.

Drugi dužnosnik pod uvjetom anonimnosti kazao je za Reuters da istraga razmatra mogućnost da je eksploziju slučajno izazvao eksploziv koji se koristi prilikom gradnje.

CNN je pak javio, pozivajući se na svoje policijske izvore, kako se vjeruje da je eksploziju izazvalo improvizirano eksplozivno sredstvo.

O eksploziji je izviješten i američki predsjednik Barack Obama, priopćio je dužnosnik Bijele kuće dodavši da će predsjednik biti dodatno izviješten kada daljnje informacije budu na raspolaganju.