RIJEKA Nakon četiri godine pauze, Prometna jedinica mladeži odradila je još jednu sezonu. Naime, tijekom srpnja i kolovoza na prostoru užeg centra grada patrolirale su tzv. bijele patrole. Projekt je ponovno pokrenut na inicijativu Autokluba Rijeka u suradnji s Gradom Rijeka te Policijskom upravom primorsko-goranskom.

Pravo na prijavu imali su učenici srednje škole koji su navršili 16 godina, primjereni u učenju, ponašanju i radu te koji su zdravstvenu sposobnost dokazali potvrdom liječnika obiteljske medicine. Policijska uprava bila je zadužena za odabir i selekciju kandidata.

– Odaziv kandidata za pripadnika Prometne jedinice mladeži je bio prilično veliki, 52 kandidata. Pripadnici prometnih jedinica mladeži osposobljavaju se teorijski i praktično. Program osposobljavanja obuhvaća: prometno-preventivni odgoj sudionika u prometu, pravila prometa, prometne znakove, predavanje djelatnika Turističke zajednice grada Rijeke te praktični dio upravljanja prometom i pružanje pomoći sudionicima u prometu. Njihova selekcija je provedena putem testova znanja sukladno ranije određenim teorijskim i praktičnim predavanjima. Cilj Prometne jedinice mladeži je prvenstveno upozoravanje sudionika u prometu, kako vozača tako i pješaka na počinjeni prekršaj, krivo parkiranje, prelazak kroz crveno svijetlo i slično. Mogu obavljati poslove upravljanja prometom na raskrižjima i drugim mjestima. Važno je napomenuti da nisu ovlašteni u sankcioniranju prekršitelja te nadzor vozila i vozača mogu obavljati samo pod nadzorom policijskih službenika – rečeno nam je u Ureda načelnika Policijske uprave.

Vozački ispit više nije besplatan

Prema riječima Tomislava Šepića iz Autokluba Rijeka, Grad je osigurao sredstva za 20 pripadnika Prometne jedinice mladeži. Deset u srpnju i deset u kolovozu. Ukupno deset dječaka i deset djevojaka. Radili su u vremenskom periodu od 1. do 29. srpnja te od 1. do 31. kolovoza. Radno vrijeme im je četiri sata na dan, dok vikendom i praznicima ne rade. Iako mnogi građani smatraju da sudionici Prometne jedinice kao nagradu dobiju besplatno polaganje vozačkog ispita, to nije točno. Besplatno polaganje vozačkog ispita (samo teorijskog dijela) dodjeljivalo se nekada učenicima koji su dvije godine (dva ljeta) zaredom odradili posao. Za to nisu bili plaćeni novčano već im se omogućilo besplatno slušanje teorije u autoškoli i polaganje teorije za vozački ispit »B« kategorije. Vožnju i ispit vožnje su kandidati plaćali sami. Ovogodišnja generacija učenika plaćena je za svoj rad preko ugovora putem Doma Mladih na temelju odrađenih sati.

Na području Rive zatekli smo dvojicu pripadnika Prometne jedinice mladeži, Antonija Žuteliju i Luku Mravića. Antonio ima 17 godina i odličan je učenik Pomorske škole Bakar dok Luka ima 18 godina i vrlo dobar je učenik Medicinske škole u Rijeci. Obojica su za natječaj saznali preko oglasa u školi. Primarni cilj bio im je zaraditi džeparac, posebici Luki koji se sprema na maturalno putovanje.

Zadržali startasice

– Kada smo došli prvi dan na razgovor prostorija je bila prepuna zainteresiranih srednjoškolaca. Kada su nam zadužene osobe objasnile naše zadatke i navele koja su nam primanja, prostorija se postepeno praznila. Naime, mnogi su mislili da će dobiti besplatno polaganje vozačkog ispita ili da će satnica biti veća. Mi dobivamo 16 kuna na sat preko ugovora sa Domom mladih i zadovoljni smo. Radimo četiri sata na dan te smo vikende slobodni. Radili smo za blagdan Vele Gospe i bit ćemo plaćeni za rad praznikom. Uz radnu odjeću koja se šiva po mjeri dobili smo i Startas bijele tenisice. Tenisice možemo i zadržati, kažu Antonio i Luka.

Na naš upit kako građani i turisti reagiraju na njih, jednoglasno su se složili – ima jako dragih, ali i neugodnih građana. Mnogi ignoriraju naša upozorenja, ponajviše zbog nepropisnog zaustavljanja. Tada smo primorani obratiti se prometnim redarima s kojima imamo jako kvalitetnu suradnju i uvijek su u našoj blizini. Turisti nas najčešće pitaju za određene ulice, hotele ili dobar restoran. Uz sebe imamo i kartu grada te im pokušavamo dati sve tražene informacije.

Bilo je i otkaza

Dečke smo priupitali, ima li neka stavka koju bi voljeli promijeti da bi uspješnije izvršavali svoje zadatke.

– Voljeli bismo da imamo više ovlasti, da možemo sami sankcionirati prekršitelje jer bi tada naša uloga imala veće značenje. Jednako tako, smatramo da bi trebali dobiti više lokacija na kojima radimo, da nismo ograničeni samo jednim malim djelom grada. Nadalje, zbog društva i sigurnosti voljeli bismo raditi u paru. Sada svaki djetnik Prometne jedinice radi sam na određenoj lokaciji što zna biti i malo dosadno, ali i nesigurno. Ima neugodnih građana i sigurnije bi se osjećali da radimo u paru, kažu.

Antonio i Luka sljedećim generacijama preporučuju da se prijave ukoliko su stvarno ozbiljni i voljni raditi.

– Kontroliraju nas svakodnevno i ne smijemo zabušavati. Uvijek znaju našu lokaciju i na njoj moramo patrolirati. Jedan kolega je dobio otkaz jer nije bio na svojoj poziciji i obavljao zaduženja. Sve u svemu, mi smo zadovoljni odrađenim, svi smo jako složni i odlično funkcioniramo – zaključuju ovi vrijedni srednjoškolci.