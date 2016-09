Mladi posjeduju osnovno znanje iz korištenja računala i interneta, ali nemaju tražene vještine za tržište rada, posebice deficitarne a to su stvaranje multimedije, razvoj baze podataka, izrada web stranica i slično

U povodu Međunarodnog dana programera i završetka projekta Generation 0101 u Centru tehničke kulture Rijeka (CTK-a) predstavljeni su rezultati spomenutog projekta, koji je trajao dvije godine i kojeg je financirao EU kroz program Erasmus +. Kako je tom prilikom istaknuto, Generation 0101 je strateško partnerstvo između sedam organizacija iz šest europskih zemalja, s ciljem korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u rješavanju društvenog problema, a to je nezaposlenost mladih. Nakon uvodnih i pozdravnih riječi direktorice CTK-a Olivere Stanić, koordinatorica projekta Generation 0101 Zagorka Prce Veseli govorila je o njegovim rezultatima.

– Istraživanje koje je provedeno u okviru spomenutog projekta na uzorku od 300 mladih dobne skupine od 16 do 30 godine pokazalo je da je njih 56 posto nezaposleno, 39 posto misli da posjeduje znanje iz programiranja, a 37 posto misli da zna izraditi internet stranice – rekla je Prce Veseli. Nadalje, istraživanje je pokazalo da mladi precjenjuju svoje ICT vještine odnosno da posjeduju osnovno znanje iz korištenja računala i interneta, te da nemaju tražene vještine za tržište rada, posebice one koje su deficitarne a to su stvaranje multimedije, razvoj baze podataka, izrada web stranica i slično.

– ICT obrazovanje unutar formalnog sustava obrazovanja je u većini slučajeva zastarjelo i ne razvija vještine korištenja najnovijih tehnologija. Formalno obrazovni sustav sporo uvodi ICT kurikulume što ga čini nepovezanim s potrebama tržište rada – naglasila je dalje Zagorka Prce Veseli, a što je razlog zbog čega mladi koji ne ulažu u ICT pismenost teže pronalaze posao – naglašeno je dalje.