LOKVE Pet stotina i trideset sadašnjih i više od dvije stotine bivših učenika riječke Gimnazije Andrije Mohorovičića jučer je uživalo u tradicionalom, devetom po redu, Festivalu sporta kojim ova riječka gimnazija obilježava Dan olimpijskih sportova.

Već treću godinu za redom riječki su gimnazijalci u Lokve stigli posebnom kompozicijom od šest vagona koja za ovu priliku vozi samo od Rijeke do Lokava i natrag. Po dolasku na željezničku postaju krenulo se na dvadesetak minuta dugo pješačenje do Golubinjaka gdje su vrlo brzo počela razna sportska natjecanja, točnije kros utrke te turniri u malom nogometu i odbojci, a uz sve to promovirani su i sportovi kao što su penjanje po prirodnoj stijeni, zumba i streličarstvo – rekao je prof. Toni Žitko, organizator i autor ideje ovog oblika okupljanja:

»Drago mi je da se više od 250 učenika prijavilo za kros utrku jer je ta masovnost najbolji doprinos obilježavanju značaja sporta. Imamo i prekrasno vrijeme pa ćemo provesti jedan divan dan u prirodi uz sport, a posebno mi je drago da nam iz godine u godinu dolazi sve veći broj bivših učenika koji stvore posebno raspoloženje«, rekao je Žitko, a ravnatelj Gimnazije Andrije Mohorovičića Henri Ponte također je posebno naglasio činjenicu koja svjedoči o jasno izraženom duhu pripadnosti ovoj gimnaziji:

»Imamo danas ovdje bivše učenike koji su školu kraju priveli pred pet pa i više godina, ali i dalje dolaze, a neki od njih uzimaju i slobodan dan na poslu da bi došli na ovo druženje. Tu povezanost planiramo nadograditi i osnivanjem jednog kluba koji bi okupljao bivše učenike, a ovo druženje pokazuje koliko je to potrebno«, rekao je ravnatelj Ponte.

Učenici, naravno, nisu imali previše komentara jer su najprije odradili brojne sportske aktivnosti, a potom je uslijedilo druženje uz igrališta, u šumarcima i piknik prostoru Park šume Golubinjak koja je iznova pružila mogućnost uživanja i opuštanja pri čemu je veliku ulogu igralo i jučer u Lokvama zaista lijepo vrijeme s puno sunca i gorske svježine pa su riječki gimnazijalci i profesori mogli »napuniti baterije« za obveze koje im slijede.

Naravno, dolaskom riječke mladosti koja je ovaj lijepi prostor velike šumske livade ispunila ljepotom i mladenačkom energijom bili su jučer zadovoljni i domaćini, a organizatori iz Gimnazije Andrije Mohorovičića najavljuju kako će naredne godine, za jubilarni deseti Festival sporta, perirediti nešto posebno.