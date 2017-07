Papa Franjo unio je u utorak jednu od najznačajnijih promjena posljednjih stoljeća u proceduri proglašenja svecima Katoličke crkve dodavši novu kategoriju za ljude koji su dali svoje živote kako bi spasili druge.

Do sada je procedura koja vodi do »svetosti«, poznata kao »kauza«, bila ograničena na tri kategorije. Postupak počinje nakon smrti osobe.

Prva je mučeništvo, odnosi se na slučaj kada je osoba ubijena iz mržnje prema kršćanstvu. Druga je ako je osoba živjela izvanredno krepostan kršćanski život. Treća, manje korištena odnosi se na ljude koji su uživali reputaciju svetosti mnogo godina nakon smrti.

Vatikan je objavio da je Papa donio odluku kojom se dodaje i četvrti put. On će se odnositi na ljude koji su vodili dobar kršćanski život i učinili nešto kako bi spasili druge znajući da će to voditi do sigurne i razmjerno brze smrti.

Jedan od primjera bi bio Maximillian Kolbe, poljski svećenik u nacističkom logoru smrti Auschwitzu tijekom Drugog svjetskog rata.

Kolbe se ponudio da zauzme mjesto drugog zatvorenika, osuđenog na smrt glađu u skupnom kažnjavanju radi bijega. Nacisti su Kolbea ubili smrtonosnom injekcijom karbolne kiseline, odnosno fenola.

Kolbeova kauza počela je 1955. po ranijim pravilima, a svecem je proglašen 1982. godine.

Kandidatima za svetost čije bi kauze u budućnosti počele po novoj kategoriji davanja života za druge još uvijek će se morati moći pripisati dva čuda po njihovom zagovoru.

Katolička crkva posthumno proglašava blaženim, a potom svecima, ljude koje se smatralo tako svetima za njihova života da se sada vjeruje da su s Bogom i mogu se kod njega zauzeti za ostvarenje čuda.

Čuda su obično medicinski neobjašnjiva izlječenja ljudi.