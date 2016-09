RIJEKA Konferenciju na temu izbornih rezultata u Hrvatskoj i u 8. jedinici održali su u četvrtak SDP-ovci Peđa Grbin i Željko Jovanović, rekavši kako čestitaju pobjednicima, nisu zadovoljni rezultatima, ali također se i ispričavaju građanima koji nisu izašli na izbore što ih nisu uspjeli dovoljno motivirati.

– Ispričavamo se što nisu našli dovoljno poticaja da sudjeluju u izborima u našoj kampanji. To zvuči možda čudno, ali do tih birača nam je stalno jednako koliko i do onih koji su nas preferencijalno birali, kazao je Jovanović.

Slično je rekao i Grbin, govoreći da SDP-u treba vratiti vjerodostojnost, »a mi političari moramo prestati gaditi politiku građanima«.

Govoreći o 8. jedinici, gdje je SDP dobio samo šest mandata, Jovanović je rekao da je ionako taj jedan mandat uvijek rubni, a glasovi ljevice rasporedili su se opet unutar lijevog kruga – dio je otišao IDS-u i PGS-u.

"Desnici u 8. izbornoj jedinici nema mjesta"

– Moram razočarati katastrofičare koji govore o našem lošem rezultatu: 2001. godine zajedno s IDS-om u Kukuriku koaliciji osvojili smo 57,4 posto, potom 2015. ponovno 57,4 posto, a i sad kad se zbroji rezultat naš i saveza IDS-PGS 57,5 posto. Dakle, ljevica i dalje stanuje u 8. jedinici, rekao je Jovanović.

Rekao je i da podržava novu suradnju s tim savezom za lokalne izbore 2017. godine, »kad ćemo zajedno potući HDZ i desnicu kojoj u 8. jedinici nema mjesta«, rekao je Jovanović. Po njemu, mediji su »do zla boga« rastezali tajne snimke Zorana Milanovića, izvađene iz konteksta, i to je također bilo razlogom ovakvog rezultata.

– Žao mi je što građani nisu kaznili HDZ u osmoj izbornoj jedinici jer je HDZ kaznio Rijeku i 'ugrozio opstojnost talijanskog manjinskog dnevnika La voce del popolo, talijanske izdavačke kuće EDIT, srpskih Novosti, HNK Ivana pl. Zajca. Građani su im to oprostili i nadam se da HDZ neće razočarati građane koji su im to oprostili, rekao je Jovanović.

Peđa Grbin ističe:

– Na nacionalnoj razini smo izgubili, i to je činjenica. Ali kao oporba bit ćemo oštri i žestoki i nećemo dopustiti da izmjenom poreza na dohodak HDZ ošteti samoupravu.

Grbin je izrekao podršku Ranku Ostojiću jer se ''pokazao dobar kao čovjek i kao stranački drug", a i kao čovjek u vrijeme izbjegličke krize kada je poduzeo sve da se humano odnosi prema izbjeglicama. Također je rekao da se on sigurno neće kandidirati za predsjednika, jer se sad ne vidi u toj ulozi. »Lagao bih kad bih rekao da mi ne imponiraju te zamisli, ali zasad to neću učiniti«, rekao je Grbin.

Željko Jovanović nije bio toliko precizan kada je riječ o konkretnom imenu koje podržava, ali je rekao koga neće podržati. ''SDP ne može voditi vikend političar iz Bruxellesa - taj kandidat se sam isključio, treba nam osoba koja će se posvetiti stranci, socijaldemokraciji", rekao je.

Oba ova SDP-ovca ističu da više kandidata za predsjednika stranke ne može štetiti: »Više kandidata znači da će više problema izaći na vidjelo, ali i više programa« – njihov je stav, uz dodatak da SDP nije HDZ da se bira dekretom te da je normalno da se ljudi mogu sami kandidirati.

Na koncu, rekli su da ne mogu dati ostavke na mjesto u Predsjedništvo stranke jer bi time ugrozili provođenje unutarstranačkih izbora. Na tim će mjestima ostati do slijedećeg vikenda kad će se raspustiti odnosno biti 'tehničko Predsjedništvo' do izbora novog. Obojica su najavili da će se ponovno kandidirati za Predsjedništvo SDP-a.

O kandidatu za budućeg premijera nakon ove Vlade iz redova SDP-a, smatraju – prerano je govoriti.

"Liniću, idite u penziju i pustite SDP na miru"

Željko Jovanović poručio je Slavku Liniću da ga moli da se posveti svojim umirovljeničkim danima, a da SDP pusti na miru.

– Zamolio bih umirovljene političare koji više ništa ne znače, koji su dvaput donijeli lošu procjenu i najprije osvojili svega dvije tisuće glasova, a onda doslovno 111 glasova s prvim na listi Milana Bandića, da nas poštede svojih analiza. Riječki SDP ostaje najjača SDP-ova organizacija i čuvar socijaldemokracije u Hrvatskoj, a čovjek koji je javno rekao da će učiniti sve da uništi Zorana Milanovića neka ide u penziju i čuva unuke, rekao je Jovanović.