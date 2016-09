Socijalna samoposluga »Kruh sv. Elizabete« će u subotu 3. rujna u trgovačkom centru Konzum na Škurinjama prikupljati pomoć za siromašne Riječane. Uz košare u koje građani – kupci mogu priložiti poneku prehrambenu namirnicu, volonteri samoposluge će u Konzumu biti čitav dan, kako to uobičajeno čine svake subote u nekom drugom trgovačkom centru na širem riječkom području. Prepoznatljivi su po narančastim majicama s logom samoposluge pa tko god može neka ih ne zaobilazi. Oni su most, Socijalna samoposluga je most – transfer pomoći građana svojim sugrađanima u nevolji.

– Sada su police Socijalne samoposluge potpuno prazne i za naše siromašne sugrađane potrebne su nam sve trajne namirnice: ulje, šećer, brašno, riža, pelati, mlijeko, tjestenina, razne konzerve... Higijenske potrepštine nam ne trebaju jer ih za mjesec rujan imamo dovoljno iz donacije od prije, kaže Elida Verunica, članica Franjevačkog svjetovnog reda, volonterka i voditeljica Socijalne samoposluge. Isto tako poručuje da volonteri Socijalne samoposluge prehrambene namirnice prikupljaju i prva tri četvrtka u mjesecu u Tommy centrima na Školjiću, Korzu i na Brajdi.

Podjela paketa hrane i higijenskih potrepština će u Socijalnoj samoposluzi, u njezinom prostoru na tržnici na Brajdi, uslijediti uobičajeno, u zadnja dva tjedna u mjesecu, u rujnu od 12. na dalje.

Socijalna samoposluga sada ima oko 700 korisnika mjesečno, obitelji i pojedinaca te broj građana kojima je pomoć potrebna i kojima pomaže prelazi više tisuća. Dakle, mjesečno volonteri podijele oko 600 obiteljskih paketa, a oko 100 paketa tjedno samcima, uglavnom beskućnicima i ljudima koji nemaju gdje kuhati. Samoposluga djeluje već u šestoj godini, a za njezin rad zaslužni su članovi riječkih franjevačkih svjetovnih redova koji su je pokrenuli i koji je vode, kao i građani koji putem nje pomažu svoje sugrađane.