Muškarac uhićen u ponedjeljak, Ahmad Khan Rahami (28) je također osumnjičen da je počinio i bombaški atentat u subotu ujutro u Seaside Parku u New Jerseyu

NEW YORK Policija ne traži ni jednu drugu osobu u vezi atentata u New Yorku nakon što je u ponedjeljak uhićen Amerikanac afganistanskog podrijetla, rekao je gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio.

»Zasada više nikoga ne tražimo«, rekao je gradonačelnik na konferenciji za novinare.

Predstavnik FBI-a William Sweeney je precizirao da nema nikakve informacije o eventualnoj terorističkoj ćeliji koja bi djelovala u tom gradu.

Muškarac uhićen u ponedjeljak, Ahmad Khan Rahami (28) je također osumnjičen da je počinio i bombaški atentat u subotu ujutro u Seaside Parku u New Jerseyu.

De Blasio je izjavio da vlasti s razlogom drže da je napad na Manhattanu u četvrti Chelesa u subotu navečer bio »teroristički«.

On je ponovio da će nakon tog atentata biti puno policajaca u New Yorku jer se ovog tjedna održava Opća skupština Ujedinjenih naroda na koju dolazi više desetaka šefova država iz cijelog svijeta.

Chris Bollwage, gradonačelnik Elizabetha, mjesta u kojem je živio osumnjičeni, rekao je na odvojenoj konferenciji za novinare da Rahaminija lokalna policija nije pratila.