Šokirana sam. Izborna komisija u Zagrebu pere ruke, kaže da su popisi birača u domeni Ministarstva uprave. Znači li to da je moja baka i dalje na listama iako je nema već 13 godina?, ispričala nam je čitateljica

Decentralizacija, građanske vrijednosti utemeljene na antifašizmu i europskim civilizacijskim dosezima, reindustrijalizacija riječke regije, afirmacija ljudskih i manjinskih prava, veća kvaliteta života, promocija riječkog identiteta, novi KBC, dovršetak Sveučilišnog kampusa i riječkog prometnog pravca, preseljenje sjedišta Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture iz Zagreba u Rijeku, sve to, uz podršku birača, mogla bi ostvariti koalicija Istarski demokratski sabor - Primorsko goranski savez - Lista za Rijeku. Pod uvjetom da su birači - živi.

- Upravo su mi mrtvu baku pozvali na izbore, javila nam je čitateljica iz Rijeke (podaci poznati redakciji portala).

"Uz vašu podršku - to je ostvarivo - i zato izađite na birališta, glasajte za listu broj 11, za regionalnu koaliciju Istarski demokratski sabor - Primorsko goranski savez - Lista za Rijeku", stoji napisano na hrvatskom i talijanskom jeziku u pismu naslovljenom na gospođu koja je preminula 21. srpnja 2003. godine, a koje potpisuju Laura Marchig - Šesnić, kandidatkinja broj 6 na koalicijskoj listi IDS-PGS-Lista za Rijeku, i Danko Švorinić, predsjednik Liste za Rijeku.

- Šokirana sam. Izborna komisija u Zagrebu pere ruke, kaže da su popisi birača u domeni Ministarstva uprave. Znači li to da je moja baka i dalje na listama iako je nema već 13 godina? Pokušala sam kontaktirati sve u pismu navedene stranke, u suludoj potrazi za objašnjenjem ili barem isprikom. Javila se samo neka djevojka iz PGS-a, nije ju previše dirnuo moj poziv, najblaže budi rečeno. Katastrofa i totalna sramota. Zgrožena sam, jednostavno nemam riječi. Najviše me naživciralo što je tekst dvojezičan, dakle čak se zna i da je imala dvojno državljanstvo. Baš me zanima hoće li netko barem sada kad vidi članak reagirati i razmisliti. Srećom pa smo je već odavna oplakali, ne želim ni misliti kako je nekome kome je netko... Nedavnije umro, ispričala nam je M. T. iz Rijeke.