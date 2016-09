Do kraja tjedna uspješni poduzetnici i investitori iz Hrvatske i Amerike pomoći će budućim poduzetnicima u dobi od 18 do 35 godina da razviju ideju u održivi poslovni pothvat

Kupaći kostim kroz koji tamni koža, 3D printani okviri za naočale, sustav protiv krađe bicikala, sustav za nadzor rasta biljaka ili rotirajuća svjetleća lopta za festivale samo su neki od projekata koji će do kraja tjedna biti prestavljeni na Startup Campu Rijeka koji se četvrtu godinu održava u StepRi znanstveno-tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci. Riječ je jedinstvenom poduzetničkom kampu koji se organizira s ciljem poticanja poduzetništva i poboljšanja investicijske klime u Hrvatskoj, a radi se o petodnevnom programu strukturiranog mentoriranja koji je počeo jučer i završit će u nedjelju odabirom najboljih timova. Do kraja tjedna uspješni poduzetnici i investitori iz Hrvatske i Amerike pomoći će budućim poduzetnicima u dobi od 18 do 35 godina da razviju ideju u održivi poslovni pothvat, a Camp je organiziran pod pokroviteljstvom Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj. Ove se godine za sudjelovanje na Campu prijavilo više od 60 timova iz Hrvatske i inozemstva, a odabrano je 16 dvočlanih timova je iz Hrvatske, Švedske, Grčke, Srbije, Poljske, Portugala, Litve, Gruzije, Bugarske i Azerbajdžana.

Među odabranim timovima su i osječki studenti Tin Vidović te Mihovil Grgurić koji su na Camp stigli s idejom mobilnog hostela. Riječ je o kontejenru s devet soba, 26 kreveta i četiri sanitarna čvora, a njihova je ideja već u fazi realizaciji.

– Naše ciljano tržište su festivali. Riječ je o hostelu koji stiže na kamionskoj prikolici i u roku od 30 minuta može biti postavljen, a ima mogućnost razvlačenja tri puta veću od svoje duljine od 14 metara, pojašnjavaju Tin i Mihovil.

Nagrade najboljima Dosad održani Startup campovi omogućili su 11 timova da prikupe preko 2 milijuna USD investicija, a svi timovi koji su se jučer okupili u Znanstveno-tehnologijskom parku prezentirat će svoje ideje pred žirijem. Najbolji će dobiti nagrade Toshiba Satellite Radius tablet/laptop, Apple iPad i GoPro HD Hero kameru, kao i mogućnost odlaska na program Fast Track to Chicagoland u Varaždin te direktni pristup u drugi krug selekcije za ABC Accelerator u Ljubljani.

Na tu su ideju došli posjećujući festivale, a njihovi su mobilni hosteli i energetski neovisni. Ono što od sudjelovanja na riječkom Campu očekuju je da čuju konstruktivnu kritiku svojih mentora, ali i da steknu novo iskustvo i nauče nešto novo. Za razliku od Tina i Mihovila koji u različitim festivalima vide pogodno tržište za svoju ideju zagrebački studenti Ivor Turčin i Matija Srbić svoj projekt JUVO home friend žele plasirati na američko tržište.

– Radi se o sustavu nadzora djece koji pomoću pametnih senzora javljaju roditeljima ukoliko se dijete nađe u dijelu kuće koji je opasan, kao što su stepenice i slično. Kretanje djeteta prati se pomoću narukvice, a ciljano tržište nam je SAD-e iz razloga što su njihovi prostori za stanovanje daleko veći od europskih. Mahom se radi o kućama, dok se kod nas pretežno živi u manjim stanovima i roditelji lakše konstatno nadziru dijete, pričaju Ivor i Matija.

Svoj su sutav ovo ljeto predstavili i na Microsoftovom natječaju u Seattle gdje su dobili pozitivne komentare, a prije dva tjedna su u PARovom poduzetničkom kampu osvojili prvo mjesto sa svojom idejom. Ivor i Matija osmislili su i plišanu igračku koja reagira kada dijete pokuša napustiti prostoriju, a oboje ističku kako od Startup Campa očekuju dobivanje povratne informacije o projektu koji će predstaviti, ali nadaju se i upoznavanju novih ljudi i projekata koji će im možda dati neku novu ideju.