RIJEKA Korzo je sav u mirisima hrane. Dok riječki i okolni restorani i konobe promoviraju u svojim menijima smokve i lignje, čiji tjedni su u tijeku u sklopu riječke gastro manifestacije, na Korzu se predstavljaju Talijani sa svojim najpoznatijim proizvodima, a na Trgu 111. brigade zamirisali su čvarci, pravi pravcati kulen i njegova seka, ali i slavonski čobanac koji su Riječani, po cijeni od 35 kuna za porciju, razgrabili.

Dane Slavonije u Rijeci predstavlja tridesetak renomiranih proizvođača slavonskih autohtonih delicija i tradicijskih rukotvorina karakterističnih za zemljopisno područje Slavonije, Baranje i Srijema, uz nekoliko gostiju iz drugih dijelova Hrvatske

. Proizvodi su visoke kvalitete, a u skladu s tim i cijene: kulen, onaj široki, pravi, prvoklasni, kojeg nema po supermarketima, po 200 kuna za kilogram, čvarci 100 kuna, kulenova seka 140, ima raznih slanina, masnih i mesnatih, kobasica, meda svih vrsta, eko sokova, eko pakiranja tjestenine obojene i začinjene dodacima, među kojima je najmanje uočljiva ona zelena sa špinatom, a zanimanje kupaca izazvala je sivkasta od praška konoplje. Pakovanje od 400 grama tjestenine s raznim okusima i raznih boja stoji simboličnih 10 kuna.

Za izbirljivije, u ponudi je začin kurkuma, cejlonski cimet, curry, đumbir po akcijskim cijenama od 10 do 25 kuna za 100 grama, tu je i himalajska sol po popularnim cijenama, razni domaći eko voćni sirupi bez dodatka šećera, rakije, likeri, džemovi, med, krušni proizvodi, slastice.

Postoji i originalni slavonski patent, rakija »Jebenica« to go, pod sloganom »Muškarce hrabri, žene opušta«, a u limitiranom izdanju. Pakirana je tako da se doza od 0,3 popije ravno iz vrećice. Od čega je, ne znamo. Prodavač kaže da je to iznenađenje – može biti orahovača, borovička, šljivovica, višnjevača...

Manifestacija »Dani Slavonije u Rijeci« sastoji se od triju dijelova. Prvi je ovaj sajamski, dok je drugi dio manifestacije edukativnog karaktera i zainteresirani će moći doznati i naučiti kako pripremiti čvarke i domaći zaboravljeni kolač »poderane gaće«. Treći dio je kulturni dio unutar kojeg će nastupati tamburaši, a u subotu u Botelu Marina organizirana je predstava »Tri jablana« u izvedbi Gradskog amaterskog kazališta Županja.