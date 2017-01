Na zapadu ništa novo: Gradski odbor SDP-a Rijeke jednoglasno je donio odluku o tome da Vojko Obersnel na lokalnim izborima u svibnju ove godine krene u borbu za svoj šesti mandat na čelu Grada Rijeke. Praktički, na sjednici Gradskog odbora nije bilo nikakve rasprave niti odugovlačenja oko donošenja te odluke, a imenovan je i pregovarački tim za razgovore s koalicijskim partnerima.

Pregovore će zajedno voditi Vojko Obersnel te njegovi potpredsjednici Marko Filipović i Walter Volk, a na sjednici Predsjedništva i Gradskog odbora još nije bilo detaljnije riječi o tome tko bi bili zamjenici kandidata Obersnela jer je, kako je on rekao, o tome prerano govoriti s obzirom na to da prvo treba vidjeti tko će sve biti koalicijski partneri i koliko će mjesta partnerima trebati biti ponuđeno.

SDP: Nastavljaju se pregovori s regionalnim blokom Na prijedlog Predsjedništva Gradske organizacije SDP-a Rijeke Gradski odbor SDP-a Rijeke jednoglasno je prihvatio prijedlog Vojka Obersnela za kandidata SDP-a za Gradonačelnika Rijeke na izborima u svibnju ove godine. Također je data suglasnost za nastavak pregovora s regionalnim blokom u sastavu PGS, IDS i Lista za Rijeku te HSU-om s otvorenom mogućnošću da se pregovorima priključe i ostali članovi dosadašnje koalicije, stoji u priopćenju koje je potpisao potpredsjednik Gradske organizacije Walter Volk.

Lučin opet u igri

Ipak, saznaje se da su razgovori s blokom regionalaca koje čine PGS, IDS i Lista za Rijeku praktički pri kraju i da je dogovorena njihova podrška SDP-u i Obersnelu. Zauzvrat, PGS će dobiti mjesto predsjednika Gradskog vijeća, i u tu vruću stolicu sjest će Nikola Ivaniš. Tako će PGS nakon desetljeća i pol, otkako je napustio savez sa SDP-om, biti ponovno dio koalicije koju predvode socijaldemokrati. Naravno, da bi se regionalcima pružila ruka i popio šampanjac, prvo još treba vidjeti što planira HNS, a Obersnel je tako i rekao svojim kolegama na sjednici Predsjedništva gradske organizacije u srijedu navečer.

Kako se saznaje, on je rekao da mu se HNS još nije obratio i da čeka da vidi što oni planiraju, a dotad je »otpravio« regionalce te kazao da još malo pričekaju do konačnog dovršetka pregovora.

Poznato je, naime, da je HNS nezadovoljan tretmanom u savezu sa SDP-om već niz godina, te da planiraju kandidirati rektora Peru Lučina za gradonačelnika, ako on sam pristane na to. Naime, iz centrale HNS-a tvrde da Lučinova kandidatura još nije do kraja otpisana; oni i dalje žele da se suprotstavi Obersnelu, pogotovo zbog toga što Davor Bernardić u Zagrebu nikako ne želi podržati Anku Mrak Taritaš za gradonačelnicu.

– Lučin će pričekati da završe izbori za rektora, pa kad vidi kako mu se složila ekipa nasljednika na rektoratu, tada će biti donesena i odluka. Uostalom, kad u izbore ide s jakim i poznatim kandidatom, ni kratka kampanja nije problem. Sve se stigne od 1. ožujka do sredine svibnja, kažu u vrhu HNS-a.

Bukša umjesto Matešića

Za to vrijeme riječki HNS također je u srijedu navečer održao svoju sjednicu te donio odluku da je njihov gradski predsjednik Juraj Bukša kandidat HNS-a za izvršnu vlast u Gradu Rijeci. Što to točno znači – pravi je rebus, ali otprilike je ovako: dakle, ako HNS bude u savezu sa SDP-om, tada će njihov kandidat za zamjenika gradonačelnika biti Bukša, a ne više Miroslav Matešić koju je »odgulio« dva mandata uz Obersnela, ali u zadnje vrijeme bez podrške vlastite stranke jer je zaboravio tko ga je tamo kandidirao. A ako HNS ne bude u savezu sa SDP-om, a ne kandidira se ni Pero Lučin, tada valjda kandidat HNS-a za gradonačelnika ostaje sam Bukša.

– Mi smo bili potpuno bez utjecaja na gradonačelnika. I zapravo ne vidimo to bi se točno promijenilo da sad ostanemo u toj koaliciji. Zato doista treba voditi nove pregovore i vidjeti što Obersnel misli ponuditi. Možda neku bitnu promjenu? To je jedini način da se ponovno razmisli o tome, rekao nam je nakon sjednice HNS-a jedan od čelnika te stranke u Rijeci.

Kako gazda kaže

U svakom slučaju, jedno mjesto zamjenika Obersnel mora sačuvati za svoj SDP, i to će vjerojatno ponovno biti Marko Filipović, no drugo mjesto ovisit će o HNS-u. Ako narodnjaci ne budu u velikoj SDP-ovoj koaliciji, kojoj će se vjerojatno opet pridružiti i ARS i neki manji partneri, tada se može dogoditi to da se jedno zamjeničko mjesto ponudi Dorotei Pešić-Bukovac, IDS-ovki koja je godinama predsjednica Gradskog vijeća, a sada to zbog razgovora s PGS-om više neće moći biti.

Obersnel je, kako se čuje, nekim svojim suradnicima povjerio da razmišlja upravo o toj opciji. No, hoće li će se ikakav glas među gradskim SDP-ovcima čuti na tu temu kad na dnevni red dođe rasprava o zamjenicima, ili će opet biti kako »gazda« kaže, tek će se vidjeti. U čijoj bi točno kvoti bila Pešić-Bukovac ako se to ostvari, IDS-ovoj ili SDP-ovoj, to se još ne zna, no čini se da joj se Obersnel želi odužiti za lojalnost kojom je vodila gradski parlament u nekoliko mandata.

Sada slijedi još i formiranje liste kandidata SDP-a za članove Gradskog vijeća: mjesne organizacije te Forum žena, Forum mladih i Forum seniora do 1. ožujka trebaju dostaviti svoje prijedloge imena, među kojima će se onda odabrati oni koji će se doista i naći pred biračima u svibnju.