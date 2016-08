RIJEKA Prvi put od gašenja rafinerijske proizvodnje na Mlaki 2008. godine, iz Ine su, na naš upit, odgovorili kako dio prostora nekadašnje rafinerije namjeravaju staviti u novu funkciju, kroz projekt »Prostor za vaše ideje«.

O samom projektu koji je tek u pripremi, iz Ine tek šturo navode kako je ponuđen dio prostora koji nisu u upotrebi, no do realizacije je još dalek put, pa se neslužbeno procjenjuje da bi mogla zaživjeti tek polovicom iduće godine.

– Prerada sirovine na lokaciji Mlaka prestala je 2008. Upravnu zgradu Mlaka trenutačno koriste zaposlenici INA Grupe, dok su uredski prostori u nekim od okolnih zgrada predani u zakup tvrtkama izvan INA Grupe. INA Grupa na lokaciji Mlaka upravlja s gotovo 200.000 kvadratnih metara, a s namjerom stavljanja u funkciju određenih dijelova prostora, Mlaka je uključena u Inin projekt »Prostor za vaše ideje.« U sklopu navedenog projekta INA je ponudila određeni broj svojih prostora koji nisu u upotrebi na korištenje zainteresiranim pravnim ili fizičkim osobama s ciljem razvoja kvalitetnih poslovnih ideja kojima bi se pridonijelo razvoju lokalne zajednice. Zaprimljeno je nekoliko prijedloga poslovnih ideja za lokaciju Mlaka, od kojih su neke ocijenjene kao kvalitetne i potencijalno zanimljive za daljnji razvoj, navode iz Ine, no bez objašnjenja o kakvim je konkretnim projektima riječ, a s obrazloženjem da o tome neće izlaziti u javnost dok se ne ispune svi preduvjeti za njihovu realizaciju.

– INA do kraja godine očekuje izdavanje rješenja Uprave za zaštitu kulturne baštine – Konzervatorskog odjela u Rijeci o statusu objekata na lokaciji Mlaka koji će se označiti kao nepokretno kulturno dobro, odnosno kao dio industrijske kulturne baštine RH, čime će se stvoriti temelji za daljnje razvijanje poslovnih ideja zaprimljenih kroz projekt »Prostor za vaše ideje«, zaključuje se u odgovoru naftne kompanije na naš upit o budućoj namjeni prostora na Mlaki.

Osim mišljenja konzervatora, realizaciji Ininog projekta moglo bi se ispriječiti i pitanje sanacije tla na području nekadašnje rafinerije, koje bi, prema neslužbenim procjenama stručnjaka, moglo stajati stotine milijuna kuna i premašivati vrijednost samog zemljišta. No, kako iz Ine navode da će u projektu biti ponuđeni određeni dijelovi cijelog prostora, očito je da to neće uključivati one dijelove na kojima je potrebna opsežnija sanacija, već uglavnom poslovne zgrade i druge prostore na kojima ona nije nužno potrebna.

Prema neslužbenim informacijama iz Ine, prostor bi uglavnom trebao biti namijenjen projektima koji će povezivati znanost i nove tehnologije s poduzetništvom, a dobar dio bi bio namijenjen kulturnim i edukativnim sadržajima. Je li riječ o muzeju rafinerijske prerade, budući da je Mlaka najstarije industrijsko rafinerijsko postrojenje u ovom dijelu svijeta, koje je s radom počelo pred više od 125 godina, iz Ine nisu potvrdili ni demantirali.

Dakako, realizacija projekta u velikoj će mjeri ovisiti i o elaboratu riječkih konzervatora, koji će odrediti koji dijelovi moraju biti zaštićeni kao industrijska baština te kakvi su zahvati i djelatnosti mogući u tom prostoru.