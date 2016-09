KASTAV U čast obilježavanja 150 godina od osnutka kastavske Čitalnice, prve hrvatske čitaonice u Istri, te u cilju popularizacije čakavštine, osmišljen je autorski projekt tri kastavske učiteljice Dragice Stanić, Karmen Šimetić i Dubravke Uroda, pod nazivom ČA–čitalnica.

Želeći nastaviti tu tradiciju kastavskog začetništva, prvi se puta pokreće natjecanje u interpretativnom čitanju čakavske besedi s nadom da će se, osim uspješnog provođenja ovog jedinstvenog natjecanja, potaknuti i druge na očuvanje njihovih izvornih govora na narječjima i dijalektima diljem Hrvatske.

– Pozivamo sve zainteresirane na uključenje u ovaj projekt kako bismo zajedno pridonijeli osvješćivanju kulturnog bogatstva našega zavičaja. Budući da će se osim učenika uključiti i pripadnici različitih dobnih skupina, radi se i o jednom, nadamo se, poticajnom međugeneracijskom zajedništvu – poručuje gradonačelnik Kastva Ivica Lukanović.

Dragica Stanić dodaje da su osnivači kastafske Čitalnice pokazali kako, a organizatori ČA–čitalnice nastavit će tim tragom i podržati domaću besedu.

– Žeja nan je da se okupe si, od najmajeh ki znaju čitat, školani i si do najstarejeh ki nan moru puno tega reć i pokazat, navadit nas. Moru čitat i svoji teksti, ako su jih napisali. Ne pjesmi. Želimo da se čuje- ono »Saka vas ima svoj glas« va čen je i lepota i bogatija naše domaće besedi. Voleli bimo da se prijave i oni ki su h nan prišli i navadili govorit po domaći.

Bili bimo počašćeni. Stareji pokažite mlajen kako vredi čuvat tradiciju ku smo nasledili – da jih ni sran ča govore materinski zajik. I zato ću reć, kako je zapisano pred 150 let »Složimo se«, prijavite se i pridite na druženje va Kastav 24. setembra – rekla je Dragica Stanić.

Ciljana skupina su izvorni govornici i svi zainteresirani za čakavsku besedu, a natjecanje će biti organizirano u četiri kategorije: učenici od prvog do četvrtog razreda, učenici od petog do osmog razreda osnovne škole, natjecatelji od 15 do 50 godina te natjecatelji od 50 godina naviše.

Popunjenu prijavnicu, dostupnu u Turističkom uredu TZ-a Kastva i na webu www.kastav.hr, potrebno je poslati do 9. rujna na e-mail ca.citalnica.kastav@gmail.com ili poštom na adresu Grada Kastva.

Hodogram i točno vrijeme odvijanja natjecanja bit će objavljeni na webu Grada Kastva do 16. rujna, a samo natjecanje bit će održano 24. rujna u kastavskog gradskoj Vijećnici. U slučaju velikog broja prijavljenih, prednatjecanje bit će održano 23. rujna.

Nagrade stručnog povjerenstva predviđene su za jednog najboljeg natjecatelja ili natjecateljicu u svakoj kategoriji. Dodjeljuje se i jedna nagrada publike za najboljeg ČA-čitača ili ČA-čitačicu.