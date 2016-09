U kolovozu nije stigla ni lipa poreznih prihoda

Gradonačelnik Obersnel se posebno osvrnuo na problem s nelikvidnošću koji je evidentiran u kolovozu ove godine.

– Susreli smo se s velikim problemima jer je Porezna uprava na nešto drugačiji način isplaćivala povrat poreza. U tom mjesecu nije nam stigla ni jedna lipa poreznih prihoda. Uspjeli smo to prebroditi uz određene poteškoće. Mislim da takvo postupanje Porezne uprave nije korektno i pokušat ćemo preko Udruge gradove utjecati da se to promijeni. Ne vidim razlog zbog čega bi se povrat vršio samo u mjesec dana. To bi trebalo rastegnuti na nekoliko mjeseci – ocijenio je Obersnel.