U osmoj izbornoj jedinici SDP s partnerima, barem prema rezultatima izlaznih anketa ima ne baš sjajan rezultat. Prvi rezultati anketa govorili su Narodna koalicija osvaja samo pet mandata, a koalicija IDS-PGS četiri. Kasnije je to korigirano, pa SDP-ova koalicija ima šest mandata, a IDS jednog manje. HDZ u osmoj jedinici osvaja tri mandata, a Živi zid i Most po jedan.

- Naravno, da nisam oduševljen, izjavio je Peđa Grbin. On smatra da je taj rezultat kombinacija slabe izlaznosti, ali i činjenice da bi se rezultat mogao izmijeniti tijekom večeri, obzirom su Most i Živi zid na relativno niskom postotku, pa nemaju sigurne mangate.

- U zbroju Narodna koalicija i Savez IDS-PGS zajedno dobivaju 9 mandata, što je otprilike naš uobičajeni rezultat, rekao je Grbin.

Željko Jovanović kaže pak kako SDP-ova i IDS-ova koalicija u postotku dobivaju više nego lani kad je bilo 57 posto glasova, a sada ih je 60.

To je dokaz da lijevo liberalna opcija nije pala, nego da su odnose poremetili ovi što su rubno ušli, rekao je Jovanović.

U stožeru Narodne koalicije u Rijeci je zasad poluprazno, nema još Vojka Obersnela, Zlatka Komadine, niti svih kandidata.