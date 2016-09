RIJEKA Projekt »RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s poteškoćama« nastavit će se i osmu godinu, a za što je osigurano oko dva milijuna kuna, oko 300.000 kuna iz gradskog proračuna, dok je ostatak sredstava doznačen iz Europskog socijalnog fonda.

– Svi učenici imaju pravo na jednakost šansi i pristup kvalitetnom obrazovanju, uključujući i učenike s teškoćama koji predstavljaju posebno ranjivu skupinu budući da su često izolirana, marginalizirana i odvojena, a kojih je u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Rijeka trenutačno integrirano oko 500.

Pitanje pomoćnika u nastavi, koji za mnoge od njih predstavlja sponu koja im omogućava pohađanje škole zajedno sa svojim vršnjacima, nije još uvijek zakonski regulirano. Unatoč tome, Grad Rijeka već sedam godina financira rad pomoćnika u nastavi. Ove se godine, po treći put, otvorila se mogućnost dobivanja financijskih sredstava za plaće pomoćnika, te niz popratnih aktivnosti, iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Pedagoški standard

Grad je prijavio na natječaj projekt »RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama« za rad 43 pomoćnika u 16 riječkih osnovnih škola, te niz popratnih projektnih aktivnosti, pojasnila je pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda Sušanj na jučerašnjem Kolegiju gradonačelnika.

Natječaj Europskog socijalnog fonda bio je dostupan svim osnivačima osnovnih i srednjih škola, a sredstva su dobile jedinice lokalne i regionalne samouprave koje prate sve natječaje, promišljaju dugoročno i kontinuirano nastoje održavati visoki pedagoški standard unatoč teškim vremenima i nepostojanju cjelovite sustavne politike u pogledu obrazovanja učenika s teškoćama.

– Grad Rijeka je na rang-listi projekta po kvaliteti i broju ostvarenih bodova zauzeo visoko treće treće mjesto. Projekt »RInkluzija« bavi se primarno učenicima s teškoćama, temom o kojoj Grad Rijeka promišlja već dugi niz godina i u korak sa svjetskim i europskim trendovima, a u skladu sa svojim proračunskim mogućnostima, prati provodi i financira projekte sa idejom inkluzivnog obrazovanja.

Ovim projektom tim učenicima želimo osigurati pomoćnika u nastavi čime ćemo doprinijeti kvaliteti integracije u razredu i olakšati njihovu socijalizaciju, te pristup obrazovanju. Pomoćnik u sklopu ovog projekta predstavlja neposrednu potporu učeniku, a posredno potporu učitelju, te ostalim učenicima u razredu, no pritom nije zamjena za druge oblike pomoći.

Projektom »RInkluzija«, dakle, povećavamo socijalnu uključenost i olakšavamo integraciju učenika s teškoćama u školama Grada Rijeke, pojasnila je Sušanj, dodavši da se kroz angažiranje pomoćnika u sklopu ovog projekta utječe na povećanje zaposlenosti u gradu.

Jednaki uvjeti za sve

– Posebice se to odnosi na stručnjake iz područja odgoja i obrazovanja jer će steći iskustvo rada s djetetom s teškoćama, te nova znanja i kompetencije za rad čime ćemo djelovati na povećanu zapošljivost osoba uključenih u projekt. Projekt se provodi od kolovoza ove godine i traje do kraja srpnja 2017. godine, izjavila je Sušanj.

Gradonačelnik Vojko Obersnel naglasio je da bi pomoćnici u nastavi trebali biti sastavni dio obrazovnog programa.

– A ne da to ovisi o dobroj volji ili financijskim mogućnostima osnivača osnovnih škola. Problem se rješava kroz Europski socijalni fond, treću godinu zaredom. Problem je što to pitanje nije riješeno sustavno, a imamo pravo europska sredstva koristiti još dvije godine. Zakonodavac, odnosno resorno ministarstvo, mora na vrijeme razmišljati o tome kako projekt ne bi bio ukinut zbog nedostatka sredstava. U Rijeci se to neće dogoditi, ali treba osigurati jednake uvjete svoj djeci, zaključio je Obersnel.