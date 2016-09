Hrvatski srednjoškolci su najbolji srednjoeuropski matematičari, a potvrda za to osvojena je zlatna medalja i najbolji plasman na ekipnom natjecanju Srednjoeuropske matematičke olimpijade koja se održavala od 22. do 28. kolovoza u Austriji. Dio briljantne šesteročlane hrvatske ekipe, koja je uspjela obraniti prošlogodišnji naslov prvaka, bili su i srednjoškolci s riječkom adresom, Luka Banović i Ivan Sinčić, koji su se ovog tjedna iz austrijskoga grada Vöcklabrucka vratili s brončanim medaljama, jer pojedinačno mladi su hrvatski genijalci osvojili dvije zlatne, jednu srebrnu i tri brončane medalje.

Samo dio uspjeha

Luka i Ivan učenici su Gimnazije Andrije Mohorovičića, a iza obojice su uspjesi na brojnim ovogodišnjim natjecanjima jer ovotjedne brončane medalje tek su dio njihovih uspjeha. Naime, Luka je ostvario prvo mjesto na državnom natjecanju iz matematike, prvu nagradu i brončanu medalju na Europskom matematičkom kupu, drugo mjesto na državnom natjecanju iz geografije te broncu na Međunarodnoj geografskoj olimpijadi u Pekingu, dok je Ivan bio drugi na državnom natjecanju iz matematike te je osvojio prvu nagradu na Europskom matematičkom kupu, a zajedno s kolegama bio je treći na Festivalu matematike u Puli. Riječ je samo o ovogodišnjim uspjesima, jer sve dosadašnje teško bi bilo nabrojiti. Luka i Ivan, osim što dijele školske klupe i idu u isti razred, dijele i ljubav prema matematici i općenito prirodoslovlju, a oboje su svoje natjecateljske karijere započeli još u četvrtom razredu osnovne škole. Od tada do danas postigli su niz uspjeha, a za razliku od Luke koji u sam vrh svojih interesa stavlja matematiku i geografiju, Ivan pak kao tri omiljena područja izdvaja matematiku, fiziku i informatiku te kaže kako su to predmeti iz kojih redovno sudjeluje na natjecanjima.

Osim bronce iz matematike, Luka je ovo ljeto kući donio i broncu iz geografije i to iz Pekinga gdje je na Međunarodnoj geografskoj olimpijadi u konkurenciji čak 180 učenika iz 45 zemalja izborio visoki treći plasman.

– Natjecanje je okupilo sudionike iz svih dijelova svijeta i ne mogu reći da je bilo lako izboriti broncu među toliko velikog broja odličnih učenika. Samo se natjecanje odvijalo u dva dijela, odnosno prvi tjedan je bilo natjecanje, a drugi tjedan ekskurzija kroz koju sudionici upoznaju zemlju domaćina. Samo natjecanje odvija se kroz četiri dana i obuhvaća terensko istraživanje, pisani i multimedijski test koji se piše posljednji dan te iako najkraće traje, svega 45 minuta, jako je zahtjevan jer ima 40 pitanja – kaže Luka.

Ljeto »na knap«

Upravo zbog natjecanja u Pekingu, dodaje, ovo mu je ljeto bilo »na knap«, jer trebalo se pripremiti za natjecanje u Austriji, a pripreme za oba natjecanja odvijala su se u Zagrebu. Luka se tjedan dana pod vodstvom profesora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta priprema za geografiju, dok su pripreme za matematiku vodili profesori Fakulteta elektrotehnike i računalstva, a te su pripreme, kaže, bile intenzivnije i napornije.

– Na pripremama za geografiju vladala je malo opuštenija atmosfera, no pripreme za matematiku nisu bile ni blizu tome. Radilo se svaki dan od 9 do 18 sati, a pauza je bila samo za ručak – priča Luka.

Samo natjecanje iz matematike, dodaje Ivan, okupilo je učenike 10 država, a svatko je na pojedinačnom dijelu natjecanja morao riješiti četiri zadatka, dok je ekipno natjecanje zahtjevalo rješavanje osam zadataka.

– Natjecanje je trajalo dva dana po pet sati bez pauze. Moglo se otići u toalet, ali vrijeme curi, kaže Ivan.

Intezivne pripreme i zahtjevna natjecanja, kažu Ivan i Luka, ne znače da ovo ljeto nisu imali vremena za plažu, more i prijatelje, a kao jednu od prednosti sudjelovanja na natjecanjima na najvišim razinama ističu nova prijateljstva.

– Poseban je doživljaj upoznati ljude iz cijelog svijeta i lijepo je razmijeniti iskustva. Nemamo baš svaki dan priliku upoznati nekoga iz Brazila ili Hong Konga, ističe Luka.

Na pitanje ima li treme prije takvih natjecanja, oboje spremno odgovaraju da za tremu odavno ne znaju, jer nakon toliko godina iskustva na raznim natjecanjima o tremi nitko više ne razmišlja, a ono što je najvažnije, slažu se, jest kontinuirani rad.

– Pravo sudjelovanja na ovakvim natjecanjima već je samo po sebi priznanje. Tim više što u Hrvatskoj ima jako puno dobrih matematičara. Ono što je bitno je kontinuirani rad tijekom cijele godine. Kontinuitet je presudan, pogotovo u matematici, objašnjava Ivan.

Samo ne »bubanje«

Kako dijele ljubav prema matematici, logičkom razmišljanju i povezivanju, Ivan i Luka tako ističu da im u školi najteže pada učenje napamet.

– To je nešto sasvim suprotno od matematike. Čak i geografija, iako se ne čini tako, zahtijeva povezivanje i logičko razmišljanje, a ne bubanje činjenica. Na taj je način i koncipirano natjecanje – ističe Luka.

Slažu se i u činjenici da bi nastavne programe u školama trebalo mijenjati, jer više su nego zastarjeli, no unatoč tome nije im teško uskladiti školske obaveze i pripreme za natjecanja. Iako će sutra krenuti u treći razred i do odluke o nastavku školovanja imaju još dosta vremena, oboje ističu kako će to sigurno biti u područjima koja ih najviše interesiraju, pa tako Ivan svoju budućnost vidi na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, a Luka još uvijek dvoji između geografije i matematike.

– Matematika ili geografija, ne znam još. Kažu mi da studiram matematiku, jer većina geografiju percipira kao područje u kojem su male mogućnosti zaposlenja. Zapravo, u Hrvatskoj i jest tako, jer postoje samo dvije opcije. Ili se može raditi na fakultetu ili u školi, a u inozemstvu je situacija puno bolja, jer geografi su cjenjeniji i traženiji. Pogotovo u području prostornog planiranja – pojašnjava Luka.

Ono u što su oboje sto posto sigurni je da će i ove školske godine sudjelovati na natjecanjima i ponovo pokušati briljirati na međunarodnoj razini, jer sada već imaju iskustva na olimpijadama, a za uspjeh, zaključuju, to je jako bitno.