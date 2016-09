RIJEKA - Započeli su HEP-ovi radovi u Ružićevoj ulici u okviru kojih se polažu novi strujni kablovi, a u sklopu razvojnog projekta Rasplet Rijeka koji pretpostavlja zamjenu starih kablova novima jakosti 20 kilovolti. Ukupna vrijednost projekta Rasplet Rijeka je 18 milijuna kuna, od toga na građevinski dio projekta otpada – 10 milijuna kuna.

Zbog radova u Ružićevoj ulici, a riječ je o uskoj, ali ipak prometnoj prometnici, neće biti moguće neko vrijeme parkirati automobile na dijelu koji je obuhvaćen radovima, a i pristup prema nekim poslovnim objektima bit će nešto otežan. Dobra je vijest da će se Ružićeva kopati u dvije faze – prva faza uključuje potez do Trgovačkog centra Plodine, što je upravo u tijeku, a druga faza uključuje dio od Plodina u smjeru grada. Za vrijeme radova bit će osigurana prometna i pješačka povezanost prema poslovnim objektima.

– Realizacija projekta Rasplet Rijeka uključuje radove u trima smjerovima – Brajda, Kozala i Školjić, navode u HEP-u. Smjer Školjić bi trebao biti dovršen do početka prosinca, a uključuje uz Ružićevu ulicu, još i Vodovodnu ulicu i to ne cijelu, već 200-tinjak metara i to njezin kraj, prostor bivše Tvornice papira te Ulica Školjić, odnosno potez od nekih 400 metara.

Vodovodna ulica, Školjić i prostor unutar Tvornice papira počet će se kopati čim se završi Ružićeva. Radovi na ovim lokacijama će se odvijati kroz faze, a dinamika izvođenja ovisit će o stanju zatečenom na terenu odnosno postojećoj infrastrukturi, vremenskim prilikama. Problem mogu predstavljati vozila koja se unatoč upozorenju uporno parkiraju u zoni zahvata. No nadamo se da će smjer Školjić biti gotov prema planu – izdvajaju u HEP -u.