RIJEKA - Analiza izborne statistike pokazuje da je u nešto manje od godinu dana SDP-ova koalicija u 8. izbornoj jedinici pala za dva postotna poena, s 37,71 posto na 35,76 posto, dok je u Rijeci pad nešto manji, s 44,54 posto na 43,40 posto. No, kada se u ovu računicu dodaju rezultati parlamentarnih izbora iz 2011. godine jasno je da je riječ o negativnom trendu. Naime, tada je SDP-ova koalicija dobila 57,41 posto na razni 8. izborne jedinice, a u Rijeci 52,27 posto.

Istina, valja podsjetiti da je prije pet godina sa SDP-om u koaliciji bio IDS kojemu je 8. izborna jedinica biračka utvrda. Očito je da će u SDP-u i te kako morati razmisliti što će napraviti kako ne bi ugrozili primat, kako u Rijeci, tako i u 8. izbornoj jedinici jer pred vratima su lokalni izbori koji će najbolje pokazati može li se ugroziti vlast te stranke i vlast gradonačelnika Vojka Obersnela.

Promašena kampanja?

Jer, kampanja koja je bila zasnovana na prozivanju HDZ-a zbog nesposobnosti i zbog zaustavljanja niza projekata nije dala rezultate kako se očekivalo. Pitanje je i je li lista s kojom je SDP-ova koalicija izašla pred birače bila pogođena, a to se najviše odnosi na prvoplasiranog Željka Jovanovića koji je opet dobio najviše preferencijalnih glasova, ali ovaj put tri posto manje nego na zadnjim izborima.

Kirin: Birači u našoj jedinici, ali i u državi, žele vlast koja će se okrenuti budućnosti Ivan Kirin opet je dobitnik izbornog modela, odnosno preferencijalnog glasovanja, budući da je opet na taj način ušao u HDZ-ovu kvotu saborskih mandata. Ta je stranka dobila tri saborska zastupnika, bilo je izvjesno da će kao treći mandat dobiti Zlatko Tomašić, ali Kirin je kao petoplasirani dobio dostatan broj preferencijalnih glasova, gotovo 13 posto, da bi ponovno sjeo u saborske klupe. – Zahvaljujem se građanima koji su mi dali povjerenje i to nešto više nego zadnji put. Naš rezultat s tri mandata je dobar, a dobro je da SDP bilježi pad jer je očito da su građani shvatili tko ima vlast u Rijeci. Oni vode lošu politiku i zato vjerujem da ćemo to kapitalizirati i na lokalnim izborima. Očito je da birači i u našoj izbornoj jedinici, ali i na razini države žele promjenu, žele vlast koja će se okrenuti budućnosti. Jedino promjenom negativnih socioekonomskih trendova možemo zaustaviti odlazak mladih ljudi. Ako se to ne napravi, opet ćemo se okretati prošlosti, što nije dobro. No, vjerujem da će ovaj put biti drugačije i kada je riječ o formiranju vlade i politikama koje će vlada voditi, izjavio je Kirin.

Kada se analizira ukupan broj glasova birača, SDP-ova koalicija je 2011. godine dobila 134.211 glasova u 8. izbornoj jedinici, u Rijeci 36.764 glasa, 2015. godine 80.467 glasova u 8. izbornoj jedinici, a u Rijeci 27.773 glasa, dok je u 2016. godini u izbornoj jedinici Narodna koalicija osvojila 63.890 glasova, a u Rijeci 22.057 glasova.

Valja naglasiti i da je izlaznost bila gotovo za 10 postotnih poena manja jer je pala sa oko 60 na 50 posto.

Izborni pobjednik na državnoj razini, a to je HDZ, može biti zadovoljan rezultatom izbora, kako u 8. izbornoj jedinici, tako i u Rijeci. Ta je stranka 2011. godine dobila povjerenje 12,15 posto birača, a u Rijeci 14,96 posto, 2015. godine uslijedio je oporavak jer su na Jadranskom trgu 1 mogli zabilježiti 17,51 posto u 8. izbornoj jedinici, te velikih 21,49 posto u Rijeci, dok je prije dva dana HDZ osvojio 20,01 posto u cijeloj izbornoj jedinici, a u gradu na Rječini 24,26 posto. Što se tiče broja glasova, ta je stranka 2011. osvojila 28.403 glasa, u Rijeci 10.520, 2015. godine 37.356 glasova, u Rijeci 13.399, a prije dva dana 35.753 glasa, u Rijeci 12.331 glas.

Pozitiva HDZ-a

Pozitivan trend je nastavljen unatoč tome što je stranka prošla kroz niz kriza, prije svega kada je riječ o izlascima Mile Biondića i Hrvoja Burića, a i zbog činjenice da se vodstvo Jadranskog trga 1 doživljava kao inertno. Kao i predstavnici te stranke u riječkom gradskom parlamentu. No, HDZ ima dobru početnu poziciju za lokalne izbore i još samo da u toj stranci nađu primjerenog kandidata za gradonačelničku funkciju, moglo bi biti zanimljivo na neposrednim izborima za prvoga čovjeka grada.

Uzlazni trend u tri izborna ciklusa bilježi i PGS-ova koalicija. Dok je to očekivano u 8. izbornoj jedinici zbog snage IDS-a, vidljivo je to i u Rijeci gdje faktor IDS-a igra ulogu, ali ne toliko značajnu, a PGS bilježi porast osvojenih glasova. Ta stranka zbog potpuno promašene koalicije s BUZ-om 2011. godine nije prešla prag u 8. izbornoj jedinici, a u Rijeci je dobila 5,62 posto. Nakon suradnje s IDS-om, četiri godine kasnije, koalicija IDS-a, PGS-a i Liste za Rijeku postaje druga snaga u 8. izbornoj jedinici s 19,77 posto glasova, a u Rijeci je zabilježen čak i pad na 5,02 posto.

Na izborima 11. rujna 2016. godine PGS-IDS-Lista za Rijeku osvaja 22,79 posto glasova u izbornoj jedinici, a 7,58 posto glasova u Rijeci i na taj način se potvrđuje opravdanost regionalističkog okupljanja. U 8. izbornoj jedinici 2011. godine PGS je dobio 10.260 glasova, u Rijeci 3.954 glasa, 2015. godine 42.193 glasa, odnosno 3.129 glasova, te 2016. godine 40.725 glasova u 8. izbornoj jedinici, a u Rijeci 3.854 glasa.

Most i Živi zid

Još valja izdvojiti da su prije pet godina laburisti bili važan politički akter, a nakon toga su potpuno nestali. Na njihovo mjesto uskočili su Most i Živi zid. Prošle godine Most je u 8. izbornoj jedinici osvojio 10,51 posto glasova, u Rijeci 13,67 posto, dok je Živi zid bio peta politička snaga u izbornoj jedinici s 5,16 posto, a u Rijeci je pretekao PGS-ovu koaliciju s 5,45 posto. Taj trend se prije dva dana okrenuo u korist Živog zida za kojega su očito glasovali birači koji su se razočarali u Most.

Butković: Nastavljamo s našim projektima Oleg Butković je najavljivao izbornu pobjedu HDZ-a u 8. izbornoj jedinici. Iako je to bilo nerealno, on je i te kako zadovoljan ukupnim brojem glasova koje je HDZ dobio. – U 8. izbornoj jedinici smo dobili tri mandata, a rezultati su pokazali da smo ostvarili jedan od najboljih rezultata. To je dokaz da smo konsolidirali stranku, da smo na dobrom putu i da ćemo ostvariti dobar rezultat na lokalnim izborima. Zato što ćemo nastaviti s projektima koji će omogućiti razvoj ovoga kraja, izjavio je Butković.

Tako je Živi zid sa 7,65 posto glasova preskočio Most kojemu je povjerenje dalo 6,48 posto birača u izbornoj jedinici, a u Rijeci je Živi zid osvojio 8,62 posto, dok je Most dobio 7,90 posto glasova. Most je 2015. godine osvojio ukupno 22.432 glasa u 8. izbornoj jedinici, a u Rijeci 8.524 glasa, dok je na zadnjim izborima 11.588 birača glasovalo za Most u 8. izbornoj jedinici, a u Rijeci 4.017. Živi zid je prije nešto manje od godinu dana dobio u izbornoj jedinici 11.013 glasova, u Rijeci 3.397, dok mu je popularnost u 10 mjeseci narasla na 13.669 glasova u 8. izbornoj jedinici, odnosno na 4.382 glasa u Rijeci.

Sljedeći veliki ispit političkim strankama koje su se isprofilirale u najjače političke aktere bit će lokalni izbori. Prema rezultatima parlamentarnih izbora može se zaključiti da SDP više nije toliko monolitan, da HDZ mora dodatno ojačati kako bi zaista ugrozio premoć političkih suparnika, a za treće mjesto borit će se PGS-ova koalicija, Živi zid i Most. No, budući da je riječ o lokalnim izborima, pojavit će se vjerojatno i neke nezavisne liste kao što je to već uobičajeno na toj razini.